https://ria.ru/20231122/zvaniya-1911068301.html
Путин повысил глав ФСИН и ФССП в званиях
Путин повысил глав ФСИН и ФССП в званиях - РИА Новости, 22.11.2023
Путин повысил глав ФСИН и ФССП в званиях
Президент России Владимир Путин присвоил спецзвание генерала внутренней службы главе ФСИН Аркадию Гостеву и директору ФССП Дмитрию Аристову, соответствующие... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T15:06
2023-11-22T15:06
2023-11-22T15:25
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил спецзвание генерала внутренней службы главе ФСИН Аркадию Гостеву и директору ФССП Дмитрию Аристову, соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов."Присвоить специальное звание генерала внутренней службы Российской Федерации Гостеву Аркадию Александровичу", - говорится в документе.Аналогичный указ подписан в отношении директора ФССП Дмитрия Аристова.
https://ria.ru/20230512/kollektory-1871299145.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), федеральная служба судебных приставов (фссп россии), политика, россия, дмитрий аристов, владимир путин
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Политика, Россия, Дмитрий Аристов, Владимир Путин
Путин повысил глав ФСИН и ФССП в званиях
Путин присвоил главам ФСИН и ФССП звание генерала внутренней службы