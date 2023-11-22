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Небензя: нет доказательств размещения ХАМАС в жилых объектах
Небензя: нет доказательств размещения ХАМАС в жилых объектах - РИА Новости, 22.11.2023
Небензя: нет доказательств размещения ХАМАС в жилых объектах
Нет "убедительных доказательств" размещения командных пунктов и бункеров ХАМАС в гражданских объектах в секторе Газа, заявил на заседании Совбеза постпред РФ... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T21:30
2023-11-22T21:30
2023-11-22T21:38
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 22 ноя - РИА Новости. Нет "убедительных доказательств" размещения командных пунктов и бункеров ХАМАС в гражданских объектах в секторе Газа, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Вызывают крайнюю обеспокоенность массовые убийства и ранения детей, допускаемые израильской армией в ходе своей операции, а также нападения на школы и больницы, в результате которых гибнут ни в чем неповинные люди. Целями ударов становятся и другие гражданские объекты: мечети, церкви, лагеря беженцев, объекты ООН, где женщины и дети Газы ищут убежище от бомбежек. Это вопиющее нарушение международного гуманитарного права", - сказал он. "Мы слышали утверждения о якобы расположенных в них командных пунктах и бункерах ХАМАС, но так и не увидели пока убедительных доказательств этого", - добавил Небензя.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, россия, в мире, василий небензя, оон
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Россия, В мире, Василий Небензя, ООН
Небензя: нет доказательств размещения ХАМАС в жилых объектах
Небензя: нет доказательств размещения пунктов ХАМАС в гражданских объектах
ООН, 22 ноя - РИА Новости. Нет "убедительных доказательств" размещения командных пунктов и бункеров ХАМАС в гражданских объектах в секторе Газа, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Вызывают крайнюю обеспокоенность массовые убийства и ранения детей, допускаемые израильской армией в ходе своей операции, а также нападения на школы и больницы, в результате которых гибнут ни в чем неповинные люди. Целями ударов становятся и другие гражданские объекты: мечети, церкви, лагеря беженцев, объекты ООН, где женщины и дети Газы ищут убежище от бомбежек. Это вопиющее нарушение международного гуманитарного права", - сказал он.
"Мы слышали утверждения о якобы расположенных в них командных пунктах и бункерах ХАМАС, но так и не увидели пока убедительных доказательств этого", - добавил Небензя.