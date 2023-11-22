https://ria.ru/20231122/politsiya-1910970270.html

В Челябинске проверят данные о конфликте пациента с медиками

В Челябинске проверят данные о конфликте пациента с медиками - РИА Новости, 22.11.2023

В Челябинске проверят данные о конфликте пациента с медиками

Полиция устанавливает обстоятельства инцидента в Челябинске, где мужчина и его родственники повели себя агрессивно по отношению к прибывшей медицинской бригаде, РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T09:04

2023-11-22T09:04

2023-11-22T09:04

происшествия

челябинск

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:185:3077:1916_1920x0_80_0_0_2def668ef69308ff75b169a6a6dbee43.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 22 ноя - РИА Новости. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента в Челябинске, где мужчина и его родственники повели себя агрессивно по отношению к прибывшей медицинской бригаде, из-за чего медикам пришлось вызывать правоохранителей, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по региону. Telegram-канал Shot разместил видео из Челябинска, на котором приехавшие на вызов медики в квартире якобы "подрались с пациентом и его родственниками". Указывалось, что пациент пытался покончить собой, приехавшие медики решили везти мужчину в больницу, но тот вел себя агрессивно, а родственники "выгнали из квартиры" медиков, те вызвали полицию. "Двадцатого ноября поступил вызов в отдел полиции "Ленинский". На место выезжал наряд патрульно-постовой службы. Все участники инцидента установлены. Проводятся мероприятия по детальному установлению картины произошедшего", - сказала собеседница агентства. На станции скорой медицинской помощи Челябинска РИА Новости уточнили, что пациент находился в опасном состоянии и мог причинить вред себе и окружающим, поэтому сотрудник скорой помощи был вынужден его зафиксировать и удерживать, чтобы оказать необходимую помощь. Родственники также вели себя агрессивно, поэтому бригада "тревожной кнопкой" вызвала Росгвардию, а диспетчер продублировала вызов в полицию. "Росгвардия и сотрудники полиции приехали через 12 минут. Родственники не хотели впускать в квартиру бригады и сотрудников полиции. Тем не менее вся помощь пациенту была оказана в полном объеме, пациент был госпитализирован. Одна из бригад скорой в участковом пункте полиции подала заявление "на препятствие работе экстренной службе" и на угрозу нападения на бригаду", - пояснили на станции. Источник РИА Новости в правоохранительных органах добавил, что госпитализированный мужчина был ранее судим, во время инцидента он находился в состоянии опьянении.

https://ria.ru/20230327/skoraya-1860845959.html

https://ria.ru/20230111/skoraya-1844162928.html

челябинск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, челябинск, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)