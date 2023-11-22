КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Ренхап: запуск баллистической ракеты КНДР, предположительно, оказался неудачным
© AP Photo / Ahn Young-joonКадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле
© AP Photo / Ahn Young-joon
Кадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. КНДР в ночь на четверг запустила баллистическую ракету неустановленного типа в сторону Японского моря, предположительно, запуск оказался неудачным, передает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных
По данным объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, пуск ракеты состоялся в среду в 23.05 (17.05 мск) из района аэродрома Сунан недалеко от Пхеньяна.
Сообщается, что южнокорейские и американские разведывательные службы проводят анализ запуска.
Северная Корея провела пуск баллистической ракеты, предположительно, со спутником в 22.43 (16.43 мск) во вторник. В Японии была объявлена тревога и предупреждение об эвакуации для населения южной префектуры Окинава. Затем минобороны Японии сообщило, что выпущенная Северной Кореей ракета пролетела над Тихим океаном в 22.55 (16.55 мск), предупреждение об эвакуации было снято. Япония объявила, что зафиксировала отделение двух ступеней ракеты вне исключительной экономической зоны Японии. Япония заявила Северной Корее протест и в самых жестких выражениях осудила ракетный пуск как нарушающий резолюции СБ ООН, запрещающие Северной Корее использование баллистических технологий. Ущерба японским морским и воздушным судам не зафиксировано.