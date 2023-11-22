"Революция роз" в Грузии в ноябре 2003 года
© РИА Новости | Перейти в медиабанкМноготысячный митинг на площади Свободы в Тбилиси в дни "бархатной революции" в ноябре 2003 года
Многотысячный митинг на площади Свободы в Тбилиси в дни "бархатной революции" в ноябре 2003 года
Осенью 2003 года в течение двух дней – 22-23 ноября – в Грузии произошла так называемая "революция роз". Она была предопределена многими негативными, как внутриполитическими, так и экономическими, факторами.
В 1995 году президентом страны стал бывший министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе. В 2000 году его переизбрали на второй срок.
Экономическое положение Грузии на протяжении 1990-х годов неуклонно ухудшалось. Хронический энергетический кризис, закрытие многих предприятий, приведшее к возникновению массовой безработицы и трудовой эмиграции, сопровождались быстрым увеличением внешнего долга. Хотя грузинскому руководству дважды удавалось добиться отсрочки выплаты долгов кредиторам Парижского клуба, к июлю 2003 года внешний долг республики достиг 1,75 миллиарда долларов, что поставило ее на грань финансового банкротства. Обнищание населения, нерешенные экономический и финансовые проблемы, неурегулированность этнических конфликтов – все это подорвало позиции правительства Эдуарда Шеварднадзе и привело в 2001 году к распаду его главной политической опоры – Союза граждан Грузии (в результате правительственного кризиса в ноябре 2000 года). Отколовшиеся группы создали "Национальное движение" под руководством Михаила Саакашвили и движение "Новые демократы" под руководством Зураба Жвания (председатель парламента до ноября 2000 года). В 2002-2003 годах возросла популярность оппозиционных партий и движений и их лидеров – Нино Бурджанадзе (депутат парламента Грузии с 1995 года, в 2000 году была избрана председателем парламента), Михаила Саакашвили (лидер "Национального движения", получившего народу с Лейбористской партией большинство на выборах в местные органы власти в ноябре 2002 года) и другие. В августе возникла коалиция "Бурджанадзе – Демократы" (после присоединения бывшего лидера Союза граждан Грузии Зураба Жвания к оппозиции).
2 ноября 2003 года в Грузии были проведены парламентские выборы.
3 ноября телекомпания "Рустави 2" обнародовала данные экзит-полов, согласно которым в голосовании лидировал оппозиционный блок Михаила Саакашвили "Национальное движение". ЦИК Грузии после подсчета 50% бюллетеней объявил, что победу одерживает пропрезидентский блок "За новую Грузию".
Оппозиция потребовала полной отмены результатов выборов, которые, по ее мнению, были фальсифицированы властями. Сразу после голосования в стране вспыхнули массовые акции протеста с требованием пересмотра парламентских выборов и отставки Эдуарда Шеварднадзе с поста президента. Ежедневно митинги у здания парламента в Тбилиси собирали более тысячи человек. Всего же, по разным данным, в митингах оппозиции только в Тбилиси участвовали до 10 тысяч человек. Массовые демонстрации начались и в других городах и поселках страны.
Наладить диалог между противоборствующими сторонами не удалось: 9 ноября безрезультатно завершились переговоры президента Эдуарда Шеварднадзе с лидерами оппозиции Нино Бурджанадзе, Михаилом Саакашвили и Зурабом Жвания; 12 ноября в Грузии начался сбор подписей за отставку главы республики Эдуарда Шеварднадзе; 13 ноября Саакашвили заявил, что все ресурсы для диалога с Шеварднадзе исчерпаны и переговоры продолжаться не будут.
14 ноября Шеварднадзе выступил с телеобращением к народу, в котором заявил, что в ситуации, сложившейся в стране, его отставка была бы "безответственным шагом". "Мой уход в отставку не проблема, если оппоненты считают, что единственное спасение – уход Шеварднадзе и в случае моего ухода народ будет счастлив, то я действительно уйду в отставку и тоже буду счастлив", – заявил Шеварднадзе.
20 ноября 2003 года ЦИК объявил окончательные результаты выборов: блок "За новую Грузию" получил 21,3%, партия "Возрождение" главы Аджарии Аслана Абашидзе – 18,84%, "Национальное движение" Михаила Саакашвили – 18,3%. Оппозиция назвала итоги "издевательством" и отказалась от мест в парламенте.
21 ноября в Тбилиси из регионов начали прибывать автоколонны со сторонниками оппозиционеров. 22 ноября 2003 года в Тбилиси на митинг оппозиции вышло около 50 тысяч человек. Оппозиционеры, руководимые Михаилом Саакашвили с букетом роз в руках (откуда и пошло название революции), ворвались на первое заседание нового парламента во время выступления Эдуарда Шеварднадзе. Президент покинул трибуну, а затем скрылся в своей резиденции Крцаниси. Бывший спикер парламента Нино Бурджанадзе объявила себя и.о. президента. Эдуард Шеварднадзе ответил введением чрезвычайного положения.
В ночь на 23 ноября 2003 года сторонники оппозиции захватили правительственные здания. При посредничестве главы МИД России Игоря Иванова прошли переговоры Эдуарда Шеварднадзе с лидерами оппозиции, после которых президент объявил об отставке.
25 ноября Верховный суд Грузии аннулировал официальные итоги ЦИК от 20 ноября 2003 года о результатах парламентских выборов 2 ноября 2003 года по партийным спискам.
25 ноября 2003 года на внеочередном заседании парламента Грузии было принято решение о проведении досрочных президентских выборов 4 января 2004 года.
Согласно договоренности между лидерами революции, Саакашвили стал единым кандидатом в президенты от победивших сил.
На выборах 4 января он одержал уверенную победу, получив 96,27% голосов избирателей.
25 января 2004 года Михаил Саакашвили вступил в должность президента Грузии.
В результате повторных выборов в марте 2004 года пропрезидентский блок "Национальное движение – демократы" получил конституционное большинство в парламенте Грузии. К 2006 году в руках Национального движения уже была сосредоточена полная власть.
Грузия стада первой страной на постсоветском пространстве, в которой была организована "цветная революция".