https://ria.ru/20231122/gumanitarnaya_pomosch-1911186362.html

Глава Химок Дмитрий Волошин передал гуманитарную помощь бойцам СВО

Глава Химок Дмитрий Волошин передал гуманитарную помощь бойцам СВО - РИА Новости, 22.11.2023

Глава Химок Дмитрий Волошин передал гуманитарную помощь бойцам СВО

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вместе с волонтерами Регионального ресурсного центра принял участие в акции "Доброе дело" и передал бойцам... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T20:50

2023-11-22T20:50

2023-11-22T20:50

химки

донбасс

сво

гуманитарная помощь

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812908375_0:57:745:476_1920x0_80_0_0_f580e5bfb75f8eb074bd33ae1c5e821d.jpg

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вместе с волонтерами Регионального ресурсного центра принял участие в акции "Доброе дело" и передал бойцам специальной военной операции (СВО) гуманитарный груз, сообщает пресс-служба муниципалитета. Также на встрече Волошин пообщался с семьями военнослужащих и отметил, что они всегда могут рассчитывать на помощь и поддержку города. "Все Химки поддерживают наших защитников. Сегодня по запросу самих военнослужащих собрали теплые вещи и дополнительную экипировку. Сотрудники нашей администрации постоянно находятся на связи с семьями участников спецоперации. Каждый месяц, исходя из потребностей ребят, отправляем машины с гумпомощью", - цитирует пресс-служба главу Химок. К отправке гуманитарного груза волонтеры отсортировали и упаковали новые генераторы, тепловизоры, приборы ночного видения, портативные аккумуляторы, маскировочные сети, спальные мешки и термобелье, говорится в сообщении. Волошин также отметил, что к сбору помощи бойцам СВО и мирным жителям Донбасса присоединились все неравнодушные химчане. С начала спецоперации из Регионального ресурсного центра на передовую отправили свыше 150 тонн гуманитарной помощи. Кроме того, в округе продолжают оказывать всестороннюю помощь родным российских военнослужащих. Так, в Центре поддержки участников СВО и их семей уже решили более 700 вопросов - оформили кредитные каникулы, путевки в детские сады вне очереди, записали детей в кружки и спортивные секции, а также оказали юридические консультации и помогли в вопросах трудоустройства, напомнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231113/obrazovatelnye_obekty-1909186754.html

химки

донбасс

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

химки, донбасс, сво, гуманитарная помощь, московская область (подмосковье)