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КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря - РИА Новости, 22.11.2023
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19:38 22.11.2023 (обновлено: 20:00 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/raketa-1911170926.html
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря - РИА Новости, 22.11.2023
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
КНДР в ночь на четверг запустила баллистическую ракету неустановленного типа в сторону Японского моря, предположительно, запуск оказался неудачным, передает... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T19:38
2023-11-22T20:00
в мире
южная корея
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. КНДР в ночь на четверг запустила баллистическую ракету неустановленного типа в сторону Японского моря, предположительно, запуск оказался неудачным, передает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военныхПо данным объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, пуск ракеты состоялся в среду в 23.05 (17.05 мск) из района аэродрома Сунан недалеко от Пхеньяна.Сообщается, что южнокорейские и американские разведывательные службы проводят анализ запуска.Северная Корея провела пуск баллистической ракеты, предположительно, со спутником в 22.43 (16.43 мск) во вторник. В Японии была объявлена тревога и предупреждение об эвакуации для населения южной префектуры Окинава. Затем минобороны Японии сообщило, что выпущенная Северной Кореей ракета пролетела над Тихим океаном в 22.55 (16.55 мск), предупреждение об эвакуации было снято. Япония объявила, что зафиксировала отделение двух ступеней ракеты вне исключительной экономической зоны Японии. Япония заявила Северной Корее протест и в самых жестких выражениях осудила ракетный пуск как нарушающий резолюции СБ ООН, запрещающие Северной Корее использование баллистических технологий. Ущерба японским морским и воздушным судам не зафиксировано.
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южная корея
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в мире, южная корея, кндр (северная корея)
В мире, Южная Корея, КНДР (Северная Корея)
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Ренхап: запуск баллистической ракеты КНДР, предположительно, оказался неудачным

© AP Photo / Ahn Young-joonКадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле
Кадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© AP Photo / Ahn Young-joon
Кадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. КНДР в ночь на четверг запустила баллистическую ракету неустановленного типа в сторону Японского моря, предположительно, запуск оказался неудачным, передает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных
По данным объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, пуск ракеты состоялся в среду в 23.05 (17.05 мск) из района аэродрома Сунан недалеко от Пхеньяна.
Сообщается, что южнокорейские и американские разведывательные службы проводят анализ запуска.
Северная Корея провела пуск баллистической ракеты, предположительно, со спутником в 22.43 (16.43 мск) во вторник. В Японии была объявлена тревога и предупреждение об эвакуации для населения южной префектуры Окинава. Затем минобороны Японии сообщило, что выпущенная Северной Кореей ракета пролетела над Тихим океаном в 22.55 (16.55 мск), предупреждение об эвакуации было снято. Япония объявила, что зафиксировала отделение двух ступеней ракеты вне исключительной экономической зоны Японии. Япония заявила Северной Корее протест и в самых жестких выражениях осудила ракетный пуск как нарушающий резолюции СБ ООН, запрещающие Северной Корее использование баллистических технологий. Ущерба японским морским и воздушным судам не зафиксировано.
Запуск северокорейской ракеты-носителя Чхоллима-1 с разведывательным спутником Манригён-1 - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
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