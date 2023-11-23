Рейтинг@Mail.ru
Мурманский губернатор рассказал о скоплении беженцев в Кандалакшском районе - РИА Новости, 23.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:52 23.11.2023 (обновлено: 16:05 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/bezhentsy-1911369207.html
Мурманский губернатор рассказал о скоплении беженцев в Кандалакшском районе
Мурманский губернатор рассказал о скоплении беженцев в Кандалакшском районе - РИА Новости, 23.11.2023
Мурманский губернатор рассказал о скоплении беженцев в Кандалакшском районе
В Кандалакшском районе Мурманской области есть высокое скопление "транзитных" беженцев, которые хотят попасть в Финляндию, сообщил губернатор региона Андрей... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T15:52
2023-11-23T16:05
общество
кандалакшский район
мурманская область
андрей чибис
финляндия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878245844_0:141:3139:1906_1920x0_80_0_0_7627da7652aa25549225f7352f7d7a38.jpg
МУРМАНСК, 23 ноя - РИА Новости. В Кандалакшском районе Мурманской области есть высокое скопление "транзитных" беженцев, которые хотят попасть в Финляндию, сообщил губернатор региона Андрей Чибис, видео заявления опубликовано в его Telegram-канале. Ранее Федеральная таможенная служба России подтвердила, что после закрытия финскими властями еще трех пунктов пропуска для сухопутного пересечения границы с Финляндией останется единственный пункт пропуска "Лотта" в Мурманской области (сопредельный МАПП "Райа-Йоосеппи"). "Обстановка в Мурманской области на приграничных территориях на сегодняшний момент такова. У нас есть скопление в Кандалакшском районе тех беженцев, жителей иностранных государств, которые прибыли к нам для того, чтобы транзитом через Российскую Федерацию попасть в Финляндию", - сказал Чибис. В Кандалакшском районе находится КПП "Салла". Губернатор пояснил, что Финляндия жестко ограничила пропускную способность и объявила о закрытии всех пропускных пунктов на территории Мурманской области, кроме одного. "Соответственно, до этого были закрыты пункты пропуска в Карелии, соответственно, конечно, к нам увеличился поток беженцев", - добавил он.
https://ria.ru/20231123/murmansk-1911241215.html
кандалакшский район
мурманская область
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878245844_204:0:2933:2047_1920x0_80_0_0_f5253cb796ce5e1afd9132f91c891946.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, кандалакшский район, мурманская область, андрей чибис, финляндия
Общество, Кандалакшский район, Мурманская область, Андрей Чибис, Финляндия
Мурманский губернатор рассказал о скоплении беженцев в Кандалакшском районе

Губернатор Чибис заявил о скоплении в Кандалакшском районе транзитных беженцев

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Мурманской области Андрей Чибис
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 23 ноя - РИА Новости. В Кандалакшском районе Мурманской области есть высокое скопление "транзитных" беженцев, которые хотят попасть в Финляндию, сообщил губернатор региона Андрей Чибис, видео заявления опубликовано в его Telegram-канале.
Ранее Федеральная таможенная служба России подтвердила, что после закрытия финскими властями еще трех пунктов пропуска для сухопутного пересечения границы с Финляндией останется единственный пункт пропуска "Лотта" в Мурманской области (сопредельный МАПП "Райа-Йоосеппи").
"Обстановка в Мурманской области на приграничных территориях на сегодняшний момент такова. У нас есть скопление в Кандалакшском районе тех беженцев, жителей иностранных государств, которые прибыли к нам для того, чтобы транзитом через Российскую Федерацию попасть в Финляндию", - сказал Чибис.
В Кандалакшском районе находится КПП "Салла".
Губернатор пояснил, что Финляндия жестко ограничила пропускную способность и объявила о закрытии всех пропускных пунктов на территории Мурманской области, кроме одного.
"Соответственно, до этого были закрыты пункты пропуска в Карелии, соответственно, конечно, к нам увеличился поток беженцев", - добавил он.
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
Мурманская область ввела режим повышенной готовности из-за Финляндии
Вчера, 09:51
 
ОбществоКандалакшский районМурманская областьАндрей ЧибисФинляндия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала