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В Нидерландах не подтвердили договоренность с Украиной о скифском золоте - РИА Новости, 22.11.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:51 22.11.2023 (обновлено: 17:13 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/kollektsiya-1911083304.html
В Нидерландах не подтвердили договоренность с Украиной о скифском золоте
В Нидерландах не подтвердили договоренность с Украиной о скифском золоте - РИА Новости, 22.11.2023
В Нидерландах не подтвердили договоренность с Украиной о скифском золоте
Университет Амстердама, курирующий работу музея Алларда Пирсона, пока не может подтвердить договоренность с Украиной о возвращении ей скифского золота, сообщили РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T15:51
2023-11-22T17:13
культура
ситуация вокруг коллекции скифского золота
амстердам
украина
республика крым
новости культуры
центральный музей тавриды
сергей аксенов (политик)
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ГААГА, 22 ноя — РИА Новости. Университет Амстердама, курирующий работу музея Алларда Пирсона, пока не может подтвердить договоренность с Украиной о возвращении ей скифского золота, сообщили РИА Новости в учреждении."У меня пока нет никакой информации, которую я могла бы подтвердить", — заявила представитель пресс-службы университета в ответ на соответствующий вопрос.Сам музей Алларда Пирсона в разговоре с агентством отказался от комментариев.Ранее в среду Министерство культуры и информационной политики (МКИП) Украины заявило о достижении договоренностей с вышеназванным музеем о передаче коллекции скифского золота, экспонировавшейся в Амстердаме. Как утверждают в Киеве, организация отказалась от взыскания стоимости за девятилетнее хранение этих экспонатов.Четыре крымских музея — Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" — направили в 2013-м в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым — золотой остров в Черном море".После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021-го решил, что коллекцию скифского золота нужно передать Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но инстанция оставила решение в силе.В России позицию суда назвали ангажированной. Глава крымского парламента Владимир Константинов предположил, что коллекция скифского золота может оказаться в руках частных западных коллекционеров. По словам главы региона Сергея Аксенова, коллекцию у крымских музеев просто отняли.
https://ria.ru/20231106/zoloto-1907686769.html
https://ria.ru/20230127/kollektsii-1847300227.html
амстердам
украина
республика крым
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ситуация вокруг коллекции скифского золота, амстердам, украина, республика крым, новости культуры, центральный музей тавриды, сергей аксенов (политик), нидерланды
Культура, Ситуация вокруг коллекции скифского золота, Амстердам, Украина, Республика Крым, Новости культуры, Центральный музей Тавриды, Сергей Аксенов (политик), Нидерланды
В Нидерландах не подтвердили договоренность с Украиной о скифском золоте

Университет Амстердама не подтвердил решение о передаче скифского золота Украине

© AP Photo / Peter DejongЭкспонат выставки "Крым: золото и секреты Черного моря"
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© AP Photo / Peter Dejong
Экспонат выставки "Крым: золото и секреты Черного моря". Архивное фото
Читать ria.ru в
ГААГА, 22 ноя — РИА Новости. Университет Амстердама, курирующий работу музея Алларда Пирсона, пока не может подтвердить договоренность с Украиной о возвращении ей скифского золота, сообщили РИА Новости в учреждении.
"У меня пока нет никакой информации, которую я могла бы подтвердить", — заявила представитель пресс-службы университета в ответ на соответствующий вопрос.
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Сам музей Алларда Пирсона в разговоре с агентством отказался от комментариев.
Ранее в среду Министерство культуры и информационной политики (МКИП) Украины заявило о достижении договоренностей с вышеназванным музеем о передаче коллекции скифского золота, экспонировавшейся в Амстердаме. Как утверждают в Киеве, организация отказалась от взыскания стоимости за девятилетнее хранение этих экспонатов.
Четыре крымских музея — Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" — направили в 2013-м в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым — золотой остров в Черном море".
После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021-го решил, что коллекцию скифского золота нужно передать Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но инстанция оставила решение в силе.
В России позицию суда назвали ангажированной. Глава крымского парламента Владимир Константинов предположил, что коллекция скифского золота может оказаться в руках частных западных коллекционеров. По словам главы региона Сергея Аксенова, коллекцию у крымских музеев просто отняли.
Посетительница на выставке Крым: золото и секреты Черного моря в музее Allard Pierson Museum, Амстердам - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
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27 января, 02:31
 
КультураСитуация вокруг коллекции скифского золотаАмстердамУкраинаРеспублика КрымНовости культурыЦентральный музей ТавридыСергей Аксенов (политик)Нидерланды
 
 
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