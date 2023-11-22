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В Кемерово взяли под стражу виновного в убийстве хозяина магазина
В Кемерово взяли под стражу виновного в убийстве хозяина магазина - РИА Новости, 22.11.2023
В Кемерово взяли под стражу виновного в убийстве хозяина магазина
Обвиняемого в убийстве владельца антикварного магазина в Кемерово заключили под стражу, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T16:01
2023-11-22T16:01
2023-11-22T16:01
происшествия
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кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 22 ноя – РИА Новости. Обвиняемого в убийстве владельца антикварного магазина в Кемерово заключили под стражу, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области. Во вторник сообщалось, что владельца антикварного магазина убили в Кемерово, подозреваемый 49-летний местный житель задержан, возбуждено уголовное дело. Из магазина были похищены коллекционные марки, монеты и иконы. "По ходатайству следователя СК России судом 49-летнему фигуранту, обвиняемому в убийстве, совершенном из корыстных побуждений, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – сообщили в ведомстве.
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происшествия, кемерово, россия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кемерово, Россия, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кемерово взяли под стражу виновного в убийстве хозяина магазина
В Кемерово взяли под стражу виновного в убийстве хозяина антикварного магазина