https://ria.ru/20231122/obstrely-1910942726.html

ВСУ 45 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ 45 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 22.11.2023

ВСУ 45 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 45 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 163 боеприпаса, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T00:31

2023-11-22T00:31

2023-11-22T00:31

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

горловка

сцкк

россия

происшествия

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ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 45 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 163 боеприпаса, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "️За истекшие сутки Представительство сообщало о 45 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что было выпущено 163 единицы различных боеприпасов. Под вражеским огнем оказались Горловка, Ясиноватский район, Донецк и Макеевка. В предыдущие сутки было зафиксировано 32 обстрела.

https://ria.ru/20231121/menshikh-1910931834.html

донецкая народная республика

украина

горловка

россия

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донецкая народная республика, украина, горловка, сцкк, россия, происшествия