https://ria.ru/20231122/obstrel-1911181686.html

Украинские войска обстреляли Горловку и Макеевку

Украинские войска обстреляли Горловку и Макеевку - РИА Новости, 22.11.2023

Украинские войска обстреляли Горловку и Макеевку

Украинские войска выпустили еще 15 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Макеевке и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T20:16

2023-11-22T20:16

2023-11-22T20:25

специальная военная операция на украине

горловка

макеевка

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще 15 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Макеевке и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.45 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 18.45 - населенный пункт Архангельское - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, украинские войска с 19.00 по 19.50 выпустили в общей сложности еще девять снарядов калибром 155 миллиметров по Горловке. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231109/atomnyy_udar-1908263655.html

https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html

горловка

макеевка

донецкая народная республика

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горловка, макеевка, донецкая народная республика, сцкк