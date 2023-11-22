https://ria.ru/20231122/stolknovenie-1911137733.html

У пострадавших при столкновении поездов под Ульяновском зафиксировали ушибы

У пострадавших при столкновении поездов под Ульяновском зафиксировали ушибы - РИА Новости, 22.11.2023

У пострадавших при столкновении поездов под Ульяновском зафиксировали ушибы

Пять пострадавших при столкновении двух поездов в Ульяновской области получили ушибы мягких тканей, сообщил губернатор региона Алексей Русских в своем... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T18:12

2023-11-22T18:12

2023-11-22T19:00

происшествия

ульяновская область

пермь

адлер

ржд

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911122174_0:304:960:844_1920x0_80_0_0_d4f0efa7b7d973a8b99168bea8e03b50.jpg

САМАРА, 22 ноя - РИА Новости. Пять пострадавших при столкновении двух поездов в Ульяновской области получили ушибы мягких тканей, сообщил губернатор региона Алексей Русских в своем Telegram-канале.Как сообщили в РЖД, в 14.49 мск пассажирский поезд Пермь - Адлер на станции Бряндино (Ульяновская область) столкнулся со стоящим маневровым тепловозом, за медпомощью с ушибами обратились 25 человек. Схода подвижного состава нет."Последняя информация о происшествии с пассажирским поездом №354 Пермь - Адлер. На место срочно выехали две бригады скорой помощи Чердаклинской районной больницы. Провели осмотр всех пассажиров поезда. По последним данным, у пяти человек зафиксированы ушибы мягких тканей, наши медики оказали помощь на месте", - написал Русских, отметив, что пассажиры отказались от госпитализации.По факту происшествия Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Максимальные санкции по указанной статье предусматривают лишение свободы на два года.По данным РЖД, столкновение поезда с локомотивом произошло из-за "грубого нарушения при организации работы станции", компания проводит внутреннюю проверку. Пострадавшие получат страховую компенсацию, РЖД готовы взять на себя расходы по лечению.

https://ria.ru/20230602/zheleznodorozhnye-1875883578.html

https://ria.ru/20231122/politseyskiy-1910997744.html

ульяновская область

пермь

адлер

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ульяновская область, пермь, адлер, ржд, следственный комитет россии (ск рф)