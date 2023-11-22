https://ria.ru/20231122/gaza-1910957196.html

США рассчитывают, что ХАМАС освободит больше заложников, сообщил источник

США рассчитывают, что ХАМАС освободит больше заложников, сообщил источник - РИА Новости, 22.11.2023

США рассчитывают, что ХАМАС освободит больше заложников, сообщил источник

США ожидают, что правящее в секторе Газа движение ХАМАС освободит больше 50 заложников в рамках сделки с Израилем, которая составлена так, чтобы стимулировать... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T05:27

2023-11-22T05:27

2023-11-22T05:27

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хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

палестина

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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. США ожидают, что правящее в секторе Газа движение ХАМАС освободит больше 50 заложников в рамках сделки с Израилем, которая составлена так, чтобы стимулировать палестинцев к возвращению всех удерживаемых ими лиц, сказал высокопоставленный представитель американской администрации. "Мы ожидаем, что их будет больше 50, но я бы не хотел называть число. То, как структурирована сделка, создает мощные стимулы для освобождения всех", - сообщил он журналистам. Чиновник объяснил, что в договоренностях, о которых объявили катарские посредники, прописано освобождение 50 женщин и детей, поскольку их нахождение в плену смогли подтвердить представители ХАМАС, заявив, что им нужна пауза в боевых действиях, чтобы отыскать остальных. "У нас есть 50. Мы уверены и надеемся, что будет больше", - сказал представитель Белого дома. "Поскольку теперь предстоит пауза на много дней, у них будет возможность... найти остальных женщин и детей", - добавил он. На нынешнем этапе сделки речь идет об освобождении из палестинского плена женщин и детей, однако в секторе Газа удерживаются также мужчины, израильские военнослужащие и иностранцы. Чиновник сказал, что от объявления о сделки до начала ее реализации с освобождением пройдет 24 часа.

https://ria.ru/20231122/gaza-1910956696.html

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в мире, сша, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, палестина