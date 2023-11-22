https://ria.ru/20231122/pozhar-1910946305.html

На северо-востоке Москвы загорелось нежилое здание

На северо-востоке Москвы загорелось нежилое здание - РИА Новости, 22.11.2023

На северо-востоке Москвы загорелось нежилое здание

Спасатели тушат на северо-востоке Москвы нежилое здание с автомобилями, огонь локализован на площади 400 квадратных метров, сведений о пострадавших нет,... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T00:56

2023-11-22T00:56

2023-11-22T00:56

происшествия

москва

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Спасатели тушат на северо-востоке Москвы нежилое здание с автомобилями, огонь локализован на площади 400 квадратных метров, сведений о пострадавших нет, сообщает МЧС РФ. "В Москве огнеборцы МЧС России локализовали пожар. На северо-востоке столицы горит одноэтажное нежилое строение. Огонь охватил 400 квадратных метров", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в здании находятся автомобили. В тушении задействовано более 50 специалистов и 17 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало.

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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)