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Израильская армия заявила о разрушении около 400 шахт тоннелей в Газе
Израильская армия заявила о разрушении около 400 шахт тоннелей в Газе - РИА Новости, 22.11.2023
Израильская армия заявила о разрушении около 400 шахт тоннелей в Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в своем Telegram-канале, что разрушила около 400 шахт тоннелей на территории сектора Газа. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T13:09
2023-11-22T13:09
2023-11-22T13:21
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в своем Telegram-канале, что разрушила около 400 шахт тоннелей на территории сектора Газа."Военнослужащие Армии обороны Израиля продолжают вести боевые действия в секторе Газа. На сегодняшний день военнослужащие ЦАХАЛ обнаружили и разрушили около 400 террористических шахт тоннелей", - говорится в заявлении ЦАХАЛ в Telegram-канале.В армии добавили, что палестинское движение ХАМАС "проложило сеть террористических туннелей" под населенными пунктами на всей территории сектора Газа."Многие шахты, ведущие к сети туннелей, расположены внутри гражданских больниц, школ и домов", - отметили в ЦАХАЛ.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС
Израильская армия заявила о разрушении около 400 шахт тоннелей в Газе
Армия Израиля заявила, что разрушила около 400 шахт тоннелей на территории Газы