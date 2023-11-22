https://ria.ru/20231122/sezd_vrachey-1911151128.html

VII съезд терапевтов и врачей смежных специальностей пройдет в Подмосковье

VII съезд терапевтов и врачей смежных специальностей пройдет в Подмосковье - РИА Новости, 22.11.2023

VII съезд терапевтов и врачей смежных специальностей пройдет в Подмосковье

VII съезд терапевтов и врачей смежных специальностей Московской области "Достижения современной медицины жителям Подмосковья" пройдет 29-30 ноября, сообщает... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T19:01

2023-11-22T19:01

2023-11-22T19:01

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

врачи

медицина

форум

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911150529_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_32f771d3446f0fbbc282a24b15a4fe03.jpg

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. VII съезд терапевтов и врачей смежных специальностей Московской области "Достижения современной медицины жителям Подмосковья" пройдет 29-30 ноября, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Форум состоится в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М. Ф. Владимирского в рамках программы губернатора "Здоровье Подмосковья". По информации пресс-службы, в мероприятии поучаствуют врачи терапевты, кардиологи, пульмонологи, врачи общей практики, фтизиатры, гастроэнтерологи, гематологи, эндокринологи, врачи скорой помощи, отоларингологи, стоматологи, гинекологи, инфекционисты, ординаторы и студенты медицинских вузов из Московской области и других регионов (Тульской, Томской, Челябинской, Ульяновской и Сахалинской областей, Ставропольского края и Якутии). Также будут участвовать врачи, работающие в других странах: Франции, Германии, Италии, Португалии, США, Китае, Малайзии, Мексике, Монголии, Болгарии, Чехии, Хорватии, Камеруне, всех странах СНГ и других. Всего поучаствуют свыше трех тысяч человек: 850 очно, и порядка 2,5 тысячи по видеоконференцсвязи. В рамках форума состоятся пленарные заседания, которые посвящены актуальной информации о результатах медицинских исследований, возможностям новых методов диагностики и лечения заболеваний, всероссийским и международным клиническим рекомендациям, обмену практическим опытом и продвижению ценностей здорового образа жизни. Также для участников подготовили мастер-классы, круглые столы и дискуссии. Все конструктивные идеи и предложения будут предложены для внедрения в медицинскую практику. Организаторами съезда выступают Ассоциация врачей терапевтов и специалистов смежных специальностей совместно с МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского. Для участия в форуме нужно пройти регистрацию.

https://ria.ru/20231120/medrabotniki-1910614935.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), врачи, медицина, форум