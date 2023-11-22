https://ria.ru/20231122/zapravki-1910943110.html

На Кубани установят более 460 электрозаправок

На Кубани установят более 460 электрозаправок - РИА Новости, 22.11.2023

На Кубани установят более 460 электрозаправок

Власти Краснодарского края планируют установить 464 зарядных станции для электромобилей к 2030 году, за текущий год уже установлено 66 станций в крупных городах РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T00:36

2023-11-22T00:36

2023-11-22T00:36

краснодарский край

общество

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 22 ноя – РИА Новости. Власти Краснодарского края планируют установить 464 зарядных станции для электромобилей к 2030 году, за текущий год уже установлено 66 станций в крупных городах и на дорогах регионального значения Кубани, сообщил журналистам врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник. "Все намеченное выполнили – ввели в эксплуатацию 66 станций в крупных городах и на дорогах регионального значения. Всего в Краснодарском крае к 2030 году планируем установить более 464 зарядных станций – в среднем от 50 до 70 ежегодно", – передает пресс-служба краевой администрации слова Шапошника. Возводимые станции соответствуют необходимым требованиям, оборудованы всеми типами разъемов для зарядки любых электромобилей. В строительстве использовали только отечественное оборудование. Для зарядки электромобиля понадобится 30-45 минут, добавляют в пресс-службе. Отмечается, что в регионе второй год реализуют концепцию развития электрозарядной инфраструктуры. В 2022 году в городах и районах края установили 89 станций.

https://ria.ru/20231116/proizvodstvo-1909717771.html

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общество, краснодарский край