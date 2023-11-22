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Российские войска отразили три атаки ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 22.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:08 22.11.2023 (обновлено: 16:30 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/shturmoviki-1911069054.html
Российские войска отразили три атаки ВСУ на Запорожском направлении
Российские войска отразили три атаки ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 22.11.2023
Российские войска отразили три атаки ВСУ на Запорожском направлении
За минувшие сутки украинская армия потеряла на Запорожском направлении около 60 бойцов и четыре единицы техники, следует из сводки Минобороны. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T15:08
2023-11-22T16:30
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
в мире
киев
запорожская область
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. За минувшие сутки украинская армия потеряла на Запорожском направлении около 60 бойцов и четыре единицы техники, следует из сводки Минобороны.&quot;На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 33-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ севернее населенного пункта Новопрокоповка и западнее Вербового Запорожской области&quot;, — заявили в военном ведомстве.Кроме того, в районе Работино российские военнослужащие нанесли поражение живой силе 65-й механизированной бригады ВСУ.В целом противник потерял:Купянское направлениеПодразделения Западной группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили атаку штурмовой группы 14-й механизированной бригады ВСУ в районе Синьковки (Харьковская область), нанесли поражение 25-й воздушно-десантной, 57-й мотопехотной, 30-й и 32-й механизированных бригад в районах сел Новоселовское (ЛНР), Синьковка и Тимковка (Харьковская область).Потери противника: Краснолиманское направлениеГруппировка "Центр" отбила атаку штурмовиков 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Червоной Дибровы (ЛНР), нанесла огневое поражение 12-й бригаде специального назначения в районе Серебрянского лесничества.Там уничтожены:Донецкое направление Южная группировка пресекла атаку штурмовиков 24-й механизированной бригады в районе села Ленинское (ДНР), разбила живую силу и технику 22-й, 24-й механизированных, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 107-й бригады территориальной обороны в районах Раздоловки, Клещеевки, Артемовского, Богдановки и Курдюмовки (ДНР).Потери ВСУ составили:Южнодонецкое направлениеГруппировка "Восток" отразила атаку штурмовой группы 127-й бригады территориальной обороны в районе Приютного (Запорожская область), нанесла поражение 72-й механизированной бригаде ВСУ в районе Новомихайловки (ДНР).Украинская армия потеряла:Херсонское направлениеРоссийские войска нанесли поражение живой силе и технике 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Ивановки и Змиевки. Противник потерял:В целом за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника в 127 районах, уничтожили склад авиационных средств поражения ВВС Украины и зенитный ракетный комплекс С-300.Силы ПВО сбили украинский самолет МиГ-29 и 45 беспилотников.
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россия, вооруженные силы украины, в мире, киев, запорожская область
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Запорожская область
Российские войска отразили три атаки ВСУ на Запорожском направлении

Российские войска отразили три атаки штурмовиков ВСУ на Запорожском направлении

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" в зоне спецоперации
Боевая работа РСЗО Град в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Боевая работа РСЗО "Град" в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. За минувшие сутки украинская армия потеряла на Запорожском направлении около 60 бойцов и четыре единицы техники, следует из сводки Минобороны.
«

"На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 33-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ севернее населенного пункта Новопрокоповка и западнее Вербового Запорожской области", — заявили в военном ведомстве.

Кроме того, в районе Работино российские военнослужащие нанесли поражение живой силе 65-й механизированной бригады ВСУ.
В целом противник потерял:
  • примерно 60 человек;
  • две боевые бронемашины;
  • два пикапа.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
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Вчера, 11:51

Купянское направление

Подразделения Западной группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили атаку штурмовой группы 14-й механизированной бригады ВСУ в районе Синьковки (Харьковская область), нанесли поражение 25-й воздушно-десантной, 57-й мотопехотной, 30-й и 32-й механизированных бригад в районах сел Новоселовское (ЛНР), Синьковка и Тимковка (Харьковская область).
Потери противника:
  • порядка 50 человек убитыми и ранеными;
  • три пикапа.
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"Внезапный удар": в ВСУ рассказали об успешном наступлении российской армии
Вчера, 01:25

Краснолиманское направление

Группировка "Центр" отбила атаку штурмовиков 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Червоной Дибровы (ЛНР), нанесла огневое поражение 12-й бригаде специального назначения в районе Серебрянского лесничества.
Там уничтожены:
  • примерно 65 украинских военнослужащих;
  • два пикапа.
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
Президент Чехии заявил, что контрнаступление ВСУ идет не по плану
21 ноября, 14:17

Донецкое направление

Южная группировка пресекла атаку штурмовиков 24-й механизированной бригады в районе села Ленинское (ДНР), разбила живую силу и технику 22-й, 24-й механизированных, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 107-й бригады территориальной обороны в районах Раздоловки, Клещеевки, Артемовского, Богдановки и Курдюмовки (ДНР).
Потери ВСУ составили:
  • около 115 бойцов;
  • два бронетранспортера;
  • два автомобиля;
  • гаубица "Мста-Б".
Украинские военнослужащие в окопе на линии фронта недалеко от Донецка - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
"Начинают понимать". СМИ назвали "настоящего" противника ВСУ в зоне СВО
20 ноября, 16:33

Южнодонецкое направление

Группировка "Восток" отразила атаку штурмовой группы 127-й бригады территориальной обороны в районе Приютного (Запорожская область), нанесла поражение 72-й механизированной бригаде ВСУ в районе Новомихайловки (ДНР).
Украинская армия потеряла:
  • не менее 60 военнослужащих;
  • две боевые бронемашины;
  • два автомобиля.
Немецкий танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
"Каменный век": украинский генерал сделал неожиданное заявление об армии
20 ноября, 12:14

Херсонское направление

Российские войска нанесли поражение живой силе и технике 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Ивановки и Змиевки.
Противник потерял:
  • примерно 70 бойцов;
  • пять автомобилей.
Работа российских военных на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
Раненый офицер "Отважных" подбил танк в бою с "Азовом"*, заявил разведчик
Вчера, 07:40
В целом за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника в 127 районах, уничтожили склад авиационных средств поражения ВВС Украины и зенитный ракетный комплекс С-300.
Силы ПВО сбили украинский самолет МиГ-29 и 45 беспилотников.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
21 ноября, 16:31
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВ миреКиевЗапорожская область
 
 
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