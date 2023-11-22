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При обстреле Донецка пострадали четыре сотрудника МЧС - РИА Новости, 22.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:18 22.11.2023 (обновлено: 18:24 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/obstrel-1911138873.html
При обстреле Донецка пострадали четыре сотрудника МЧС
При обстреле Донецка пострадали четыре сотрудника МЧС - РИА Новости, 22.11.2023
При обстреле Донецка пострадали четыре сотрудника МЧС
Четыре сотрудника МЧС РФ пострадали во время обстрела Донецка, они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T18:18
2023-11-22T18:24
донецк
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Четыре сотрудника МЧС РФ пострадали во время обстрела Донецка, они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, сообщается в Telegram-канале ведомства."В Донецке во время обстрела пострадали четыре огнеборца МЧС России. Сотрудники тушили пожар, который произошел из-за обстрела в Кировском районе. В это время случился повторный обстрел с беспилотника", - говорится в сообщении.Отмечается, что пострадавшие спасатели госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Кроме того, из-за обстрела была повреждена пожарная автоцистерна.
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донецк, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Донецк, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Специальная военная операция на Украине
При обстреле Донецка пострадали четыре сотрудника МЧС

При обстреле Донецкеа пострадали четыре сотрудника МЧС

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Четыре сотрудника МЧС РФ пострадали во время обстрела Донецка, они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"В Донецке во время обстрела пострадали четыре огнеборца МЧС России. Сотрудники тушили пожар, который произошел из-за обстрела в Кировском районе. В это время случился повторный обстрел с беспилотника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавшие спасатели госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Кроме того, из-за обстрела была повреждена пожарная автоцистерна.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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