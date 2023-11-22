https://ria.ru/20231122/grazhdanstvo-1911192812.html

Путин утвердил новые положения о приеме в российское гражданство

Путин утвердил новые положения о приеме в российское гражданство - РИА Новости, 22.11.2023

Путин утвердил новые положения о приеме в российское гражданство

Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий новые положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ и принесения присяги гражданина, а... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T21:27

2023-11-22T21:27

2023-11-22T21:27

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий новые положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ и принесения присяги гражданина, а также образец бланка с этой торжественной клятвой, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Данный документ был подписан в соответствии с федеральным законом от 28 апреля 2023 года "О гражданстве РФ". "Утвердить прилагаемые: положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ; положение о порядке принесения присяги гражданина РФ; образец бланка с текстом присяги гражданина РФ", - говорится в указе. Согласно новому федеральному закону "О гражданстве РФ" расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ. Кроме того, согласно тексту закона, лишение гражданства предусматривается в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина. В то же время приобретенного гражданства России будут лишать за публичные призывы к действиям против территориальной целостности РФ, дискредитацию ее Вооруженных сил и участие в нежелательной иностранной или международной НПО. Также приобретенного гражданства могут лишить за публичный призыв к экстремизму, посягательство на жизнь государственного деятеля и за организацию вооруженного мятежа в целях насильственного изменения конституционного строя России и за совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности РФ.

https://ria.ru/20231005/putin-1900820463.html

https://ria.ru/20230912/ekonomika-1895808209.html

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россия, владимир путин, общество