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В Челябинске проверят данные о конфликте пациента с медиками - РИА Новости, 22.11.2023
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09:04 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/politsiya-1910970270.html
В Челябинске проверят данные о конфликте пациента с медиками
В Челябинске проверят данные о конфликте пациента с медиками - РИА Новости, 22.11.2023
В Челябинске проверят данные о конфликте пациента с медиками
Полиция устанавливает обстоятельства инцидента в Челябинске, где мужчина и его родственники повели себя агрессивно по отношению к прибывшей медицинской бригаде, РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T09:04
2023-11-22T09:04
происшествия
челябинск
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ЧЕЛЯБИНСК, 22 ноя - РИА Новости. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента в Челябинске, где мужчина и его родственники повели себя агрессивно по отношению к прибывшей медицинской бригаде, из-за чего медикам пришлось вызывать правоохранителей, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по региону. Telegram-канал Shot разместил видео из Челябинска, на котором приехавшие на вызов медики в квартире якобы "подрались с пациентом и его родственниками". Указывалось, что пациент пытался покончить собой, приехавшие медики решили везти мужчину в больницу, но тот вел себя агрессивно, а родственники "выгнали из квартиры" медиков, те вызвали полицию. "Двадцатого ноября поступил вызов в отдел полиции "Ленинский". На место выезжал наряд патрульно-постовой службы. Все участники инцидента установлены. Проводятся мероприятия по детальному установлению картины произошедшего", - сказала собеседница агентства. На станции скорой медицинской помощи Челябинска РИА Новости уточнили, что пациент находился в опасном состоянии и мог причинить вред себе и окружающим, поэтому сотрудник скорой помощи был вынужден его зафиксировать и удерживать, чтобы оказать необходимую помощь. Родственники также вели себя агрессивно, поэтому бригада "тревожной кнопкой" вызвала Росгвардию, а диспетчер продублировала вызов в полицию. "Росгвардия и сотрудники полиции приехали через 12 минут. Родственники не хотели впускать в квартиру бригады и сотрудников полиции. Тем не менее вся помощь пациенту была оказана в полном объеме, пациент был госпитализирован. Одна из бригад скорой в участковом пункте полиции подала заявление "на препятствие работе экстренной службе" и на угрозу нападения на бригаду", - пояснили на станции. Источник РИА Новости в правоохранительных органах добавил, что госпитализированный мужчина был ранее судим, во время инцидента он находился в состоянии опьянении.
https://ria.ru/20230327/skoraya-1860845959.html
https://ria.ru/20230111/skoraya-1844162928.html
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происшествия, челябинск, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Челябинск, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Челябинске проверят данные о конфликте пациента с медиками

В Челябинске проверят данные о конфликте пациента с прибывшими на вызов медиками

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЧЕЛЯБИНСК, 22 ноя - РИА Новости. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента в Челябинске, где мужчина и его родственники повели себя агрессивно по отношению к прибывшей медицинской бригаде, из-за чего медикам пришлось вызывать правоохранителей, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по региону.
Telegram-канал Shot разместил видео из Челябинска, на котором приехавшие на вызов медики в квартире якобы "подрались с пациентом и его родственниками". Указывалось, что пациент пытался покончить собой, приехавшие медики решили везти мужчину в больницу, но тот вел себя агрессивно, а родственники "выгнали из квартиры" медиков, те вызвали полицию.
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"Двадцатого ноября поступил вызов в отдел полиции "Ленинский". На место выезжал наряд патрульно-постовой службы. Все участники инцидента установлены. Проводятся мероприятия по детальному установлению картины произошедшего", - сказала собеседница агентства.
На станции скорой медицинской помощи Челябинска РИА Новости уточнили, что пациент находился в опасном состоянии и мог причинить вред себе и окружающим, поэтому сотрудник скорой помощи был вынужден его зафиксировать и удерживать, чтобы оказать необходимую помощь. Родственники также вели себя агрессивно, поэтому бригада "тревожной кнопкой" вызвала Росгвардию, а диспетчер продублировала вызов в полицию.
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"Росгвардия и сотрудники полиции приехали через 12 минут. Родственники не хотели впускать в квартиру бригады и сотрудников полиции. Тем не менее вся помощь пациенту была оказана в полном объеме, пациент был госпитализирован. Одна из бригад скорой в участковом пункте полиции подала заявление "на препятствие работе экстренной службе" и на угрозу нападения на бригаду", - пояснили на станции.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах добавил, что госпитализированный мужчина был ранее судим, во время инцидента он находился в состоянии опьянении.
 
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