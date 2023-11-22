https://ria.ru/20231122/zakharova-1911063176.html
США осуждают только те перевороты, в которых не участвуют, заявила Захарова
США осуждают только те перевороты, в которых не участвуют, заявила Захарова - РИА Новости, 22.11.2023
США осуждают только те перевороты, в которых не участвуют, заявила Захарова
Осуждения Вашингтона удостаиваются только те попытки переворотов в странах мира, где сами США не принимают участие, как это было в Гамбии в 2014 году, при этом... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T14:48
2023-11-22T14:48
2023-11-22T14:58
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Осуждения Вашингтона удостаиваются только те попытки переворотов в странах мира, где сами США не принимают участие, как это было в Гамбии в 2014 году, при этом аналогичные события на Украине США не осудили, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В ходе брифинга Захарова процитировала заявление США о категорическом осуждении Вашингтоном любых попыток захвата власти неконституционным путем. Она уточнила, что это заявили в связи с попыткой переворота в Гамбии в 2014 году. При этом официальный представитель МИД РФ отметила, что совпавший по времени майдан, за которым последовал многолетний украинский кризис, осуждения США тогда не удостоился. "Почему? А у меня есть ответ на этот вопрос. Потому что они осуждают только те попытки неконституционных переворотов, в которых не участвуют, а где участвуют, где вмешиваются во внутренние дела государств, где спонсируют этих самых "переворотчиков", там они не считают нужным осуждать, там они только говорят о демократии и сопутствующем", - объяснила Захарова Официальный представитель МИД РФ напомнила, что про смену власти на Украине "было заявлено, что народ восстал против ненавистного правительства и совершил демократическую революцию".
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в мире, сша, россия, вашингтон (штат), мария захарова
В мире, США, Россия, Вашингтон (штат), Мария Захарова
США осуждают только те перевороты, в которых не участвуют, заявила Захарова
Захарова: США осуждают только те перевороты, в которых сами не участвуют
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Осуждения Вашингтона удостаиваются только те попытки переворотов в странах мира, где сами США не принимают участие, как это было в Гамбии в 2014 году, при этом аналогичные события на Украине США не осудили, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В ходе брифинга Захарова процитировала заявление США о категорическом осуждении Вашингтоном любых попыток захвата власти неконституционным путем. Она уточнила, что это заявили в связи с попыткой переворота в Гамбии в 2014 году. При этом официальный представитель МИД РФ отметила, что совпавший по времени майдан, за которым последовал многолетний украинский кризис, осуждения США тогда не удостоился.
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"Почему? А у меня есть ответ на этот вопрос. Потому что они осуждают только те попытки неконституционных переворотов, в которых не участвуют, а где участвуют, где вмешиваются во внутренние дела государств, где спонсируют этих самых "переворотчиков", там они не считают нужным осуждать, там они только говорят о демократии и сопутствующем", - объяснила Захарова
Официальный представитель МИД РФ напомнила, что про смену власти на Украине "было заявлено, что народ восстал против ненавистного правительства и совершил демократическую революцию".
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