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Финляндия подтвердила получение ноты от России из-за показа сожженного Т-72
Финляндия подтвердила получение ноты от России из-за показа сожженного Т-72 - РИА Новости, 22.11.2023
Финляндия подтвердила получение ноты от России из-за показа сожженного Т-72
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен подтвердила получение ноты протеста от российского посольства из-за демонстрации на площади напротив финского... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T20:38
2023-11-22T20:38
2023-11-22T20:39
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ХЕЛЬСИНКИ, 22 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен подтвердила получение ноты протеста от российского посольства из-за демонстрации на площади напротив финского парламента привезенного из Эстонии сожженного российского танка Т-72, она связала его появление с желанием помочь Киеву. "Прежде всего, в Финляндии свободное гражданское общество, и у нас, финнов, есть сильное желание помочь украинцам в этой оборонительной битве. У нас также есть право и даже международное обязательство сделать это в соответствии с Уставом ООН", - сказала Валтонен в эфире телеканала MTV3. Условием для того, чтобы танк был убран, она назвала прекращение боевых действий с российской стороны. Проукраинские общественные организации Финляндии 18 ноября при содействии властей Хельсинки организовали на площади напротив финского парламента демонстрацию привезенного из Эстонии сожженного российского танка Т-72. Посольство РФ направило в МИД Финляндии ноту и сообщило, что расценивает эту кощунственную акцию как разжигающую ненависть к России.
https://ria.ru/20231117/mest-1909970228.html
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в мире, финляндия, эстония, россия, оон
В мире, Финляндия, Эстония, Россия, ООН
Финляндия подтвердила получение ноты от России из-за показа сожженного Т-72
МИД Финляндии подтвердил получение ноты от РФ из-за демонстрации сожженного Т-72