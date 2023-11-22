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На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 65 военных - РИА Новости, 22.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:14 22.11.2023 (обновлено: 15:40 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/spetsoperatsiya-1911070383.html
На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 65 военных
На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 65 военных - РИА Новости, 22.11.2023
На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 65 военных
Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за сутки отбила 1 атаку противника, ВСУ потеряли до 65 военнослужащих и 2 единицы техники, сообщили в... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T15:14
2023-11-22T15:40
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за сутки отбила 1 атаку противника, ВСУ потеряли до 65 военнослужащих и 2 единицы техники, сообщили в Минобороны России. "На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" во взаимодействии с оперативно-тактической, армейской авиацией и артиллерией отражена атака штурмовой группы 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики", - сообщили в Минобороны. Кроме того, в районе Серебрянского лесничества поражена живая сила 12-й бригады спецназначения ВСУ. "Суточные потери противника составили до 65 военнослужащих и два пикапа", - уточнили в ведомстве.
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вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия
На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 65 военных

МО: на Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 65 военных

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за сутки отбила 1 атаку противника, ВСУ потеряли до 65 военнослужащих и 2 единицы техники, сообщили в Минобороны России.
"На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" во взаимодействии с оперативно-тактической, армейской авиацией и артиллерией отражена атака штурмовой группы 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики", - сообщили в Минобороны.
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Кроме того, в районе Серебрянского лесничества поражена живая сила 12-й бригады спецназначения ВСУ.
"Суточные потери противника составили до 65 военнослужащих и два пикапа", - уточнили в ведомстве.
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