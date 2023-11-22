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VII съезд терапевтов и врачей смежных специальностей пройдет в Подмосковье - РИА Новости, 22.11.2023
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Новости Подмосковья
 
19:01 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/sezd_vrachey-1911151128.html
VII съезд терапевтов и врачей смежных специальностей пройдет в Подмосковье
VII съезд терапевтов и врачей смежных специальностей пройдет в Подмосковье - РИА Новости, 22.11.2023
VII съезд терапевтов и врачей смежных специальностей пройдет в Подмосковье
VII съезд терапевтов и врачей смежных специальностей Московской области "Достижения современной медицины жителям Подмосковья" пройдет 29-30 ноября, сообщает... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T19:01
2023-11-22T19:01
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
врачи
медицина
форум
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. VII съезд терапевтов и врачей смежных специальностей Московской области "Достижения современной медицины жителям Подмосковья" пройдет 29-30 ноября, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Форум состоится в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М. Ф. Владимирского в рамках программы губернатора "Здоровье Подмосковья". По информации пресс-службы, в мероприятии поучаствуют врачи терапевты, кардиологи, пульмонологи, врачи общей практики, фтизиатры, гастроэнтерологи, гематологи, эндокринологи, врачи скорой помощи, отоларингологи, стоматологи, гинекологи, инфекционисты, ординаторы и студенты медицинских вузов из Московской области и других регионов (Тульской, Томской, Челябинской, Ульяновской и Сахалинской областей, Ставропольского края и Якутии). Также будут участвовать врачи, работающие в других странах: Франции, Германии, Италии, Португалии, США, Китае, Малайзии, Мексике, Монголии, Болгарии, Чехии, Хорватии, Камеруне, всех странах СНГ и других. Всего поучаствуют свыше трех тысяч человек: 850 очно, и порядка 2,5 тысячи по видеоконференцсвязи. В рамках форума состоятся пленарные заседания, которые посвящены актуальной информации о результатах медицинских исследований, возможностям новых методов диагностики и лечения заболеваний, всероссийским и международным клиническим рекомендациям, обмену практическим опытом и продвижению ценностей здорового образа жизни. Также для участников подготовили мастер-классы, круглые столы и дискуссии. Все конструктивные идеи и предложения будут предложены для внедрения в медицинскую практику. Организаторами съезда выступают Ассоциация врачей терапевтов и специалистов смежных специальностей совместно с МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского. Для участия в форуме нужно пройти регистрацию.
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московская область (подмосковье), врачи, медицина, форум
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), врачи, Медицина, Форум

VII съезд терапевтов и врачей смежных специальностей пройдет в Подмосковье

CC BY 4.0 / Министерство здравоохранения Московской области (cropped) / Шестой Съезд терапевтов Московской области прошел в МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского
Шестой Съезд терапевтов Московской области прошел в МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
CC BY 4.0 / Министерство здравоохранения Московской области (cropped) /
Шестой Съезд терапевтов Московской области прошел в МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. VII съезд терапевтов и врачей смежных специальностей Московской области "Достижения современной медицины жителям Подмосковья" пройдет 29-30 ноября, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Форум состоится в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М. Ф. Владимирского в рамках программы губернатора "Здоровье Подмосковья".
По информации пресс-службы, в мероприятии поучаствуют врачи терапевты, кардиологи, пульмонологи, врачи общей практики, фтизиатры, гастроэнтерологи, гематологи, эндокринологи, врачи скорой помощи, отоларингологи, стоматологи, гинекологи, инфекционисты, ординаторы и студенты медицинских вузов из Московской области и других регионов (Тульской, Томской, Челябинской, Ульяновской и Сахалинской областей, Ставропольского края и Якутии).
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Также будут участвовать врачи, работающие в других странах: Франции, Германии, Италии, Португалии, США, Китае, Малайзии, Мексике, Монголии, Болгарии, Чехии, Хорватии, Камеруне, всех странах СНГ и других. Всего поучаствуют свыше трех тысяч человек: 850 очно, и порядка 2,5 тысячи по видеоконференцсвязи.
В рамках форума состоятся пленарные заседания, которые посвящены актуальной информации о результатах медицинских исследований, возможностям новых методов диагностики и лечения заболеваний, всероссийским и международным клиническим рекомендациям, обмену практическим опытом и продвижению ценностей здорового образа жизни.
Также для участников подготовили мастер-классы, круглые столы и дискуссии. Все конструктивные идеи и предложения будут предложены для внедрения в медицинскую практику. Организаторами съезда выступают Ассоциация врачей терапевтов и специалистов смежных специальностей совместно с МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского.
Для участия в форуме нужно пройти регистрацию.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)врачиМедицинаФорум
 
 
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