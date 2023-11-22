https://ria.ru/20231122/rassledovanie-1911183567.html

Американские конгрессмены призвали начать расследование против Маска

Американские конгрессмены призвали начать расследование против Маска - РИА Новости, 22.11.2023

Американские конгрессмены призвали начать расследование против Маска

Группа конгрессменов США обратилась в Комиссию по ценным бумагам и биржам с запросом о проведении расследования в отношении предпринимателя и миллиардера Илона... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T20:30

2023-11-22T20:30

2023-11-22T20:30

сша

илон маск

в мире

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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Группа конгрессменов США обратилась в Комиссию по ценным бумагам и биржам с запросом о проведении расследования в отношении предпринимателя и миллиардера Илона Маска в связи с предполагаемым эпизодом мошенничества, пишет в среду издание Wired. Согласно обращению, законодатели подозревают Маска в том, что тот "ввел в заблуждение" инвесторов компании Neuralink относительно судьбы обезьян, которые использовались в качестве подопытных при тестировании мозговых чипов. В письме конгрессменов утверждается, что Маск в сентябре сделал "ложные заявления" в принадлежащей ему соцсети X касательно 12 приматов, ставших объектами экспериментов в период с 2018 по 2020 год. В частности, предприниматель "опустил подробности ужасной смерти" животных, которым хирургическим путем были установлены мозговые импланты. "Господин Маск знает, что его заявления были ложными", - настаивают конгрессмены. Они призвали главу SEC Гэри Генслера инициировать расследование на предмет потенциальных нарушений со стороны Маска, в частности, замалчивание им ряда аспектов проводимых экспериментов для защиты своих интересов перед лицом инвесторов. Стартап Neuralink был создан Маском в июле 2016 года и занимается разработкой чипов, которые в перспективе можно будет вживлять в человеческий мозг. Бизнесмен считает, что подобные нейроинтерфейсы позволят человеку стать киборгом, способным противостоять искусственному интеллекту, а также помогут людям научиться напрямую управлять компьютером при помощи силы мысли. 25 мая 2023 года компания сообщила, что получила от Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) Минздрава США разрешение на проведение клинических испытаний на человеке.

https://ria.ru/20231122/mask-1910987745.html

https://ria.ru/20230915/rassledovanie-1896480429.html

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сша, илон маск, в мире