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Умер актер из фильма "Битва за Севастополь" Александр Крыжановский - РИА Новости, 22.11.2023
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Культура
 
14:37 22.11.2023 (обновлено: 14:58 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/kryzhanovskiy-1911059586.html
Умер актер из фильма "Битва за Севастополь" Александр Крыжановский
Умер актер из фильма "Битва за Севастополь" Александр Крыжановский - РИА Новости, 22.11.2023
Умер актер из фильма "Битва за Севастополь" Александр Крыжановский
Актер и театральный режиссер Александр Крыжановский умер в возрасте 66 лет, сообщил его сын в Facebook*. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T14:37
2023-11-22T14:58
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Актер и театральный режиссер Александр Крыжановский умер в возрасте 66 лет, сообщил его сын в Facebook*. "Прощание состоится в ближайшие дни в месте, которому он посвятил последние 25 лет своей жизни, — Театре на Печерске. Дату и время сообщим позже", — говорится в публикации.По словам сына артиста, его отец умер накануне вечером от инфаркта и сопутствующих осложнений.Крыжановский родился 14 октября 1957 года в Киеве. Наиболее известен российской публике по ролям в сериалах "Возвращение Мухтара" (2004), "Нюхач" (2013), "Мажор" (2014), а также по фильму "Битва за Севастополь" (2015) и другим.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Умер актер из фильма "Битва за Севастополь" Александр Крыжановский

Актер из фильма "Битва за Севастополь" Крыжановский умер в 66 лет

© Продюсерская компания "Среда", 2014Актер Александр Крыжановский
Актер Александр Крыжановский
© Продюсерская компания "Среда", 2014
Актер Александр Крыжановский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Актер и театральный режиссер Александр Крыжановский умер в возрасте 66 лет, сообщил его сын в Facebook*.
"Прощание состоится в ближайшие дни в месте, которому он посвятил последние 25 лет своей жизни, — Театре на Печерске. Дату и время сообщим позже", — говорится в публикации.
По словам сына артиста, его отец умер накануне вечером от инфаркта и сопутствующих осложнений.
Крыжановский родился 14 октября 1957 года в Киеве. Наиболее известен российской публике по ролям в сериалах "Возвращение Мухтара" (2004), "Нюхач" (2013), "Мажор" (2014), а также по фильму "Битва за Севастополь" (2015) и другим.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
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