https://ria.ru/20231122/sneg-1911007481.html

В Москве начали работать снегосплавные пункты, сообщил Бирюков

В Москве начали работать снегосплавные пункты, сообщил Бирюков - РИА Новости, 22.11.2023

В Москве начали работать снегосплавные пункты, сообщил Бирюков

Более 50 стационарных снегосплавных пунктов начали работать в Москве, благодаря их общей мощности можно будет утилизировать порядка 650 тысяч кубометров снега в РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T11:42

2023-11-22T11:42

2023-11-22T11:43

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

общество

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Более 50 стационарных снегосплавных пунктов начали работать в Москве, благодаря их общей мощности можно будет утилизировать порядка 650 тысяч кубометров снега в сутки, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты Комплекса городского хозяйства подготовили для работы в осенне-зимний период 56 стационарных снегосплавных пунктов, их общая мощность позволяет утилизировать около 650 тысяч кубометров снега в сутки. Все сооружения соответствуют современным требованиям безопасности, не наносят вред окружающей среде, - сообщил Бирюков. По его словам, специалисты заранее тщательно проверили и отремонтировали системы и конструкции снегосплавов. "В подготовительный период протестировали работу насосного и энергетического оборудования, устройства сигнализации и оповещения, осмотрели трубопроводы и щиты, защищающие снегосплавные камеры от повреждения снегом и льдом. Провели ремонт сепараторов-дробилок, решеток перекрытия, металлических балок, обрамления снегосплавных камер и песколовок", - добавил Бирюков. Принцип действия снегосплавных пунктов основан на использовании тепла сточных вод для плавления снежной массы, уточнил глава Комплекса городского хозяйства. "Снег сбрасывают в приемный бункер, оснащенный сепараторами-дробилками для измельчения, затем он попадает в специальный отсек, куда подается сточная вода температурой не ниже 10 градусов. Весь мусор оседает в песколовках, талая вода отводится обратно в канализационный коллектор и уходит в очистные сооружения, где проходит полный цикл механической и биологической очистки", - рассказал Бирюков.

https://ria.ru/20231122/aeroporty-1910998052.html

https://ria.ru/20231122/moskva-1910980261.html

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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, общество