https://ria.ru/20231122/peterburg-1911133271.html

Петербург стал лидером по энергоэффективности многоквартирных домов

Петербург стал лидером по энергоэффективности многоквартирных домов - РИА Новости, 22.11.2023

Петербург стал лидером по энергоэффективности многоквартирных домов

Санкт-Петербург по итогам оценки министерства экономического развития РФ признан лидером среди регионов России по энергоэффективности многоквартирных домов,... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T17:56

2023-11-22T17:56

2023-11-22T17:56

санкт-петербург

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя – РИА Новости. Санкт-Петербург по итогам оценки министерства экономического развития РФ признан лидером среди регионов России по энергоэффективности многоквартирных домов, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Министерство экономического развития РФ определило самые энергоэффективные регионы страны по итогам 2022 года. "При проведении оценки учитывались такие критерии, как энергоэффективный капремонт, оснащение домов автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами, приборами учета, доля перекрестного субсидирования. К наиболее успешным практикам в 2022 году Минэкономразвития также отнесло систему рейтинговой оценки муниципальных районов в Северной столице", - говорится в сообщении. Как сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, Северная столица реализует масштабные программы модернизации систем теплоснабжения и освещения. "Наш президент поставил перед регионами задачи в области энергосбережения и повышения энергоэффективности для снижения нагрузки на окружающую среду. Исполняя поручения главы государства, мы внедряем энергосберегающие практики в промышленности, на транспорте, в жилищно-коммунальном хозяйстве, при освещении улиц. Петербург реализует масштабные программы модернизации систем теплоснабжения и наружного освещения с использованием современных технологий. Сегодня уровень оснащения многоквартирных домов общедомовыми приборами учета тепловой энергии составляет у нас 96% - это один из самых высоких показателей в стране", - сказал губернатор. Он отметил, что работы по повышению энергоэффективности ведутся одновременно с капитальным ремонтом домов. Здания оснащают автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами. Также проводится модернизация центральных тепловых пунктов. Энергоэффективный капремонт и установка оборудования позволяет экономить от 25% до 40% тепла. Потребление горячей воды снижается более чем на 10%. "Минимизируя потребление энергоресурсов, мы также сдерживаем рост тарифов, обеспечиваем максимально высокий уровень комфорта и качества жизни петербуржцев", - сказал Беглов. Отмечается, что Петербург в настоящее время находится в числе лидеров по количеству заключенных энергосервисных контрактов (559 с общим объемом привлеченных инвестиций порядка 2 миллиардов рублей). Современные светодиодные системы освещения установлены более чем на 500 объектах бюджетной сферы города. В 100 зданиях школ и детских садов модернизированы системы отопления. Также Петербург ведет масштабную работу по замене натриевых уличных светильников на светодиодные. За четыре года их доля среди всех светильников городского наружного освещения выросла с 17 до 45%. Такие источники потребляют гораздо меньше энергии. При реконструкции наружного освещения применяются светодиодные светильники отечественного производства. Проведенная в прошлом году замена светильников обеспечит экономию расходов по оплате электроэнергии в этом году в сумме 96,8 миллиона рублей. В результате реализации этой работы социально значимые территории становятся более светлыми, повышается комфорт и безопасность жителей.

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санкт-петербург, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), александр беглов