https://ria.ru/20231123/bezhentsy-1911369207.html

Мурманский губернатор рассказал о скоплении беженцев в Кандалакшском районе

Мурманский губернатор рассказал о скоплении беженцев в Кандалакшском районе - РИА Новости, 23.11.2023

Мурманский губернатор рассказал о скоплении беженцев в Кандалакшском районе

В Кандалакшском районе Мурманской области есть высокое скопление "транзитных" беженцев, которые хотят попасть в Финляндию, сообщил губернатор региона Андрей... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T15:52

2023-11-23T15:52

2023-11-23T16:05

общество

кандалакшский район

мурманская область

андрей чибис

финляндия

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МУРМАНСК, 23 ноя - РИА Новости. В Кандалакшском районе Мурманской области есть высокое скопление "транзитных" беженцев, которые хотят попасть в Финляндию, сообщил губернатор региона Андрей Чибис, видео заявления опубликовано в его Telegram-канале. Ранее Федеральная таможенная служба России подтвердила, что после закрытия финскими властями еще трех пунктов пропуска для сухопутного пересечения границы с Финляндией останется единственный пункт пропуска "Лотта" в Мурманской области (сопредельный МАПП "Райа-Йоосеппи"). "Обстановка в Мурманской области на приграничных территориях на сегодняшний момент такова. У нас есть скопление в Кандалакшском районе тех беженцев, жителей иностранных государств, которые прибыли к нам для того, чтобы транзитом через Российскую Федерацию попасть в Финляндию", - сказал Чибис. В Кандалакшском районе находится КПП "Салла". Губернатор пояснил, что Финляндия жестко ограничила пропускную способность и объявила о закрытии всех пропускных пунктов на территории Мурманской области, кроме одного. "Соответственно, до этого были закрыты пункты пропуска в Карелии, соответственно, конечно, к нам увеличился поток беженцев", - добавил он.

https://ria.ru/20231123/murmansk-1911241215.html

кандалакшский район

мурманская область

финляндия

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Ольга Фомченкова

общество, кандалакшский район, мурманская область, андрей чибис, финляндия