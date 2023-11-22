Рейтинг@Mail.ru
Товарооборот Калужской области с Вьетнамом за три года вырос в 10 раз - РИА Новости, 22.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
15:47 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/tovarooborot-1911080546.html
Товарооборот Калужской области с Вьетнамом за три года вырос в 10 раз
Товарооборот Калужской области с Вьетнамом за три года вырос в 10 раз - РИА Новости, 22.11.2023
Товарооборот Калужской области с Вьетнамом за три года вырос в 10 раз
Товарооборот Калужской области с Вьетнамом за три года вырос в десять раз и на пике роста составил более 300 миллионов долларов, регион заинтересован в росте... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T15:47
2023-11-22T15:47
калужская область
владислав шапша
вьетнам
калужская область
ханой
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589100973_0:0:3230:1818_1920x0_80_0_0_c1ddcda1f2143207102b64668af65d9c.jpg
КАЛУГА, 22 ноя – РИА Новости. Товарооборот Калужской области с Вьетнамом за три года вырос в десять раз и на пике роста составил более 300 миллионов долларов, регион заинтересован в росте этих показателей, заявил губернатор Владислав Шапша. Делегация Калужской области во главе с губернатором находится во Вьетнаме. Шапша сообщил в своем Telegram-канале, что встретился с председателем Народного комитета Ханоя Чан Си Тханем. "Во Вьетнаме особое отношение к России. И его стараются передать молодому поколению. "Мы помним помощь вашего народа в борьбе за независимость Вьетнама. Сейчас обстановка в мире изменилась, но наши добрые отношения занимают особое место", - этими теплыми словами начал нашу встречу председатель Народного комитета Ханоя Чан Си Тхань", - написал губернатор. Шапша сообщил, что товарооборот Калужской области с Вьетнамом за три года вырос в десять раз. "На пике он составил более 300 миллионов долларов. Мы стремимся к расширению прямых контактов между регионами наших стран. В том числе с Ханоем, столицей Вьетнама", - подчеркнул калужский губернатор. По словам Шапши, Чан Си Тхань отметил достижения Калужской области в фармацевтике и использовании атомных технологий, а также большой потенциал сотрудничества в этих сферах. "Договорились укреплять и расширять партнерство по многим направлениям. В том числе провести перекрёстные гастроли наших творческих коллективов", - заключил глава региона.
https://ria.ru/20231120/kitay-1910635887.html
https://ria.ru/20231115/proizvodstvo-1909691833.html
вьетнам
калужская область
ханой
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589100973_337:0:3066:2047_1920x0_80_0_0_b97e1d7983592a3a04c7d744d07dd4d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владислав шапша, вьетнам, калужская область, ханой, россия
Калужская область, Владислав Шапша, Вьетнам, Калужская область, Ханой, Россия

Товарооборот Калужской области с Вьетнамом за три года вырос в 10 раз

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЦерковь святого Георгия "За верхом" в Калуге
Церковь святого Георгия За верхом в Калуге - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Церковь святого Георгия "За верхом" в Калуге. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 22 ноя – РИА Новости. Товарооборот Калужской области с Вьетнамом за три года вырос в десять раз и на пике роста составил более 300 миллионов долларов, регион заинтересован в росте этих показателей, заявил губернатор Владислав Шапша.
Делегация Калужской области во главе с губернатором находится во Вьетнаме.
Калуга - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
Калужский губернатор представил в Китае потенциал автокластера региона
20 ноября, 17:47
Шапша сообщил в своем Telegram-канале, что встретился с председателем Народного комитета Ханоя Чан Си Тханем.
"Во Вьетнаме особое отношение к России. И его стараются передать молодому поколению. "Мы помним помощь вашего народа в борьбе за независимость Вьетнама. Сейчас обстановка в мире изменилась, но наши добрые отношения занимают особое место", - этими теплыми словами начал нашу встречу председатель Народного комитета Ханоя Чан Си Тхань", - написал губернатор.
Шапша сообщил, что товарооборот Калужской области с Вьетнамом за три года вырос в десять раз. "На пике он составил более 300 миллионов долларов. Мы стремимся к расширению прямых контактов между регионами наших стран. В том числе с Ханоем, столицей Вьетнама", - подчеркнул калужский губернатор.
По словам Шапши, Чан Си Тхань отметил достижения Калужской области в фармацевтике и использовании атомных технологий, а также большой потенциал сотрудничества в этих сферах.
"Договорились укреплять и расширять партнерство по многим направлениям. В том числе провести перекрёстные гастроли наших творческих коллективов", - заключил глава региона.
Калужская область - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
Производство клеевых химических анкеров запустили в Калужской области
15 ноября, 20:46
 
Калужская областьВладислав ШапшаВьетнамКалужская областьХанойРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала