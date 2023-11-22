https://ria.ru/20231122/tovarooborot-1911080546.html
Товарооборот Калужской области с Вьетнамом за три года вырос в 10 раз
Товарооборот Калужской области с Вьетнамом за три года вырос в 10 раз - РИА Новости, 22.11.2023
Товарооборот Калужской области с Вьетнамом за три года вырос в 10 раз
Товарооборот Калужской области с Вьетнамом за три года вырос в десять раз и на пике роста составил более 300 миллионов долларов, регион заинтересован в росте... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T15:47
2023-11-22T15:47
2023-11-22T15:47
калужская область
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КАЛУГА, 22 ноя – РИА Новости. Товарооборот Калужской области с Вьетнамом за три года вырос в десять раз и на пике роста составил более 300 миллионов долларов, регион заинтересован в росте этих показателей, заявил губернатор Владислав Шапша. Делегация Калужской области во главе с губернатором находится во Вьетнаме. Шапша сообщил в своем Telegram-канале, что встретился с председателем Народного комитета Ханоя Чан Си Тханем. "Во Вьетнаме особое отношение к России. И его стараются передать молодому поколению. "Мы помним помощь вашего народа в борьбе за независимость Вьетнама. Сейчас обстановка в мире изменилась, но наши добрые отношения занимают особое место", - этими теплыми словами начал нашу встречу председатель Народного комитета Ханоя Чан Си Тхань", - написал губернатор. Шапша сообщил, что товарооборот Калужской области с Вьетнамом за три года вырос в десять раз. "На пике он составил более 300 миллионов долларов. Мы стремимся к расширению прямых контактов между регионами наших стран. В том числе с Ханоем, столицей Вьетнама", - подчеркнул калужский губернатор. По словам Шапши, Чан Си Тхань отметил достижения Калужской области в фармацевтике и использовании атомных технологий, а также большой потенциал сотрудничества в этих сферах. "Договорились укреплять и расширять партнерство по многим направлениям. В том числе провести перекрёстные гастроли наших творческих коллективов", - заключил глава региона.
https://ria.ru/20231120/kitay-1910635887.html
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владислав шапша, вьетнам, калужская область, ханой, россия
Калужская область, Владислав Шапша, Вьетнам, Калужская область, Ханой, Россия
КАЛУГА, 22 ноя – РИА Новости. Товарооборот Калужской области с Вьетнамом за три года вырос в десять раз и на пике роста составил более 300 миллионов долларов, регион заинтересован в росте этих показателей, заявил губернатор Владислав Шапша.
Делегация Калужской области во главе с губернатором находится во Вьетнаме.
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Шапша сообщил в своем Telegram-канале, что встретился с председателем Народного комитета Ханоя
Чан Си Тханем.
"Во Вьетнаме особое отношение к России
. И его стараются передать молодому поколению. "Мы помним помощь вашего народа в борьбе за независимость Вьетнама. Сейчас обстановка в мире изменилась, но наши добрые отношения занимают особое место", - этими теплыми словами начал нашу встречу председатель Народного комитета Ханоя Чан Си Тхань", - написал губернатор.
Шапша сообщил, что товарооборот Калужской области с Вьетнамом за три года вырос в десять раз. "На пике он составил более 300 миллионов долларов. Мы стремимся к расширению прямых контактов между регионами наших стран. В том числе с Ханоем, столицей Вьетнама", - подчеркнул калужский губернатор.
По словам Шапши, Чан Си Тхань отметил достижения Калужской области в фармацевтике и использовании атомных технологий, а также большой потенциал сотрудничества в этих сферах.
"Договорились укреплять и расширять партнерство по многим направлениям. В том числе провести перекрёстные гастроли наших творческих коллективов", - заключил глава региона.
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