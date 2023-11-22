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США пытаются переложить на ЕС затраты на содержание Зеленского, заявил МИД - РИА Новости, 22.11.2023
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14:33 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/zelenskiy-1911058464.html
США пытаются переложить на ЕС затраты на содержание Зеленского, заявил МИД
США пытаются переложить на ЕС затраты на содержание Зеленского, заявил МИД - РИА Новости, 22.11.2023
США пытаются переложить на ЕС затраты на содержание Зеленского, заявил МИД
Вашингтон пытается переложить "затраты на содержание Владимира Зеленского" на европейские страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T14:33
2023-11-22T14:33
сша
в мире
украина
мария захарова
министерство обороны сша
владимир зеленский
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Вашингтон пытается переложить "затраты на содержание Владимира Зеленского" на европейские страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. "Судя по всему, в складывающихся обстоятельствах, США пытаются переложить затраты на содержание (Владимира - ред.) Зеленского на своих европейских сателлитов. На этом фоне неслучайным стало объявление Берлином планов по тому, чтобы удвоить в будущем году военную помощь ФРГ Украине с четырех до восьми миллионов евро", - сказала она. Она также обратила внимание на то, что США устали от аппетита украинских властей, которые, несмотря на помощь Запада, так и не смогли выполнить задачи летнего контрнаступления ВСУ. "За последнюю неделю Киев посетили сразу несколько высоких гостей из США, видимо они хотели убедиться в уровне достигнутой демократии за десять лет. Правда, среди них были не экономисты и финансовые аналитики, а директор ЦРУ Уильям Бернс, министр обороны Ллойд Остин и министр финансов США Джанет Йеллен. Судя по всему, эти визитеры из-за океана приехали поумерить аппетиты Зеленского, заодно потребовать от него отчета за расходование огромных средств, выделенных Западом для, так называемого, летнего контрнаступления", - отметила Захарова. В понедельник во время визита в Киев глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что у США нет для Украины "волшебной палочки" в конфликте с Россией. По его словам, результаты Украины на поле боя зависят только от способности ВСУ синхронизировать использование различных вооружений. Остин приехал в Киев для того, чтобы поддержать репутацию Владимира Зеленского, однако никакой реальной помощи не пообещал, такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. По словам Соскина, шеф Пентагона на фоне успехов российской армии на поле боя не пообещал ни дополнительного финансирования, ни нового пакета военной помощи.
https://ria.ru/20231121/ssha-1910693121.html
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сша, в мире, украина, мария захарова, министерство обороны сша, владимир зеленский
США, В мире, Украина, Мария Захарова, Министерство обороны США, Владимир Зеленский
США пытаются переложить на ЕС затраты на содержание Зеленского, заявил МИД

Захарова: США пытаются переложить на ЕС затраты на содержание Зеленского

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Вашингтон пытается переложить "затраты на содержание Владимира Зеленского" на европейские страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
"Судя по всему, в складывающихся обстоятельствах, США пытаются переложить затраты на содержание (Владимира - ред.) Зеленского на своих европейских сателлитов. На этом фоне неслучайным стало объявление Берлином планов по тому, чтобы удвоить в будущем году военную помощь ФРГ Украине с четырех до восьми миллионов евро", - сказала она.
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Она также обратила внимание на то, что США устали от аппетита украинских властей, которые, несмотря на помощь Запада, так и не смогли выполнить задачи летнего контрнаступления ВСУ.
"За последнюю неделю Киев посетили сразу несколько высоких гостей из США, видимо они хотели убедиться в уровне достигнутой демократии за десять лет. Правда, среди них были не экономисты и финансовые аналитики, а директор ЦРУ Уильям Бернс, министр обороны Ллойд Остин и министр финансов США Джанет Йеллен. Судя по всему, эти визитеры из-за океана приехали поумерить аппетиты Зеленского, заодно потребовать от него отчета за расходование огромных средств, выделенных Западом для, так называемого, летнего контрнаступления", - отметила Захарова.
В понедельник во время визита в Киев глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что у США нет для Украины "волшебной палочки" в конфликте с Россией. По его словам, результаты Украины на поле боя зависят только от способности ВСУ синхронизировать использование различных вооружений.
Остин приехал в Киев для того, чтобы поддержать репутацию Владимира Зеленского, однако никакой реальной помощи не пообещал, такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. По словам Соскина, шеф Пентагона на фоне успехов российской армии на поле боя не пообещал ни дополнительного финансирования, ни нового пакета военной помощи.
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