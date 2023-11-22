https://ria.ru/20231122/obstrel-1911138873.html

При обстреле Донецка пострадали четыре сотрудника МЧС

При обстреле Донецка пострадали четыре сотрудника МЧС - РИА Новости, 22.11.2023

При обстреле Донецка пострадали четыре сотрудника МЧС

Четыре сотрудника МЧС РФ пострадали во время обстрела Донецка, они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T18:18

2023-11-22T18:18

2023-11-22T18:24

донецк

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154746/39/1547463955_0:174:3024:1875_1920x0_80_0_0_03edc996dc8263f6b32e49eed42c76f0.jpg

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Четыре сотрудника МЧС РФ пострадали во время обстрела Донецка, они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, сообщается в Telegram-канале ведомства."В Донецке во время обстрела пострадали четыре огнеборца МЧС России. Сотрудники тушили пожар, который произошел из-за обстрела в Кировском районе. В это время случился повторный обстрел с беспилотника", - говорится в сообщении.Отмечается, что пострадавшие спасатели госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Кроме того, из-за обстрела была повреждена пожарная автоцистерна.

донецк

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)