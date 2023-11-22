https://ria.ru/20231122/zapravki-1910943110.html
На Кубани установят более 460 электрозаправок
На Кубани установят более 460 электрозаправок - РИА Новости, 22.11.2023
На Кубани установят более 460 электрозаправок
Власти Краснодарского края планируют установить 464 зарядных станции для электромобилей к 2030 году, за текущий год уже установлено 66 станций в крупных городах РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T00:36
2023-11-22T00:36
2023-11-22T00:36
краснодарский край
общество
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849525978_0:0:3200:1800_1920x0_80_0_0_2801554186cb16425d97f73237e993ce.jpg
КРАСНОДАР, 22 ноя – РИА Новости. Власти Краснодарского края планируют установить 464 зарядных станции для электромобилей к 2030 году, за текущий год уже установлено 66 станций в крупных городах и на дорогах регионального значения Кубани, сообщил журналистам врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник. "Все намеченное выполнили – ввели в эксплуатацию 66 станций в крупных городах и на дорогах регионального значения. Всего в Краснодарском крае к 2030 году планируем установить более 464 зарядных станций – в среднем от 50 до 70 ежегодно", – передает пресс-служба краевой администрации слова Шапошника. Возводимые станции соответствуют необходимым требованиям, оборудованы всеми типами разъемов для зарядки любых электромобилей. В строительстве использовали только отечественное оборудование. Для зарядки электромобиля понадобится 30-45 минут, добавляют в пресс-службе. Отмечается, что в регионе второй год реализуют концепцию развития электрозарядной инфраструктуры. В 2022 году в городах и районах края установили 89 станций.
https://ria.ru/20231116/proizvodstvo-1909717771.html
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849525978_469:0:3200:2048_1920x0_80_0_0_0f23bc02aa0c4310e9002bbd26cc003c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, краснодарский край
Краснодарский край, Общество, Краснодарский край
На Кубани установят более 460 электрозаправок
Шапошник: на Кубани установят более 460 электрозаправок к 2030 году
КРАСНОДАР, 22 ноя – РИА Новости. Власти Краснодарского края планируют установить 464 зарядных станции для электромобилей к 2030 году, за текущий год уже установлено 66 станций в крупных городах и на дорогах регионального значения Кубани, сообщил журналистам врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.
«
"Все намеченное выполнили – ввели в эксплуатацию 66 станций в крупных городах и на дорогах регионального значения. Всего в Краснодарском крае к 2030 году планируем установить более 464 зарядных станций – в среднем от 50 до 70 ежегодно", – передает пресс-служба краевой администрации слова Шапошника.
Возводимые станции соответствуют необходимым требованиям, оборудованы всеми типами разъемов для зарядки любых электромобилей. В строительстве использовали только отечественное оборудование. Для зарядки электромобиля понадобится 30-45 минут, добавляют в пресс-службе.
Отмечается, что в регионе второй год реализуют концепцию развития электрозарядной инфраструктуры. В 2022 году в городах и районах края установили 89 станций.
На Кубани запустят пять импортозамещающих промышленных производств