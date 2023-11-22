https://ria.ru/20231122/obstrely-1910942427.html

ВСУ обстреляли снарядами натовского калибра Донецк, Горловку и Макеевку

ВСУ обстреляли снарядами натовского калибра Донецк, Горловку и Макеевку - РИА Новости, 22.11.2023

ВСУ обстреляли снарядами натовского калибра Донецк, Горловку и Макеевку

Украинские войска за три часа обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку, выпущено 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T00:24

2023-11-22T00:24

2023-11-22T00:24

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

макеевка

сцкк

вооруженные силы украины

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Украинские войска за три часа обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку, выпущено 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям... 21.00 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров; 21.20 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что Донецк был также обстрелян в 22.50 и 23.30 пятью "натовскими" снарядами. ВСУ подвергли обстрелу Макеевку в 23.35 и 23.40, по населенному пункту выпустили семь снарядов. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231121/menshikh-1910931834.html

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донецк, горловка, макеевка, сцкк, вооруженные силы украины, нато, происшествия, россия