https://ria.ru/20231122/zakharova-1911063176.html

США осуждают только те перевороты, в которых не участвуют, заявила Захарова

США осуждают только те перевороты, в которых не участвуют, заявила Захарова - РИА Новости, 22.11.2023

США осуждают только те перевороты, в которых не участвуют, заявила Захарова

Осуждения Вашингтона удостаиваются только те попытки переворотов в странах мира, где сами США не принимают участие, как это было в Гамбии в 2014 году, при этом... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T14:48

2023-11-22T14:48

2023-11-22T14:58

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Осуждения Вашингтона удостаиваются только те попытки переворотов в странах мира, где сами США не принимают участие, как это было в Гамбии в 2014 году, при этом аналогичные события на Украине США не осудили, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В ходе брифинга Захарова процитировала заявление США о категорическом осуждении Вашингтоном любых попыток захвата власти неконституционным путем. Она уточнила, что это заявили в связи с попыткой переворота в Гамбии в 2014 году. При этом официальный представитель МИД РФ отметила, что совпавший по времени майдан, за которым последовал многолетний украинский кризис, осуждения США тогда не удостоился. "Почему? А у меня есть ответ на этот вопрос. Потому что они осуждают только те попытки неконституционных переворотов, в которых не участвуют, а где участвуют, где вмешиваются во внутренние дела государств, где спонсируют этих самых "переворотчиков", там они не считают нужным осуждать, там они только говорят о демократии и сопутствующем", - объяснила Захарова Официальный представитель МИД РФ напомнила, что про смену власти на Украине "было заявлено, что народ восстал против ненавистного правительства и совершил демократическую революцию".

https://ria.ru/20231121/ssha-1910693121.html

https://ria.ru/20231121/pokhorony-1910693740.html

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в мире, сша, россия, вашингтон (штат), мария захарова