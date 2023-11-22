https://ria.ru/20231122/trevoga-1911029926.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.11.2023
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T13:06
2023-11-22T13:06
2023-11-22T13:06
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, первым (12.40 мск) сигнал тревоги прозвучал в Черниговской и Сумской областях, затем - в 12.54 мск - в Харьковской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231122/ukraina-1911028037.html
украина
харьковская область
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, в мире, харьковская область, сумская область, вооруженные силы рф
Украина, В мире, Харьковская область, Сумская область, Вооруженные силы РФ
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Черниговской, Сумской и Харьковской областях
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным карты, первым (12.40 мск) сигнал тревоги прозвучал в Черниговской и Сумской областях, затем - в 12.54 мск - в Харьковской.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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