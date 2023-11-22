https://ria.ru/20231122/vzryv-1911141223.html

Приговор по делу о взрыве в здании ГИБДД в Мелитополе огласят 23 ноября

Приговор по делу о взрыве в здании ГИБДД в Мелитополе огласят 23 ноября - РИА Новости, 22.11.2023

Приговор по делу о взрыве в здании ГИБДД в Мелитополе огласят 23 ноября

Южный окружной военный суд назначил на четверг, 23 ноября, оглашение приговора гражданину Украины Дмитрию Голубеву, который, по версии следствия, устроил взрыв... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T18:28

2023-11-22T18:28

2023-11-22T18:28

запорожская область

украина

мелитополь

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

гибдд мвд рф

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноя - РИА Новости. Южный окружной военный суд назначил на четверг, 23 ноября, оглашение приговора гражданину Украины Дмитрию Голубеву, который, по версии следствия, устроил взрыв в здании Межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) ГИБДД в Мелитополе и планировал еще два теракта, передает корреспондент РИА Новости. В среду суд провел прения сторон по делу, в ходе которых прокурор запросил для Голубева 20 лет лишения свободы. "Суд удаляется в совещательную комнату. Оглашение вводной и резулятивной части в 9.50 мск 23 ноября", - сказал судья. Голубеву вменяют статьи УК РФ "Акт международного терроризма", два покушения на акт международного терроризма и прохождение обучения с целью террористической деятельности. По версии следствия, в конце февраля — начале августа 2022 года Голубев в Запорожье был завербован сотрудником главного управления разведки минобороны Украины. Под его руководством он прошел обучение, в частности, по изготовлению СВУ. Позже, получив составные части взрывных устройств, Голубев перевез их в Мелитополь и спрятал в тайнике, а потом сделал из них три взрывных устройства, указывает следствие. От сотрудника военной разведки Украины, по данным обвинительного заключения, Голубев получил информацию об объектах, на которых нужно совершить взрывы: на участке дороги, в зданиях МРЭО и военно-гражданской администрации Запорожской области, расположенных в Мелитополе. Голубев 8 августа установил одно из СВУ на заборе рядом с участком дороги, где проходил маршрут следования представителей администрации Запорожской области, взорвать его он планировал до конца месяца, но не смог, так как взрывчатку обнаружили сотрудники ФСБ, полагают правоохранители. Согласно их данным, 10 августа он установил взрывчатку с таймером на вечер того же дня на окно возле главного входа в отделения №2 МРЭО ГИБДД ГУВД по Запорожской области, при взрыве был поврежден фасад и внутреннее помещение здания. Третий взрыв Голубев планировал устроить в августе у здания администрации, но не смог, так как силовики обнаружили его тайник со взрывчаткой, указывает следствие.

https://ria.ru/20231115/tatarskiy-1909644374.html

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html

запорожская область

украина

мелитополь

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запорожская область, украина, мелитополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), гибдд мвд рф, происшествия