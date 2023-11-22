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ВСУ 45 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 22.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:31 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/obstrely-1910942726.html
ВСУ 45 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ 45 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 22.11.2023
ВСУ 45 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 45 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 163 боеприпаса, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T00:31
2023-11-22T00:31
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
горловка
сцкк
россия
происшествия
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ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 45 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 163 боеприпаса, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "️За истекшие сутки Представительство сообщало о 45 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что было выпущено 163 единицы различных боеприпасов. Под вражеским огнем оказались Горловка, Ясиноватский район, Донецк и Макеевка. В предыдущие сутки было зафиксировано 32 обстрела.
https://ria.ru/20231121/menshikh-1910931834.html
донецкая народная республика
украина
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донецкая народная республика, украина, горловка, сцкк, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Горловка, СЦКК, Россия, Происшествия
ВСУ 45 раз обстреляли территорию ДНР

СЦКК: украинские войска за сутки 45 раз обстреляли территорию ДНР

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкЖилой дом, разрушенный в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка
Жилой дом, разрушенный в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Жилой дом, разрушенный в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 45 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 163 боеприпаса, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"️За истекшие сутки Представительство сообщало о 45 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - говорится в сообщении представительства.
Отмечается, что было выпущено 163 единицы различных боеприпасов. Под вражеским огнем оказались Горловка, Ясиноватский район, Донецк и Макеевка.
В предыдущие сутки было зафиксировано 32 обстрела.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаГорловкаСЦККРоссияПроисшествия
 
 
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