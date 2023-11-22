США пытаются переложить на ЕС затраты на содержание Зеленского, заявил МИД
Захарова: США пытаются переложить на ЕС затраты на содержание Зеленского
© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Вашингтон пытается переложить "затраты на содержание Владимира Зеленского" на европейские страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
"Судя по всему, в складывающихся обстоятельствах, США пытаются переложить затраты на содержание (Владимира - ред.) Зеленского на своих европейских сателлитов. На этом фоне неслучайным стало объявление Берлином планов по тому, чтобы удвоить в будущем году военную помощь ФРГ Украине с четырех до восьми миллионов евро", - сказала она.
Она также обратила внимание на то, что США устали от аппетита украинских властей, которые, несмотря на помощь Запада, так и не смогли выполнить задачи летнего контрнаступления ВСУ.
"За последнюю неделю Киев посетили сразу несколько высоких гостей из США, видимо они хотели убедиться в уровне достигнутой демократии за десять лет. Правда, среди них были не экономисты и финансовые аналитики, а директор ЦРУ Уильям Бернс, министр обороны Ллойд Остин и министр финансов США Джанет Йеллен. Судя по всему, эти визитеры из-за океана приехали поумерить аппетиты Зеленского, заодно потребовать от него отчета за расходование огромных средств, выделенных Западом для, так называемого, летнего контрнаступления", - отметила Захарова.
В понедельник во время визита в Киев глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что у США нет для Украины "волшебной палочки" в конфликте с Россией. По его словам, результаты Украины на поле боя зависят только от способности ВСУ синхронизировать использование различных вооружений.
Остин приехал в Киев для того, чтобы поддержать репутацию Владимира Зеленского, однако никакой реальной помощи не пообещал, такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. По словам Соскина, шеф Пентагона на фоне успехов российской армии на поле боя не пообещал ни дополнительного финансирования, ни нового пакета военной помощи.