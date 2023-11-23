https://ria.ru/20231123/chernaya_pyatnitsa-1911191485.html

"Черные пятницы" в мире

"Черные пятницы" в мире - РИА Новости, 23.11.2023

"Черные пятницы" в мире

"Черная пятница" (Black Friday) – пятница после Дня благодарения в США, который приходится на четвертый четверг ноября. Следующая за ним пятница, получившая за... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T02:10

2023-11-23T02:10

2023-11-23T02:10

справки

черная пятница

распродажа

покупки

торговля

в мире

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"Черная пятница" (Black Friday) – пятница после Дня благодарения в США, который приходится на четвертый четверг ноября. Следующая за ним пятница, получившая за ажиотажный спрос имя "черной", и следующие за ней выходные открывают сезон рождественских распродаж.Обычай устраивать в этот день распродажи появился в США еще в XIX веке, название "черная пятница" у праздника распродаж появилось в 1960-е годы благодаря водителям, окрестившим так этот день из-за огромных пробок на улицах. Со временем традиция, возникшая в Соединенных Штатах, распространилась на другие страны.Традиционно в крупных торговых центрах Лондона, Нью-Йорка, Парижа люди занимают очередь еще с полуночи. И как только распахиваются двери магазинов, толпы покупателей атакуют прилавки. Чтобы стать наиболее удачливым, клиенту важно заранее изучить ассортимент торговых площадок, чтобы подоспеть к нужному месту одним из первых.При этом существует правило: по бросовым ценам выставляются товары лишь для первой десятки покупателей, а то и меньше, поэтому соревнования за право попасть первым к заветному прилавку в американских супермаркетах нередко заканчивается давками, драками, а то и стрельбой.Несмотря на то, что витрины магазинов пестрят рекламой и обещанием скидок именно в "черную пятницу'', эксперты отмечают, что Black Friday постепенно уходит в историю, поскольку распродажи фактически начинаются за несколько дней до нее и продолжаются после праздничных выходных, за которыми следует "киберпонедельник", день рекордных онлайн-распродаж. Тенденцией последних лет стало начало распродаж уже непосредственно в День благодарения и даже раньше, поэтому год от года все больше людей начинают закупки рождественских подарков непосредственно в праздничный день.Так, в 2012 году многие торговые сети в США объявили, что распахивают двери уже в восемь-десять часов вечера на День благодарения, все остальные открываются в полночь.В 2014 году акция "черной пятницы" в США уже не вызывала ажиотаж. Количество покупателей в крупных универмагах Нью-Йорка и окрестностей в этот день было таким же, как во время обычных выходных. Серьезных пробок на основных автомагистралях, несмотря на "черную пятницу", не наблюдалось, а около торговых центров было не так сложно найти парковочные места. Наблюдатели связывали это с тем, что многие крупные магазины не стали дожидаться пятницы, а открылись вечером предыдущего дня – на День благодарения. Так, легендарный универмаг Macy's на 34-й улице в Нью-Йорке открыл свои двери для посетителей в 18.00 четверга, а его открытия на улице дожидались около 15 тысяч человек. Аналогичным образом поступили, в частности, крупнейшие американские ритейлеры Walmart и Target.Традиционно наиболее выгодными покупками в дни предпраздничных распродаж является электроника, бытовая техника, предметы обихода и игрушки, именно на эти категории товаров продавцы предлагают наибольшие скидки.В 2022 году, согласно подсчетам компании Adobe Analytics, американцы потратили на онлайн-распродажах "черной пятницы" рекордные 9,12 миллиарда долларов. Цифра оказалась на 2,3% выше прошлогоднего уровня и превзошла предыдущий рекорд в 9,03 миллиарда долларов, который был установлен в 2020 году.В России подобная акция проходит с 2013 года. Изначально организатором была компания "Блэк Фрайдэй" на сайте. В 2016 году в России Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) решила не участвовать в проводимой акции, организуя альтернативную, которая получила название "Настоящая черная пятница", обе акции прошли одновременно. Позже Роспатент отменил регистрацию бренда Black Friday на ООО "Блэк Фрайдэй", и теперь это название в России может использовать кто угодно.В 2022 году в России "черная пятница" стартовала 24 ноября и продлилась по 27 ноября.Эксперты отмечают, что в период проведения акции мобильный интернет-трафик в крупнейших маркетплейсах и онлайн-магазинах был в 3,3 раза выше по сравнению с акцией в 2021 году, а число покупателей выросло по сравнению с 2021 годом в три раза. В основных категориях распродаж россияне потратили более 13 миллиардов рублей, что на 11% больше, чем в предыдущем году. Количество купленных товаров увеличилось на 80%, а средний чек остался на уровне 2021 года.При этом среди россиян все меньше доверия к распродажам "черной пятницы". Так, по данным опроса исследовательского центра Superjob (2023), 76% опрошенных россиян считают ноябрьскую распродажу обманом. По сравнению с 2020 годом россиян, критикующих "черную пятницу", стало больше на четверть (в 2020 году таковых было 60%). По мнению лишь 9% россиян, "черная пятница" – это скорее честное снижение цен.Не будет приобретать товары в "черную пятницу" 71% россиян. Планирует покупки только каждый десятый.Средняя сумма, которую россияне готовы потратить в "черную пятницу", по сравнению с 2022 годом выросла на 6 000 рублей и составляет 17 500 рублей. Больше денег россияне тратили в ноябрьскую распродажу только в 2021 году – в среднем 18 500 рублей.Трое из 10 опрошенных в "черную пятницу" планируют покупать бытовую технику и электронику. Приобрести одежду со скидками хотят 19% респондентов, гаджеты – 14%. По 7% планируют купить косметику и обувь, по 5% – товары для дома и мебель. Товары для детей и продукты питания в черную пятницу планируют купить по 2% россиян.Эксперты предупреждают, что за внешне привлекательными предложениями в сезон распродаж может скрываться не вполне честная ценовая политика. Некоторые продавцы перед объявлением скидок завышают стоимость товаров, то есть снижение цены оказывается мнимым. Избежать этой ловушки можно, если заблаговременно уточнять цены на желанные вещи.Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что слишком низкая цена может свидетельствовать о фальсифицированном или контрафактном товаре. Кроме того, следует обратить внимание на стоимость доставки – иногда скидка на товар может компенсироваться высокой ценой доставки. Стоит также выяснить и сроки доставки.Ведомство так рекомендует опасаться фишинговых сайтов и ресурсов, основной целью которых является не продажа товаров со скидками, а сбор персональных данных, а также сведений о платежных картах и паролях к операциям при дистанционном банковском обслуживании.Эксперты советуют определить бюджет, который можно потратить на покупки, а также не выходить за его пределы в период распродаж, может, даже установить лимит на карте. Поможет также составление списка желаемых покупок: можно посмотреть цены на товары в разных магазинах и выбрать самое привлекательное предложение.Также аналитики советуют в период распродаж "черной пятницы" покупать только то, что действительно нужно, а не товары с большими скидками. Потому что формула "сэкономил – значит, заработал" считается самообманом. Следует помнить, что любое приобретение даже со скидкой в 90% – это трата денег.В 2023 году "черная пятница" стартует в России 23 ноября в 00:00 и продлится три дня.

https://ria.ru/20231122/vtsiom-1910952985.html

https://ria.ru/20231116/chernaya_pyatnitsa-1909626918.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, черная пятница, распродажа, покупки, торговля, в мире