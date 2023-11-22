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Верховный суд Непала запросил у правительства причины запрета TikTok - РИА Новости, 22.11.2023
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14:41 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/tiktok-1911060801.html
Верховный суд Непала запросил у правительства причины запрета TikTok
Верховный суд Непала запросил у правительства причины запрета TikTok - РИА Новости, 22.11.2023
Верховный суд Непала запросил у правительства причины запрета TikTok
Верховный суд Непала в среду запросил у правительства причины запрета TikTok, сообщает издание Online Khabar. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T14:41
2023-11-22T14:41
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НЬЮ-ДЕЛИ, 22 ноя – РИА Новости. Верховный суд Непала в среду запросил у правительства причины запрета TikTok, сообщает издание Online Khabar. "После предварительного слушания во вторник по иску, поданному против этого решения, высший суд обратился к правительству с просьбой обосновать причину и дать письменный ответ в течение следующих десяти дней", - сообщает издание. Всего в Верховном суде зарегистрировано 10 петиций, в которых утверждается, что решение правительства запретить TikTok нарушает фундаментальные права граждан. Суд попросил правительство представить письменный ответ до 1 декабря и явиться на слушание 5 декабря, сообщил официальный представитель Верховного суда Говинда Гимире. Совет министров Непала на заседании 13 ноября принял решение запретить китайскую платформу обмена видео "из-за негативного влияния TikTok на социальную гармонию". Как отметил министр связи и информационных технологий Рекха Шарма, решение о запрете TikTok будет реализовано в ближайшее время, но конкретный срок не установлен. Правительство Непала заявило, что "значительная часть общества раскритиковала TikTok за поощрение разжигания ненависти". Также за последние четыре года в приложении было зарегистрировано 1647 случаев киберпреступлений.
https://ria.ru/20231117/tiktok-1910091827.html
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в мире, непал, tiktok
В мире, Непал, TikTok
Верховный суд Непала запросил у правительства причины запрета TikTok

Верховный суд Непала запросил у кабмина причины запрета TikTok в стране

© AP Photo / Anjum NaveedТелефон с приложением Tik Tok
Телефон с приложением Tik Tok - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© AP Photo / Anjum Naveed
Телефон с приложением Tik Tok. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 22 ноя – РИА Новости. Верховный суд Непала в среду запросил у правительства причины запрета TikTok, сообщает издание Online Khabar.
«
"После предварительного слушания во вторник по иску, поданному против этого решения, высший суд обратился к правительству с просьбой обосновать причину и дать письменный ответ в течение следующих десяти дней", - сообщает издание.
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Всего в Верховном суде зарегистрировано 10 петиций, в которых утверждается, что решение правительства запретить TikTok нарушает фундаментальные права граждан. Суд попросил правительство представить письменный ответ до 1 декабря и явиться на слушание 5 декабря, сообщил официальный представитель Верховного суда Говинда Гимире.
Совет министров Непала на заседании 13 ноября принял решение запретить китайскую платформу обмена видео "из-за негативного влияния TikTok на социальную гармонию". Как отметил министр связи и информационных технологий Рекха Шарма, решение о запрете TikTok будет реализовано в ближайшее время, но конкретный срок не установлен.
Правительство Непала заявило, что "значительная часть общества раскритиковала TikTok за поощрение разжигания ненависти". Также за последние четыре года в приложении было зарегистрировано 1647 случаев киберпреступлений.
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