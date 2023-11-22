https://ria.ru/20231122/spetsoperatsiya-1911070383.html
На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 65 военных
На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 65 военных - РИА Новости, 22.11.2023
На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 65 военных
Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за сутки отбила 1 атаку противника, ВСУ потеряли до 65 военнослужащих и 2 единицы техники, сообщили в... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T15:14
2023-11-22T15:14
2023-11-22T15:40
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за сутки отбила 1 атаку противника, ВСУ потеряли до 65 военнослужащих и 2 единицы техники, сообщили в Минобороны России. "На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" во взаимодействии с оперативно-тактической, армейской авиацией и артиллерией отражена атака штурмовой группы 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики", - сообщили в Минобороны. Кроме того, в районе Серебрянского лесничества поражена живая сила 12-й бригады спецназначения ВСУ. "Суточные потери противника составили до 65 военнослужащих и два пикапа", - уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html
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вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия
На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 65 военных
МО: на Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 65 военных