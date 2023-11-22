https://ria.ru/20231122/sovfed-1911029540.html

Совфед одобрил закон о штрафах за нарушения охраны труда на вредных работах

Совфед одобрил закон о штрафах за нарушения охраны труда на вредных работах - РИА Новости, 22.11.2023

Совфед одобрил закон о штрафах за нарушения охраны труда на вредных работах

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, устанавливающий штрафы в размере от 6 до 10 тысяч рублей за нарушения работодателем обязательств по... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T13:04

2023-11-22T13:04

2023-11-22T13:08

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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, устанавливающий штрафы в размере от 6 до 10 тысяч рублей за нарушения работодателем обязательств по коллективному договору в части охраны труда работников, занятых на работах с вредными условиями труда. Статья 5.31 КоАП РФ излагается в новой редакции, в которой она дополняется новой частью 2, предусматривающей выделение деяний, связанных с нарушением или невыполнением работодателем или лицом, его представляющим, обязательств по коллективному договору, соглашению в части, касающейся охраны труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в том числе на подземных работах, в отдельный состав правонарушений в целях установления за их совершение повышенных мер ответственности, поскольку данные работы сопряжены с повышенным риском. Ответственность за совершение указанных правонарушений устанавливается в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере от шести тысяч до десяти тысяч рублей. ФЗ разработан во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина по итогам совещания о ситуации в угольной отрасли Кузбасса, состоявшегося 2 декабря 2021 года, отмечается в заключении конституционного комитета Совета Федерации.

https://ria.ru/20231121/parkovka-1910828426.html

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общество, россия, владимир путин, совет федерации рф