https://ria.ru/20231122/kollektsiya-1911083304.html

В Нидерландах не подтвердили договоренность с Украиной о скифском золоте

В Нидерландах не подтвердили договоренность с Украиной о скифском золоте - РИА Новости, 22.11.2023

В Нидерландах не подтвердили договоренность с Украиной о скифском золоте

Университет Амстердама, курирующий работу музея Алларда Пирсона, пока не может подтвердить договоренность с Украиной о возвращении ей скифского золота, сообщили РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T15:51

2023-11-22T15:51

2023-11-22T17:13

культура

ситуация вокруг коллекции скифского золота

амстердам

украина

республика крым

новости культуры

центральный музей тавриды

сергей аксенов (политик)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148345/18/1483451890_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_03acdbaebbb68139c6c37c21067f34d3.jpg

ГААГА, 22 ноя — РИА Новости. Университет Амстердама, курирующий работу музея Алларда Пирсона, пока не может подтвердить договоренность с Украиной о возвращении ей скифского золота, сообщили РИА Новости в учреждении."У меня пока нет никакой информации, которую я могла бы подтвердить", — заявила представитель пресс-службы университета в ответ на соответствующий вопрос.Сам музей Алларда Пирсона в разговоре с агентством отказался от комментариев.Ранее в среду Министерство культуры и информационной политики (МКИП) Украины заявило о достижении договоренностей с вышеназванным музеем о передаче коллекции скифского золота, экспонировавшейся в Амстердаме. Как утверждают в Киеве, организация отказалась от взыскания стоимости за девятилетнее хранение этих экспонатов.Четыре крымских музея — Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" — направили в 2013-м в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым — золотой остров в Черном море".После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021-го решил, что коллекцию скифского золота нужно передать Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но инстанция оставила решение в силе.В России позицию суда назвали ангажированной. Глава крымского парламента Владимир Константинов предположил, что коллекция скифского золота может оказаться в руках частных западных коллекционеров. По словам главы региона Сергея Аксенова, коллекцию у крымских музеев просто отняли.

https://ria.ru/20231106/zoloto-1907686769.html

https://ria.ru/20230127/kollektsii-1847300227.html

амстердам

украина

республика крым

нидерланды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ситуация вокруг коллекции скифского золота, амстердам, украина, республика крым, новости культуры, центральный музей тавриды, сергей аксенов (политик), нидерланды