https://ria.ru/20231122/proisshestvie-1911073199.html

В Петербурге прорвало трубопровод

В Петербурге прорвало трубопровод - РИА Новости, 22.11.2023

В Петербурге прорвало трубопровод

Прорыв трубопровода произошел в среду в начале Московского проспекта Санкт-Петербурга недалеко от Сенной площади, сообщила компания "Теплосеть... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T15:21

2023-11-22T15:21

2023-11-22T15:23

санкт-петербург

происшествия

ао "теплосеть санкт-петербурга"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя – РИА Новости. Прорыв трубопровода произошел в среду в начале Московского проспекта Санкт-Петербурга недалеко от Сенной площади, сообщила компания "Теплосеть Санкт-Петербурга". "В 12.20 22 ноября… поступило сообщение о технологическом нарушении по адресу: Московский проспект, дом 2/6. Специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" оперативно прибыли на место и приступили к ликвидации дефекта. Обеспечены все необходимые меры безопасности", - говорится в сообщении. Как уточняют энергетики, теплоснабжение зданий в зоне коммунальной аварии осуществляется по резервной схеме. Проезд по участку Московского проспекта до Сенной площади организован "по реверсивному движению встречной полосы". Петербургское госучреждение "Организатор перевозок" информирует в своем Telegram-канале, что из-за прорыва трубы временно изменены маршруты трех городских автобусов.

https://radiosputnik.ru/20231122/velomarshrut-1911019090.html

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санкт-петербург, происшествия, ао "теплосеть санкт-петербурга"