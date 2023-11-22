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ВСУ обстреляли снарядами натовского калибра Донецк, Горловку и Макеевку - РИА Новости, 22.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:24 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/obstrely-1910942427.html
ВСУ обстреляли снарядами натовского калибра Донецк, Горловку и Макеевку
ВСУ обстреляли снарядами натовского калибра Донецк, Горловку и Макеевку - РИА Новости, 22.11.2023
ВСУ обстреляли снарядами натовского калибра Донецк, Горловку и Макеевку
Украинские войска за три часа обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку, выпущено 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T00:24
2023-11-22T00:24
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
макеевка
сцкк
вооруженные силы украины
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Украинские войска за три часа обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку, выпущено 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям... 21.00 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров; 21.20 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что Донецк был также обстрелян в 22.50 и 23.30 пятью "натовскими" снарядами. ВСУ подвергли обстрелу Макеевку в 23.35 и 23.40, по населенному пункту выпустили семь снарядов. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231121/menshikh-1910931834.html
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донецк, горловка, макеевка, сцкк, вооруженные силы украины, нато, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Макеевка, СЦКК, Вооруженные силы Украины, НАТО, Происшествия, Россия
ВСУ обстреляли снарядами натовского калибра Донецк, Горловку и Макеевку

СЦКК: ВСУ обстреляли снарядами натовского калибра Донецк, Горловку и Макеевку

© фото очевидцаПоследствия попадания снаряда в квартиру жилого дома в Донецке
Последствия попадания снаряда в квартиру жилого дома в Донецке
© фото очевидца
Последствия попадания снаряда в квартиру жилого дома в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Украинские войска за три часа обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку, выпущено 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям... 21.00 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров; 21.20 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
Отмечается, что Донецк был также обстрелян в 22.50 и 23.30 пятью "натовскими" снарядами. ВСУ подвергли обстрелу Макеевку в 23.35 и 23.40, по населенному пункту выпустили семь снарядов.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаМакеевкаСЦККВооруженные силы УкраиныНАТОПроисшествияРоссия
 
 
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