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Новый цифровой ресурс для инвесторов создали в Липецкой области - РИА Новости, 22.11.2023
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Липецкая область
 
14:36 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/tsifrovoy_resurs-1911059455.html
Новый цифровой ресурс для инвесторов создали в Липецкой области
Новый цифровой ресурс для инвесторов создали в Липецкой области - РИА Новости, 22.11.2023
Новый цифровой ресурс для инвесторов создали в Липецкой области
В Липецкой области начал работу новый инвестиционный портал для активного привлечения инвестиций в регион; цифровой ресурс будет полезен как инвесторам, так и... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T14:36
2023-11-22T14:36
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
экономика
инвестиции
бизнес
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ЛИПЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. В Липецкой области начал работу новый инвестиционный портал для активного привлечения инвестиций в регион; цифровой ресурс будет полезен как инвесторам, так и бизнесменам, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Губернатор рассказал, что инвестиционный портал предоставляет потенциальным и действующим инвесторам полную информацию об инвестиционной политике региона, о государственных мерах поддержки и преференциях, а также инвестплощадках для ведения бизнеса. Для начинающих инвесторов на портале представлены бизнес-идеи стартапов. По словам Артамонова, новый ресурс поможет инвестору определиться с географией размещения, узнать о наличии конкурентов, выстроить кооперационные цепочки и логистику, а также подать заявку на сопровождение проекта. Специалисты Агентства инвестиционного развития региона оказывают поддержку на всех этапах продвижения инвестиций: от подбора и оформления земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию. "Это единое окно для бизнеса, который хочет работать в Липецкой области. Таких компаний много, и мы открыты для диалога. Обновленный ресурс делает это взаимодействие понятнее, проще и эффективнее", – отметил Артамонов. Он добавил, что до конца года на портале появится "Личный кабинет инвестора", который будет дополнен рядом полезных функций. Можно будет оперативно подать заявку на предоставление земельного участка под инвестпроект, обратиться и получить ответ по возникающим вопросам, принять приглашение на участие в мероприятии, получить индивидуальную подборку комплекса мер поддержки.
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РИА Новости
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липецкая область, игорь артамонов, экономика, инвестиции, бизнес
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Экономика, Инвестиции, Бизнес

Новый цифровой ресурс для инвесторов создали в Липецкой области

© Фото : Официальный сайт Правительства Липецкой областиИнвестиционный портал для активного привлечения инвестиций в Липецкую область
Инвестиционный портал для активного привлечения инвестиций в Липецкую область - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© Фото : Официальный сайт Правительства Липецкой области
Инвестиционный портал для активного привлечения инвестиций в Липецкую область
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. В Липецкой области начал работу новый инвестиционный портал для активного привлечения инвестиций в регион; цифровой ресурс будет полезен как инвесторам, так и бизнесменам, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Губернатор рассказал, что инвестиционный портал предоставляет потенциальным и действующим инвесторам полную информацию об инвестиционной политике региона, о государственных мерах поддержки и преференциях, а также инвестплощадках для ведения бизнеса. Для начинающих инвесторов на портале представлены бизнес-идеи стартапов.
По словам Артамонова, новый ресурс поможет инвестору определиться с географией размещения, узнать о наличии конкурентов, выстроить кооперационные цепочки и логистику, а также подать заявку на сопровождение проекта. Специалисты Агентства инвестиционного развития региона оказывают поддержку на всех этапах продвижения инвестиций: от подбора и оформления земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию.
"Это единое окно для бизнеса, который хочет работать в Липецкой области. Таких компаний много, и мы открыты для диалога. Обновленный ресурс делает это взаимодействие понятнее, проще и эффективнее", – отметил Артамонов.
Он добавил, что до конца года на портале появится "Личный кабинет инвестора", который будет дополнен рядом полезных функций. Можно будет оперативно подать заявку на предоставление земельного участка под инвестпроект, обратиться и получить ответ по возникающим вопросам, принять приглашение на участие в мероприятии, получить индивидуальную подборку комплекса мер поддержки.
Новые карьерные центры в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
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Липецкая областьЛипецкая областьИгорь АртамоновЭкономикаИнвестицииБизнес
 
 
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