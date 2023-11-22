Российские войска отразили три атаки ВСУ на Запорожском направлении
Российские войска отразили три атаки штурмовиков ВСУ на Запорожском направлении
Боевая работа РСЗО "Град" в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. За минувшие сутки украинская армия потеряла на Запорожском направлении около 60 бойцов и четыре единицы техники, следует из сводки Минобороны.
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"На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 33-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ севернее населенного пункта Новопрокоповка и западнее Вербового Запорожской области", — заявили в военном ведомстве.
Кроме того, в районе Работино российские военнослужащие нанесли поражение живой силе 65-й механизированной бригады ВСУ.
В целом противник потерял:
- примерно 60 человек;
- две боевые бронемашины;
- два пикапа.
Купянское направление
Подразделения Западной группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили атаку штурмовой группы 14-й механизированной бригады ВСУ в районе Синьковки (Харьковская область), нанесли поражение 25-й воздушно-десантной, 57-й мотопехотной, 30-й и 32-й механизированных бригад в районах сел Новоселовское (ЛНР), Синьковка и Тимковка (Харьковская область).
Потери противника:
- порядка 50 человек убитыми и ранеными;
- три пикапа.
Краснолиманское направление
Группировка "Центр" отбила атаку штурмовиков 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Червоной Дибровы (ЛНР), нанесла огневое поражение 12-й бригаде специального назначения в районе Серебрянского лесничества.
Там уничтожены:
- примерно 65 украинских военнослужащих;
- два пикапа.
Донецкое направление
Южная группировка пресекла атаку штурмовиков 24-й механизированной бригады в районе села Ленинское (ДНР), разбила живую силу и технику 22-й, 24-й механизированных, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 107-й бригады территориальной обороны в районах Раздоловки, Клещеевки, Артемовского, Богдановки и Курдюмовки (ДНР).
Потери ВСУ составили:
- около 115 бойцов;
- два бронетранспортера;
- два автомобиля;
- гаубица "Мста-Б".
Южнодонецкое направление
Группировка "Восток" отразила атаку штурмовой группы 127-й бригады территориальной обороны в районе Приютного (Запорожская область), нанесла поражение 72-й механизированной бригаде ВСУ в районе Новомихайловки (ДНР).
Украинская армия потеряла:
- не менее 60 военнослужащих;
- две боевые бронемашины;
- два автомобиля.
Херсонское направление
Российские войска нанесли поражение живой силе и технике 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Ивановки и Змиевки.
Противник потерял:
- примерно 70 бойцов;
- пять автомобилей.
В целом за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника в 127 районах, уничтожили склад авиационных средств поражения ВВС Украины и зенитный ракетный комплекс С-300.
Силы ПВО сбили украинский самолет МиГ-29 и 45 беспилотников.