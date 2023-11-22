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Российские войска отразили три атаки ВСУ на Запорожском направлении

Российские войска отразили три атаки ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 22.11.2023

Российские войска отразили три атаки ВСУ на Запорожском направлении

За минувшие сутки украинская армия потеряла на Запорожском направлении около 60 бойцов и четыре единицы техники, следует из сводки Минобороны. РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T15:08

2023-11-22T15:08

2023-11-22T16:30

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. За минувшие сутки украинская армия потеряла на Запорожском направлении около 60 бойцов и четыре единицы техники, следует из сводки Минобороны."На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 33-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ севернее населенного пункта Новопрокоповка и западнее Вербового Запорожской области", — заявили в военном ведомстве.Кроме того, в районе Работино российские военнослужащие нанесли поражение живой силе 65-й механизированной бригады ВСУ.В целом противник потерял:Купянское направлениеПодразделения Западной группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили атаку штурмовой группы 14-й механизированной бригады ВСУ в районе Синьковки (Харьковская область), нанесли поражение 25-й воздушно-десантной, 57-й мотопехотной, 30-й и 32-й механизированных бригад в районах сел Новоселовское (ЛНР), Синьковка и Тимковка (Харьковская область).Потери противника: Краснолиманское направлениеГруппировка "Центр" отбила атаку штурмовиков 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Червоной Дибровы (ЛНР), нанесла огневое поражение 12-й бригаде специального назначения в районе Серебрянского лесничества.Там уничтожены:Донецкое направление Южная группировка пресекла атаку штурмовиков 24-й механизированной бригады в районе села Ленинское (ДНР), разбила живую силу и технику 22-й, 24-й механизированных, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 107-й бригады территориальной обороны в районах Раздоловки, Клещеевки, Артемовского, Богдановки и Курдюмовки (ДНР).Потери ВСУ составили:Южнодонецкое направлениеГруппировка "Восток" отразила атаку штурмовой группы 127-й бригады территориальной обороны в районе Приютного (Запорожская область), нанесла поражение 72-й механизированной бригаде ВСУ в районе Новомихайловки (ДНР).Украинская армия потеряла:Херсонское направлениеРоссийские войска нанесли поражение живой силе и технике 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Ивановки и Змиевки. Противник потерял:В целом за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника в 127 районах, уничтожили склад авиационных средств поражения ВВС Украины и зенитный ракетный комплекс С-300.Силы ПВО сбили украинский самолет МиГ-29 и 45 беспилотников.

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https://ria.ru/20231121/kontrnastuplenie-1910811858.html

https://ria.ru/20231120/vrag-1910613718.html

https://ria.ru/20231120/tanki-1910532330.html

https://ria.ru/20231122/spetsoperatsiya-1910962793.html

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россия, вооруженные силы украины, в мире, киев, запорожская область