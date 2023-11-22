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Почти два миллиона тонн кормов заготовили в Подмосковье - РИА Новости, 22.11.2023
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Новости Подмосковья
 
20:11 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/korma-1911181255.html
Почти два миллиона тонн кормов заготовили в Подмосковье
Почти два миллиона тонн кормов заготовили в Подмосковье - РИА Новости, 22.11.2023
Почти два миллиона тонн кормов заготовили в Подмосковье
В Московской области вырастили и заготовили рекордный урожай кормовых культур за последние десять лет – 1,8 миллиона тонн, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T20:11
2023-11-22T20:11
новости подмосковья
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В Московской области вырастили и заготовили рекордный урожай кормовых культур за последние десять лет – 1,8 миллиона тонн, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. Это на 20% превышает потребность крупного рогатого скота на зимний стойловый период 2023-2024 года. Зампред правительства региона - министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов отметил, что традиционно в Московской области завершился сезон заготовки кормов уборкой кукурузы на корнаж - перспективного корма для высокопродуктивного молочного животноводства. "Хозяйства области активно применяют новые и высокоэнергетические корма. Среди лидеров выделяем Ступино, Серпухов, Пушкино и Зарайск, которые силами аграриев в общей сложности заготовили 34 тысячи тонн, что на 10% больше уровня 2022 года", - сказал Мурашов, его слова приводит пресс-служба.
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московская область (подмосковье), животные, экономика
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Животные, Экономика

Почти два миллиона тонн кормов заготовили в Подмосковье

CC BY 4.0 / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области (cropped) / Заготовка кормов в Московской области
Заготовка кормов в Московской области - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
CC BY 4.0 / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области (cropped) /
Заготовка кормов в Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В Московской области вырастили и заготовили рекордный урожай кормовых культур за последние десять лет – 1,8 миллиона тонн, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
Это на 20% превышает потребность крупного рогатого скота на зимний стойловый период 2023-2024 года.
Зампред правительства региона - министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов отметил, что традиционно в Московской области завершился сезон заготовки кормов уборкой кукурузы на корнаж - перспективного корма для высокопродуктивного молочного животноводства.
"Хозяйства области активно применяют новые и высокоэнергетические корма. Среди лидеров выделяем Ступино, Серпухов, Пушкино и Зарайск, которые силами аграриев в общей сложности заготовили 34 тысячи тонн, что на 10% больше уровня 2022 года", - сказал Мурашов, его слова приводит пресс-служба.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЖивотныеЭкономика
 
 
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