https://ria.ru/20231122/revolyutsiya_roz-1910931253.html

"Революция роз" в Грузии в ноябре 2003 года

"Революция роз" в Грузии в ноябре 2003 года - РИА Новости, 22.11.2023

"Революция роз" в Грузии в ноябре 2003 года

Осенью 2003 года в течение двух дней – 22-23 ноября – в Грузии произошла так называемая "революция роз". Она была предопределена многими негативными, как... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T01:49

2023-11-22T01:49

2023-11-22T01:49

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Осенью 2003 года в течение двух дней – 22-23 ноября – в Грузии произошла так называемая "революция роз". Она была предопределена многими негативными, как внутриполитическими, так и экономическими, факторами.В 1995 году президентом страны стал бывший министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе. В 2000 году его переизбрали на второй срок.Экономическое положение Грузии на протяжении 1990-х годов неуклонно ухудшалось. Хронический энергетический кризис, закрытие многих предприятий, приведшее к возникновению массовой безработицы и трудовой эмиграции, сопровождались быстрым увеличением внешнего долга. Хотя грузинскому руководству дважды удавалось добиться отсрочки выплаты долгов кредиторам Парижского клуба, к июлю 2003 года внешний долг республики достиг 1,75 миллиарда долларов, что поставило ее на грань финансового банкротства. Обнищание населения, нерешенные экономический и финансовые проблемы, неурегулированность этнических конфликтов – все это подорвало позиции правительства Эдуарда Шеварднадзе и привело в 2001 году к распаду его главной политической опоры – Союза граждан Грузии (в результате правительственного кризиса в ноябре 2000 года). Отколовшиеся группы создали "Национальное движение" под руководством Михаила Саакашвили и движение "Новые демократы" под руководством Зураба Жвания (председатель парламента до ноября 2000 года). В 2002-2003 годах возросла популярность оппозиционных партий и движений и их лидеров – Нино Бурджанадзе (депутат парламента Грузии с 1995 года, в 2000 году была избрана председателем парламента), Михаила Саакашвили (лидер "Национального движения", получившего народу с Лейбористской партией большинство на выборах в местные органы власти в ноябре 2002 года) и другие. В августе возникла коалиция "Бурджанадзе – Демократы" (после присоединения бывшего лидера Союза граждан Грузии Зураба Жвания к оппозиции).2 ноября 2003 года в Грузии были проведены парламентские выборы.3 ноября телекомпания "Рустави 2" обнародовала данные экзит-полов, согласно которым в голосовании лидировал оппозиционный блок Михаила Саакашвили "Национальное движение". ЦИК Грузии после подсчета 50% бюллетеней объявил, что победу одерживает пропрезидентский блок "За новую Грузию".Оппозиция потребовала полной отмены результатов выборов, которые, по ее мнению, были фальсифицированы властями. Сразу после голосования в стране вспыхнули массовые акции протеста с требованием пересмотра парламентских выборов и отставки Эдуарда Шеварднадзе с поста президента. Ежедневно митинги у здания парламента в Тбилиси собирали более тысячи человек. Всего же, по разным данным, в митингах оппозиции только в Тбилиси участвовали до 10 тысяч человек. Массовые демонстрации начались и в других городах и поселках страны.Наладить диалог между противоборствующими сторонами не удалось: 9 ноября безрезультатно завершились переговоры президента Эдуарда Шеварднадзе с лидерами оппозиции Нино Бурджанадзе, Михаилом Саакашвили и Зурабом Жвания; 12 ноября в Грузии начался сбор подписей за отставку главы республики Эдуарда Шеварднадзе; 13 ноября Саакашвили заявил, что все ресурсы для диалога с Шеварднадзе исчерпаны и переговоры продолжаться не будут.14 ноября Шеварднадзе выступил с телеобращением к народу, в котором заявил, что в ситуации, сложившейся в стране, его отставка была бы "безответственным шагом". "Мой уход в отставку не проблема, если оппоненты считают, что единственное спасение – уход Шеварднадзе и в случае моего ухода народ будет счастлив, то я действительно уйду в отставку и тоже буду счастлив", – заявил Шеварднадзе.20 ноября 2003 года ЦИК объявил окончательные результаты выборов: блок "За новую Грузию" получил 21,3%, партия "Возрождение" главы Аджарии Аслана Абашидзе – 18,84%, "Национальное движение" Михаила Саакашвили – 18,3%. Оппозиция назвала итоги "издевательством" и отказалась от мест в парламенте.21 ноября в Тбилиси из регионов начали прибывать автоколонны со сторонниками оппозиционеров. 22 ноября 2003 года в Тбилиси на митинг оппозиции вышло около 50 тысяч человек. Оппозиционеры, руководимые Михаилом Саакашвили с букетом роз в руках (откуда и пошло название революции), ворвались на первое заседание нового парламента во время выступления Эдуарда Шеварднадзе. Президент покинул трибуну, а затем скрылся в своей резиденции Крцаниси. Бывший спикер парламента Нино Бурджанадзе объявила себя и.о. президента. Эдуард Шеварднадзе ответил введением чрезвычайного положения.В ночь на 23 ноября 2003 года сторонники оппозиции захватили правительственные здания. При посредничестве главы МИД России Игоря Иванова прошли переговоры Эдуарда Шеварднадзе с лидерами оппозиции, после которых президент объявил об отставке.25 ноября Верховный суд Грузии аннулировал официальные итоги ЦИК от 20 ноября 2003 года о результатах парламентских выборов 2 ноября 2003 года по партийным спискам.25 ноября 2003 года на внеочередном заседании парламента Грузии было принято решение о проведении досрочных президентских выборов 4 января 2004 года.Согласно договоренности между лидерами революции, Саакашвили стал единым кандидатом в президенты от победивших сил.На выборах 4 января он одержал уверенную победу, получив 96,27% голосов избирателей.25 января 2004 года Михаил Саакашвили вступил в должность президента Грузии.В результате повторных выборов в марте 2004 года пропрезидентский блок "Национальное движение – демократы" получил конституционное большинство в парламенте Грузии. К 2006 году в руках Национального движения уже была сосредоточена полная власть.Грузия стада первой страной на постсоветском пространстве, в которой была организована "цветная революция".

https://ria.ru/20211123/gruziya-1760268189.html

https://ria.ru/20200309/1568269094.html

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справки, грузия, в мире, революция роз в грузии, протесты