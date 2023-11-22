https://ria.ru/20231122/obstrely-1910942726.html
ВСУ 45 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ 45 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 22.11.2023
ВСУ 45 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 45 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 163 боеприпаса, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T00:31
2023-11-22T00:31
2023-11-22T00:31
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
горловка
сцкк
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867265638_0:415:2901:2047_1920x0_80_0_0_8f6abe789b08de2d1deb556704f57914.jpg
ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 45 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 163 боеприпаса, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "️За истекшие сутки Представительство сообщало о 45 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что было выпущено 163 единицы различных боеприпасов. Под вражеским огнем оказались Горловка, Ясиноватский район, Донецк и Макеевка. В предыдущие сутки было зафиксировано 32 обстрела.
https://ria.ru/20231121/menshikh-1910931834.html
донецкая народная республика
украина
горловка
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867265638_86:0:2815:2047_1920x0_80_0_0_ea6cbf9083540c12fcac4a117626867e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, украина, горловка, сцкк, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Горловка, СЦКК, Россия, Происшествия
ВСУ 45 раз обстреляли территорию ДНР
СЦКК: украинские войска за сутки 45 раз обстреляли территорию ДНР