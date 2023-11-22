https://ria.ru/20231122/raketa-1911170926.html

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря - РИА Новости, 22.11.2023

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

КНДР в ночь на четверг запустила баллистическую ракету неустановленного типа в сторону Японского моря, предположительно, запуск оказался неудачным, передает... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T19:38

2023-11-22T19:38

2023-11-22T20:00

в мире

южная корея

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. КНДР в ночь на четверг запустила баллистическую ракету неустановленного типа в сторону Японского моря, предположительно, запуск оказался неудачным, передает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военныхПо данным объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, пуск ракеты состоялся в среду в 23.05 (17.05 мск) из района аэродрома Сунан недалеко от Пхеньяна.Сообщается, что южнокорейские и американские разведывательные службы проводят анализ запуска.Северная Корея провела пуск баллистической ракеты, предположительно, со спутником в 22.43 (16.43 мск) во вторник. В Японии была объявлена тревога и предупреждение об эвакуации для населения южной префектуры Окинава. Затем минобороны Японии сообщило, что выпущенная Северной Кореей ракета пролетела над Тихим океаном в 22.55 (16.55 мск), предупреждение об эвакуации было снято. Япония объявила, что зафиксировала отделение двух ступеней ракеты вне исключительной экономической зоны Японии. Япония заявила Северной Корее протест и в самых жестких выражениях осудила ракетный пуск как нарушающий резолюции СБ ООН, запрещающие Северной Корее использование баллистических технологий. Ущерба японским морским и воздушным судам не зафиксировано.

https://ria.ru/20231122/raketa-1911090325.html

южная корея

кндр (северная корея)

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в мире, южная корея, кндр (северная корея)