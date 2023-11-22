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Умер актер из фильма "Битва за Севастополь" Александр Крыжановский

Умер актер из фильма "Битва за Севастополь" Александр Крыжановский - РИА Новости, 22.11.2023

Умер актер из фильма "Битва за Севастополь" Александр Крыжановский

Актер и театральный режиссер Александр Крыжановский умер в возрасте 66 лет, сообщил его сын в Facebook*. РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T14:37

2023-11-22T14:37

2023-11-22T14:58

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Актер и театральный режиссер Александр Крыжановский умер в возрасте 66 лет, сообщил его сын в Facebook*. "Прощание состоится в ближайшие дни в месте, которому он посвятил последние 25 лет своей жизни, — Театре на Печерске. Дату и время сообщим позже", — говорится в публикации.По словам сына артиста, его отец умер накануне вечером от инфаркта и сопутствующих осложнений.Крыжановский родился 14 октября 1957 года в Киеве. Наиболее известен российской публике по ролям в сериалах "Возвращение Мухтара" (2004), "Нюхач" (2013), "Мажор" (2014), а также по фильму "Битва за Севастополь" (2015) и другим.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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