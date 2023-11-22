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В Петербурге прорвало трубопровод
В Петербурге прорвало трубопровод - РИА Новости, 22.11.2023
В Петербурге прорвало трубопровод
Прорыв трубопровода произошел в среду в начале Московского проспекта Санкт-Петербурга недалеко от Сенной площади, сообщила компания "Теплосеть... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T15:21
2023-11-22T15:21
2023-11-22T15:23
санкт-петербург
происшествия
ао "теплосеть санкт-петербурга"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя – РИА Новости. Прорыв трубопровода произошел в среду в начале Московского проспекта Санкт-Петербурга недалеко от Сенной площади, сообщила компания "Теплосеть Санкт-Петербурга". "В 12.20 22 ноября… поступило сообщение о технологическом нарушении по адресу: Московский проспект, дом 2/6. Специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" оперативно прибыли на место и приступили к ликвидации дефекта. Обеспечены все необходимые меры безопасности", - говорится в сообщении. Как уточняют энергетики, теплоснабжение зданий в зоне коммунальной аварии осуществляется по резервной схеме. Проезд по участку Московского проспекта до Сенной площади организован "по реверсивному движению встречной полосы". Петербургское госучреждение "Организатор перевозок" информирует в своем Telegram-канале, что из-за прорыва трубы временно изменены маршруты трех городских автобусов.
https://radiosputnik.ru/20231122/velomarshrut-1911019090.html
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санкт-петербург, происшествия, ао "теплосеть санкт-петербурга"
Санкт-Петербург, Происшествия, АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"
В Петербурге прорвало трубопровод
В Петербурге прорвало трубопровод на Московском проспекте
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя – РИА Новости. Прорыв трубопровода произошел в среду в начале Московского проспекта Санкт-Петербурга недалеко от Сенной площади, сообщила компания "Теплосеть Санкт-Петербурга".
"В 12.20 22 ноября… поступило сообщение о технологическом нарушении по адресу: Московский проспект, дом 2/6. Специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга
" оперативно прибыли на место и приступили к ликвидации дефекта. Обеспечены все необходимые меры безопасности", - говорится в сообщении.
В Подмосковье открыли участок веломаршрута из Москвы в Санкт-Петербург
Как уточняют энергетики, теплоснабжение зданий в зоне коммунальной аварии осуществляется по резервной схеме. Проезд по участку Московского проспекта до Сенной площади организован "по реверсивному движению встречной полосы".
Петербургское госучреждение "Организатор перевозок" информирует в своем Telegram-канале, что из-за прорыва трубы временно изменены маршруты трех городских автобусов.