VII съезд терапевтов и врачей смежных специальностей пройдет в Подмосковье
CC BY 4.0 / Министерство здравоохранения Московской области (cropped) / Шестой Съезд терапевтов Московской области прошел в МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского
Шестой Съезд терапевтов Московской области прошел в МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. VII съезд терапевтов и врачей смежных специальностей Московской области "Достижения современной медицины жителям Подмосковья" пройдет 29-30 ноября, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Форум состоится в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М. Ф. Владимирского в рамках программы губернатора "Здоровье Подмосковья".
По информации пресс-службы, в мероприятии поучаствуют врачи терапевты, кардиологи, пульмонологи, врачи общей практики, фтизиатры, гастроэнтерологи, гематологи, эндокринологи, врачи скорой помощи, отоларингологи, стоматологи, гинекологи, инфекционисты, ординаторы и студенты медицинских вузов из Московской области и других регионов (Тульской, Томской, Челябинской, Ульяновской и Сахалинской областей, Ставропольского края и Якутии).
Также будут участвовать врачи, работающие в других странах: Франции, Германии, Италии, Португалии, США, Китае, Малайзии, Мексике, Монголии, Болгарии, Чехии, Хорватии, Камеруне, всех странах СНГ и других. Всего поучаствуют свыше трех тысяч человек: 850 очно, и порядка 2,5 тысячи по видеоконференцсвязи.
В рамках форума состоятся пленарные заседания, которые посвящены актуальной информации о результатах медицинских исследований, возможностям новых методов диагностики и лечения заболеваний, всероссийским и международным клиническим рекомендациям, обмену практическим опытом и продвижению ценностей здорового образа жизни.
Также для участников подготовили мастер-классы, круглые столы и дискуссии. Все конструктивные идеи и предложения будут предложены для внедрения в медицинскую практику. Организаторами съезда выступают Ассоциация врачей терапевтов и специалистов смежных специальностей совместно с МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского.
Для участия в форуме нужно пройти регистрацию.