Запад сотрет историю Украины до 2022 года, заявила Захарова
Захарова: Запад будет вымарывать из истории Украины все, что было до 2022 года
© РИА Новости / Алексей ФурманПалаточный лагерь сторонников евроинтеграции на площади Независимости в Киеве
Палаточный лагерь сторонников евроинтеграции на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Запад будет вымарывать из истории Украины всё, что было до 2022 года, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире.
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"Вы посмотрите, каким молчанием - ну это же сознательное молчание - обходит весь западный мейнстрим эти самые дни, эту самую дату (10-летие киевского Майдана, - ред.). Они ее не видят. Ее нет. А почему нет? Потому что ситуацию вокруг Украины они теперь будут отсчитывать исключительно от 2022 года. Их до этого история не интересует. Она будет их интересовать только в качестве их концепции Голодомора. Или других вещей, связанных с переписыванием истории - вот тогда они будут обращаться к истории Украины, все остальное для них не существует", - заявила Захарова в эфире радио Sputnik.
По ее словам, чтобы понимать современные события на Украине, нужно знать их предысторию.
"Запад будет делать всё, чтобы вымарать все годы, предшествующие 2022 году - все десятилетия. Не будет в их интерпретациях ни первого Майдана (2004 года, - ред.), ни второго Майдана (2013, - ред.)", - заявила она.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".