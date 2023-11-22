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В Петербурге прорвало трубопровод - РИА Новости, 22.11.2023
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15:21 22.11.2023 (обновлено: 15:23 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/proisshestvie-1911073199.html
В Петербурге прорвало трубопровод
В Петербурге прорвало трубопровод - РИА Новости, 22.11.2023
В Петербурге прорвало трубопровод
Прорыв трубопровода произошел в среду в начале Московского проспекта Санкт-Петербурга недалеко от Сенной площади, сообщила компания "Теплосеть... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T15:21
2023-11-22T15:23
санкт-петербург
происшествия
ао "теплосеть санкт-петербурга"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя – РИА Новости. Прорыв трубопровода произошел в среду в начале Московского проспекта Санкт-Петербурга недалеко от Сенной площади, сообщила компания "Теплосеть Санкт-Петербурга". "В 12.20 22 ноября… поступило сообщение о технологическом нарушении по адресу: Московский проспект, дом 2/6. Специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" оперативно прибыли на место и приступили к ликвидации дефекта. Обеспечены все необходимые меры безопасности", - говорится в сообщении. Как уточняют энергетики, теплоснабжение зданий в зоне коммунальной аварии осуществляется по резервной схеме. Проезд по участку Московского проспекта до Сенной площади организован "по реверсивному движению встречной полосы". Петербургское госучреждение "Организатор перевозок" информирует в своем Telegram-канале, что из-за прорыва трубы временно изменены маршруты трех городских автобусов.
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санкт-петербург, происшествия, ао "теплосеть санкт-петербурга"
Санкт-Петербург, Происшествия, АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"
В Петербурге прорвало трубопровод

В Петербурге прорвало трубопровод на Московском проспекте

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя – РИА Новости. Прорыв трубопровода произошел в среду в начале Московского проспекта Санкт-Петербурга недалеко от Сенной площади, сообщила компания "Теплосеть Санкт-Петербурга".
"В 12.20 22 ноября… поступило сообщение о технологическом нарушении по адресу: Московский проспект, дом 2/6. Специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" оперативно прибыли на место и приступили к ликвидации дефекта. Обеспечены все необходимые меры безопасности", - говорится в сообщении.
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Как уточняют энергетики, теплоснабжение зданий в зоне коммунальной аварии осуществляется по резервной схеме. Проезд по участку Московского проспекта до Сенной площади организован "по реверсивному движению встречной полосы".
Петербургское госучреждение "Организатор перевозок" информирует в своем Telegram-канале, что из-за прорыва трубы временно изменены маршруты трех городских автобусов.
 
Санкт-ПетербургПроисшествияАО "Теплосеть Санкт-Петербурга"
 
 
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