Рейтинг@Mail.ru
У пострадавших при столкновении поездов под Ульяновском зафиксировали ушибы - РИА Новости, 22.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:12 22.11.2023 (обновлено: 19:00 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/stolknovenie-1911137733.html
У пострадавших при столкновении поездов под Ульяновском зафиксировали ушибы
У пострадавших при столкновении поездов под Ульяновском зафиксировали ушибы - РИА Новости, 22.11.2023
У пострадавших при столкновении поездов под Ульяновском зафиксировали ушибы
Пять пострадавших при столкновении двух поездов в Ульяновской области получили ушибы мягких тканей, сообщил губернатор региона Алексей Русских в своем... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T18:12
2023-11-22T19:00
происшествия
ульяновская область
пермь
адлер
ржд
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911122174_0:304:960:844_1920x0_80_0_0_d4f0efa7b7d973a8b99168bea8e03b50.jpg
САМАРА, 22 ноя - РИА Новости. Пять пострадавших при столкновении двух поездов в Ульяновской области получили ушибы мягких тканей, сообщил губернатор региона Алексей Русских в своем Telegram-канале.Как сообщили в РЖД, в 14.49 мск пассажирский поезд Пермь - Адлер на станции Бряндино (Ульяновская область) столкнулся со стоящим маневровым тепловозом, за медпомощью с ушибами обратились 25 человек. Схода подвижного состава нет."Последняя информация о происшествии с пассажирским поездом №354 Пермь - Адлер. На место срочно выехали две бригады скорой помощи Чердаклинской районной больницы. Провели осмотр всех пассажиров поезда. По последним данным, у пяти человек зафиксированы ушибы мягких тканей, наши медики оказали помощь на месте", - написал Русских, отметив, что пассажиры отказались от госпитализации.По факту происшествия Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Максимальные санкции по указанной статье предусматривают лишение свободы на два года.По данным РЖД, столкновение поезда с локомотивом произошло из-за "грубого нарушения при организации работы станции", компания проводит внутреннюю проверку. Пострадавшие получат страховую компенсацию, РЖД готовы взять на себя расходы по лечению.
https://ria.ru/20230602/zheleznodorozhnye-1875883578.html
https://ria.ru/20231122/politseyskiy-1910997744.html
ульяновская область
пермь
адлер
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911122174_0:248:960:968_1920x0_80_0_0_146dc1255b0bcdad9056404371eb14fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ульяновская область, пермь, адлер, ржд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ульяновская область, Пермь, Адлер, РЖД, Следственный комитет России (СК РФ)
У пострадавших при столкновении поездов под Ульяновском зафиксировали ушибы

У пяти пострадавших при столкновении поездов под Ульяновском зафиксировали ушибы

© Фото : Приволжская транспортная прокуратура/TelegramМесто столкновения поездов в Ульяновской области
Место столкновения поездов в Ульяновской области - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© Фото : Приволжская транспортная прокуратура/Telegram
Место столкновения поездов в Ульяновской области
Читать ria.ru в
САМАРА, 22 ноя - РИА Новости. Пять пострадавших при столкновении двух поездов в Ульяновской области получили ушибы мягких тканей, сообщил губернатор региона Алексей Русских в своем Telegram-канале.
Как сообщили в РЖД, в 14.49 мск пассажирский поезд Пермь - Адлер на станции Бряндино (Ульяновская область) столкнулся со стоящим маневровым тепловозом, за медпомощью с ушибами обратились 25 человек. Схода подвижного состава нет.
На месте столкновения грузового и пассажирского поездов в Темпи, Греция - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
Крупные железнодорожные аварии и катастрофы в мире в 2022-2023 годах
2 июня, 22:28
"Последняя информация о происшествии с пассажирским поездом №354 Пермь - Адлер. На место срочно выехали две бригады скорой помощи Чердаклинской районной больницы. Провели осмотр всех пассажиров поезда. По последним данным, у пяти человек зафиксированы ушибы мягких тканей, наши медики оказали помощь на месте", - написал Русских, отметив, что пассажиры отказались от госпитализации.
По факту происшествия Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Максимальные санкции по указанной статье предусматривают лишение свободы на два года.
По данным РЖД, столкновение поезда с локомотивом произошло из-за "грубого нарушения при организации работы станции", компания проводит внутреннюю проверку. Пострадавшие получат страховую компенсацию, РЖД готовы взять на себя расходы по лечению.
Купе в вагоне поезда - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
В Архангельске нашли тело полицейского в вагоне поезда
Вчера, 11:01
 
ПроисшествияУльяновская областьПермьАдлерРЖДСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала