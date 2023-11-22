https://ria.ru/20231122/khamas-1910992194.html

В списке палестинцев на освобождение есть более 60 членов ХАМАС

В списке палестинцев на освобождение есть более 60 членов ХАМАС - РИА Новости, 22.11.2023

В списке палестинцев на освобождение есть более 60 членов ХАМАС

Израиль включил в список палестинских заключенных, которые подлежат освобождению в рамках сделки с ХАМАС по освобождению израильских заложников, более 60 членов РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T10:42

2023-11-22T10:42

2023-11-22T10:42

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израиль

хамас

исламский джихад

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 ноя - РИА Новости. Израиль включил в список палестинских заключенных, которые подлежат освобождению в рамках сделки с ХАМАС по освобождению израильских заложников, более 60 членов движения, а также лиц, осужденных за планирование терактов и покушение на убийство, следует из документа минюста Израиля, опубликованного в среду. Список состоит из 300 имен, 287 из которых - это мужчины в возрасте 18 лет и моложе. Остальные 13 заключенных - взрослые женщины, большинство из которых были осуждены за попытку нанесения ножевых ранений. В список включены члены радикальной группировки "Исламский джихад". Среди вменяемых им преступлений имеются покушения на убийство, нападения на израильские силы безопасности, бросания взрывных устройств. Все палестинцы из этого списка могут быть освобождены в случае продления сделки за пределы первых четырех дней прекращения огня, в рамках которых должны освободить 50 израильских заложников.

https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

в мире, израиль, хамас, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году