https://ria.ru/20231122/rassledovaniya-1911108681.html

Судебных приставов в России могут привлечь к расследованию уголовных дел

Судебных приставов в России могут привлечь к расследованию уголовных дел - РИА Новости, 22.11.2023

Судебных приставов в России могут привлечь к расследованию уголовных дел

Министерство юстиции РФ предложило наделить ФССП функциями предварительного следствия по уголовным делам о преступлениях, связанных с исполнительным... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T16:33

2023-11-22T16:33

2023-11-22T16:33

россия

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

общество

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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Министерство юстиции РФ предложило наделить ФССП функциями предварительного следствия по уголовным делам о преступлениях, связанных с исполнительным производством, сообщил директор департамента государственной политики в сфере принудительного исполнения Минюста Владимир Ведерников на конференции "Державинские чтения". По его словам, такая инициатива содержится в проекте Концепции развития системы принудительного исполнения РФ до 2030 года, работу над которой завершают Минюст и ФССП. "Была одобрена идея закрепления за органами принудительного исполнения РФ права осуществлять расследование преступлений уже в форме предварительного следствия по уголовным делам о преступлениях, связанных с исполнительным производством, либо совершенных в его процессе. Например, это могут быть дела о мошенничестве при предъявлении поддельного исполнительного листа, об изготовлении и использовании иных поддельных документов в ходе исполнительного производства", - сказал Ведерников. По его словам, сейчас такие дела расследует МВД РФ и эту функцию можно передать ФССП, как "органу государственной власти, который отвечает за сферу принудительного исполнения и имеет в своем штате соответствующих подготовленных специалистов". "Поэтому в концепции идея наделения органов принудительного исполнения функцией предварительного следствия на данный момент нашла свое отражение", - пояснил Ведерников.

https://ria.ru/20231101/pristavy-1906131013.html

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россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), общество