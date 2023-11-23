https://ria.ru/20231123/bezhentsy-1911369207.html
Мурманский губернатор рассказал о скоплении беженцев в Кандалакшском районе
Мурманский губернатор рассказал о скоплении беженцев в Кандалакшском районе - РИА Новости, 23.11.2023
Мурманский губернатор рассказал о скоплении беженцев в Кандалакшском районе
В Кандалакшском районе Мурманской области есть высокое скопление "транзитных" беженцев, которые хотят попасть в Финляндию, сообщил губернатор региона Андрей... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T15:52
2023-11-23T15:52
2023-11-23T16:05
общество
кандалакшский район
мурманская область
андрей чибис
финляндия
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МУРМАНСК, 23 ноя - РИА Новости. В Кандалакшском районе Мурманской области есть высокое скопление "транзитных" беженцев, которые хотят попасть в Финляндию, сообщил губернатор региона Андрей Чибис, видео заявления опубликовано в его Telegram-канале. Ранее Федеральная таможенная служба России подтвердила, что после закрытия финскими властями еще трех пунктов пропуска для сухопутного пересечения границы с Финляндией останется единственный пункт пропуска "Лотта" в Мурманской области (сопредельный МАПП "Райа-Йоосеппи"). "Обстановка в Мурманской области на приграничных территориях на сегодняшний момент такова. У нас есть скопление в Кандалакшском районе тех беженцев, жителей иностранных государств, которые прибыли к нам для того, чтобы транзитом через Российскую Федерацию попасть в Финляндию", - сказал Чибис. В Кандалакшском районе находится КПП "Салла". Губернатор пояснил, что Финляндия жестко ограничила пропускную способность и объявила о закрытии всех пропускных пунктов на территории Мурманской области, кроме одного. "Соответственно, до этого были закрыты пункты пропуска в Карелии, соответственно, конечно, к нам увеличился поток беженцев", - добавил он.
https://ria.ru/20231123/murmansk-1911241215.html
кандалакшский район
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, кандалакшский район, мурманская область, андрей чибис, финляндия
Общество, Кандалакшский район, Мурманская область, Андрей Чибис, Финляндия
Мурманский губернатор рассказал о скоплении беженцев в Кандалакшском районе
Губернатор Чибис заявил о скоплении в Кандалакшском районе транзитных беженцев
МУРМАНСК, 23 ноя - РИА Новости.
В Кандалакшском районе Мурманской области есть высокое скопление "транзитных" беженцев, которые хотят попасть в Финляндию, сообщил губернатор региона Андрей Чибис, видео заявления опубликовано в его Telegram-канале
.
Ранее Федеральная таможенная служба России
подтвердила, что после закрытия финскими властями еще трех пунктов пропуска для сухопутного пересечения границы с Финляндией останется единственный пункт пропуска "Лотта" в Мурманской области (сопредельный МАПП "Райа-Йоосеппи").
"Обстановка в Мурманской области на приграничных территориях на сегодняшний момент такова. У нас есть скопление в Кандалакшском районе тех беженцев, жителей иностранных государств, которые прибыли к нам для того, чтобы транзитом через Российскую Федерацию попасть в Финляндию", - сказал Чибис.
В Кандалакшском районе находится КПП "Салла".
Губернатор пояснил, что Финляндия жестко ограничила пропускную способность и объявила о закрытии всех пропускных пунктов на территории Мурманской области, кроме одного.
"Соответственно, до этого были закрыты пункты пропуска в Карелии, соответственно, конечно, к нам увеличился поток беженцев", - добавил он.
Мурманская область ввела режим повышенной готовности из-за Финляндии