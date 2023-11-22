https://ria.ru/20231122/kultura-1911193744.html

Захарова рассказала о борьбе Запада с инакомыслием

Захарова рассказала о борьбе Запада с инакомыслием - РИА Новости, 22.11.2023

Захарова рассказала о борьбе Запада с инакомыслием

Официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала продолжающуюся на Западе борьбу с общеесовским "инакомыслием", затрагивающую людей, так или... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T21:32

2023-11-22T21:32

2023-11-22T21:32

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала продолжающуюся на Западе борьбу с общеесовским "инакомыслием", затрагивающую людей, так или иначе связанных с Россией. "В западных странах продолжается борьба с любыми формами общееэсовского "инакомыслия". Особое внимание уделяется тем людям, которые выбиваются из мейнстрима и при этом так или иначе связаны с Россией", - сказала она РИА Новости. В качестве примера она привела опубликованную 14 ноября этого года в бельгийской газете "Де Морген" статью под заголовком "Русские аристократы в Бельгии открыто защищают войну Путина". По ее словам, "внимание бельгийских журналистов привлекли потомки русских эмигрантов "первой волны", которых обвиняют во всех "смертных грехах" – в поддержке президента России, пропаганде "прокремлевских" взглядов и "русского мира", отказе признавать украинскую государственность и т.д". "Им припомнили и получение российского гражданства и государственных наград, и контакты с российскими официальными лицами, и попытки якобы оказывать влияние на общественное мнение и влиятельных чиновников в евроинститутах", - добавила Захарова. Она пояснила, что "цель публикации, которая вполне смахивает на публичный донос, очевидна – заставить российских соотечественников замолчать". "Хотя гражданская позиция потомков русского дворянства, внесших значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие западных стран и при этом в силу своего происхождения и воспитания сохранивших тесную духовную связь со своей Отчизной, свидетельствует о том, что они понимают глубинную суть происходящего на Украине и не боятся об этом открыто говорить", - сказала она. Захарова указала на то, что "бельгийские СМИ уже давно дискредитировали себя нечистоплотностью и дезинформацией". "Журналисты не стесняются писать откровенную ложь и наветы на российских дипломатов и членов их семей. Теперь же добрались и до собственных граждан русского происхождения", - пояснила она. Захарова полагает, что "подобные материалы красноречиво свидетельствуют о том, что свободу в Королевстве имеет только то слово, которое вписывается в официальный политический курс Евросоюза". Она уверена, что "все это плохо вяжется с попытками Бельгии позиционировать себя в качестве демократического государства и рьяного поборника защиты прав человека". "В реальной жизни известны случаи угроз и увольнений с работы, принуждения к осуждению действий российских властей, что зачастую становится обязательным условием для продолжения профессиональной деятельности в Бельгии", - отметила она. Захарова обратила внимание на то, что "бельгийские банки без объяснения причин прекратили обслуживание Российского центра науки и культуры в Брюсселе, Международного фонда имени А.С. Пушкина, Бельгийской федерации русскоязычных организаций". "Студентам из России отказано в возможности участия в программах студенческих обменов и получении стипендий. Примеров "отмены" России и всего "русского" в Бельгии более чем предостаточно", - дополнила она. "Можем только с сожалением констатировать, что публикации такого рода материалов вписываются в общую политическую линию бельгийских властей, направленную на демонизацию России", - сказала Захарова, возвращаясь к статье. Она заметила, что для российской стороны "очевидны цели и скрытый подтекст – максимально закрепить антироссийские настроения в обществе, а заодно и запугать тех, кто еще осмеливается говорить что-то, что не вписывается в общееэсовский идеологический мейнстрим". Вместе с тем, в Москве убеждены, что "в Европе в целом и в Бельгии в частности все больше тех, кто начинает задумываться о соответствии всего происходящего "высоким" стандартам западной демократии, об истинных причинах глубокого кризиса, в котором сегодня оказался европейский континент".

https://ria.ru/20231122/zelenskiy-1910933589.html

https://ria.ru/20231107/draka-1908023445.html

https://ria.ru/20231107/taksist-1907949587.html

https://ria.ru/20231101/zapad-1906538916.html

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в мире, россия, бельгия, украина, мария захарова