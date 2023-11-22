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Компания Москвы поставит продукцию для сохранения редких животных - РИА Новости, 22.11.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
13:15 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/zhivotnye-1911031498.html
Компания Москвы поставит продукцию для сохранения редких животных
Компания Москвы поставит продукцию для сохранения редких животных - РИА Новости, 22.11.2023
Компания Москвы поставит продукцию для сохранения редких животных
Московская фирма ISBC организует выпуск и поставку RFID-продукции, предназначенную для чипирования животных, которые родились от суррогатных самок с помощью... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T13:15
2023-11-22T13:15
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Московская фирма ISBC организует выпуск и поставку RFID-продукции, предназначенную для чипирования животных, которые родились от суррогатных самок с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.С помощью рождения животных после процесса подсадки эмбриона суррогатной матери повышается уровень здоровья их родителей путем подбора и тестирования их на генетические заболевания. Благодаря этому получается сохранять редкие породы собак. В том числе этот перечень включает собак-поисковиков, спасателей и поводырей.Технология чипирования позволяет проводить идентификацию этих животных, чтобы осуществлять контроль их самочувствия.Овчинский отметил, что компания свыше десяти лет занимается выпуском выпускает RFID-метки для различных направлений жизнедеятельности, в числе которых транспортные карты и животноводство."Столичная фирма первой в стране получила от профильных федеральных структур сертификацию и право на реализацию пилотных проектов по учету и идентификации животных. RFID-продукция московского производства будут применять в совершенно новом направлении ветеринарии, в частности для идентификации животных, появившихся благодаря ЭКО, и контроля за их здоровьем. Это поможет эффективнее планировать диагностику, следить за вакцинацией и лечением", – цитируют в пресс-службе слова главы ДИПП.Там уточнили, что компанией производятся шприцы для подкожного чипирования животных. Реализация проекта осуществляется предприятием совместно с Лечебно-диагностическим ветеринарным центром Московской ветеринарной академии (ЛДВЦ).По информации ведомства, чтобы реализовать проект учеными была создана совместная лаборатория вспомогательных репродуктивных технологий, а также разработаны методики эмбриотрансфера. В итоге по результатам подсадки эмбриона суррогатной матери на свет появился здоровый щенок породы лабрадор. Его назвали Аки, что на японском означает "рожденная в любви".Как отметили в пресс-службе, в компании также планируют организовать обеспечение клиники NFC-медальонами-адресниками, чтобы животные находились в безопасности, а также оперативно возвращались к своим владельцам. Медальоны оснащены чипами с данными: ссылка на личную карточку животного, кличка, пол и контактная информация о хозяине.
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москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский

Компания Москвы поставит продукцию для сохранения редких животных

© Фото : Пресс-служба ДИППМосковская фирма ISBC поставит продукцию для сохранения редких животных
Московская фирма ISBC поставит продукцию для сохранения редких животных - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Московская фирма ISBC поставит продукцию для сохранения редких животных
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Московская фирма ISBC организует выпуск и поставку RFID-продукции, предназначенную для чипирования животных, которые родились от суррогатных самок с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
С помощью рождения животных после процесса подсадки эмбриона суррогатной матери повышается уровень здоровья их родителей путем подбора и тестирования их на генетические заболевания. Благодаря этому получается сохранять редкие породы собак. В том числе этот перечень включает собак-поисковиков, спасателей и поводырей.
Технология чипирования позволяет проводить идентификацию этих животных, чтобы осуществлять контроль их самочувствия.
Овчинский отметил, что компания свыше десяти лет занимается выпуском выпускает RFID-метки для различных направлений жизнедеятельности, в числе которых транспортные карты и животноводство.
«
"Столичная фирма первой в стране получила от профильных федеральных структур сертификацию и право на реализацию пилотных проектов по учету и идентификации животных. RFID-продукция московского производства будут применять в совершенно новом направлении ветеринарии, в частности для идентификации животных, появившихся благодаря ЭКО, и контроля за их здоровьем. Это поможет эффективнее планировать диагностику, следить за вакцинацией и лечением", – цитируют в пресс-службе слова главы ДИПП.
Там уточнили, что компанией производятся шприцы для подкожного чипирования животных. Реализация проекта осуществляется предприятием совместно с Лечебно-диагностическим ветеринарным центром Московской ветеринарной академии (ЛДВЦ).
По информации ведомства, чтобы реализовать проект учеными была создана совместная лаборатория вспомогательных репродуктивных технологий, а также разработаны методики эмбриотрансфера. В итоге по результатам подсадки эмбриона суррогатной матери на свет появился здоровый щенок породы лабрадор. Его назвали Аки, что на японском означает "рожденная в любви".
Как отметили в пресс-службе, в компании также планируют организовать обеспечение клиники NFC-медальонами-адресниками, чтобы животные находились в безопасности, а также оперативно возвращались к своим владельцам. Медальоны оснащены чипами с данными: ссылка на личную карточку животного, кличка, пол и контактная информация о хозяине.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваВладислав Овчинский
 
 
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