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Американские конгрессмены призвали начать расследование против Маска - РИА Новости, 22.11.2023
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20:30 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/rassledovanie-1911183567.html
Американские конгрессмены призвали начать расследование против Маска
Американские конгрессмены призвали начать расследование против Маска - РИА Новости, 22.11.2023
Американские конгрессмены призвали начать расследование против Маска
Группа конгрессменов США обратилась в Комиссию по ценным бумагам и биржам с запросом о проведении расследования в отношении предпринимателя и миллиардера Илона... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T20:30
2023-11-22T20:30
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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Группа конгрессменов США обратилась в Комиссию по ценным бумагам и биржам с запросом о проведении расследования в отношении предпринимателя и миллиардера Илона Маска в связи с предполагаемым эпизодом мошенничества, пишет в среду издание Wired. Согласно обращению, законодатели подозревают Маска в том, что тот "ввел в заблуждение" инвесторов компании Neuralink относительно судьбы обезьян, которые использовались в качестве подопытных при тестировании мозговых чипов. В письме конгрессменов утверждается, что Маск в сентябре сделал "ложные заявления" в принадлежащей ему соцсети X касательно 12 приматов, ставших объектами экспериментов в период с 2018 по 2020 год. В частности, предприниматель "опустил подробности ужасной смерти" животных, которым хирургическим путем были установлены мозговые импланты. "Господин Маск знает, что его заявления были ложными", - настаивают конгрессмены. Они призвали главу SEC Гэри Генслера инициировать расследование на предмет потенциальных нарушений со стороны Маска, в частности, замалчивание им ряда аспектов проводимых экспериментов для защиты своих интересов перед лицом инвесторов. Стартап Neuralink был создан Маском в июле 2016 года и занимается разработкой чипов, которые в перспективе можно будет вживлять в человеческий мозг. Бизнесмен считает, что подобные нейроинтерфейсы позволят человеку стать киборгом, способным противостоять искусственному интеллекту, а также помогут людям научиться напрямую управлять компьютером при помощи силы мысли. 25 мая 2023 года компания сообщила, что получила от Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) Минздрава США разрешение на проведение клинических испытаний на человеке.
https://ria.ru/20231122/mask-1910987745.html
https://ria.ru/20230915/rassledovanie-1896480429.html
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сша, илон маск, в мире
США, Илон Маск, В мире
Американские конгрессмены призвали начать расследование против Маска

Конгрессмены просят Комиссию по ценным бумагам начать расследование против Маска

© AP Photo / Susan WalshИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Группа конгрессменов США обратилась в Комиссию по ценным бумагам и биржам с запросом о проведении расследования в отношении предпринимателя и миллиардера Илона Маска в связи с предполагаемым эпизодом мошенничества, пишет в среду издание Wired.
Согласно обращению, законодатели подозревают Маска в том, что тот "ввел в заблуждение" инвесторов компании Neuralink относительно судьбы обезьян, которые использовались в качестве подопытных при тестировании мозговых чипов. В письме конгрессменов утверждается, что Маск в сентябре сделал "ложные заявления" в принадлежащей ему соцсети X касательно 12 приматов, ставших объектами экспериментов в период с 2018 по 2020 год. В частности, предприниматель "опустил подробности ужасной смерти" животных, которым хирургическим путем были установлены мозговые импланты.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
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Вчера, 10:25
"Господин Маск знает, что его заявления были ложными", - настаивают конгрессмены.
Они призвали главу SEC Гэри Генслера инициировать расследование на предмет потенциальных нарушений со стороны Маска, в частности, замалчивание им ряда аспектов проводимых экспериментов для защиты своих интересов перед лицом инвесторов.
Стартап Neuralink был создан Маском в июле 2016 года и занимается разработкой чипов, которые в перспективе можно будет вживлять в человеческий мозг. Бизнесмен считает, что подобные нейроинтерфейсы позволят человеку стать киборгом, способным противостоять искусственному интеллекту, а также помогут людям научиться напрямую управлять компьютером при помощи силы мысли. 25 мая 2023 года компания сообщила, что получила от Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) Минздрава США разрешение на проведение клинических испытаний на человеке.
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