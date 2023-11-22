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США рассчитывают, что ХАМАС освободит больше заложников, сообщил источник - РИА Новости, 22.11.2023
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05:27 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/gaza-1910957196.html
США рассчитывают, что ХАМАС освободит больше заложников, сообщил источник
США рассчитывают, что ХАМАС освободит больше заложников, сообщил источник - РИА Новости, 22.11.2023
США рассчитывают, что ХАМАС освободит больше заложников, сообщил источник
США ожидают, что правящее в секторе Газа движение ХАМАС освободит больше 50 заложников в рамках сделки с Израилем, которая составлена так, чтобы стимулировать... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T05:27
2023-11-22T05:27
в мире
сша
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
палестина
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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. США ожидают, что правящее в секторе Газа движение ХАМАС освободит больше 50 заложников в рамках сделки с Израилем, которая составлена так, чтобы стимулировать палестинцев к возвращению всех удерживаемых ими лиц, сказал высокопоставленный представитель американской администрации. "Мы ожидаем, что их будет больше 50, но я бы не хотел называть число. То, как структурирована сделка, создает мощные стимулы для освобождения всех", - сообщил он журналистам. Чиновник объяснил, что в договоренностях, о которых объявили катарские посредники, прописано освобождение 50 женщин и детей, поскольку их нахождение в плену смогли подтвердить представители ХАМАС, заявив, что им нужна пауза в боевых действиях, чтобы отыскать остальных. "У нас есть 50. Мы уверены и надеемся, что будет больше", - сказал представитель Белого дома. "Поскольку теперь предстоит пауза на много дней, у них будет возможность... найти остальных женщин и детей", - добавил он. На нынешнем этапе сделки речь идет об освобождении из палестинского плена женщин и детей, однако в секторе Газа удерживаются также мужчины, израильские военнослужащие и иностранцы. Чиновник сказал, что от объявления о сделки до начала ее реализации с освобождением пройдет 24 часа.
https://ria.ru/20231122/gaza-1910956696.html
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в мире, сша, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, палестина
В мире, США, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа, Палестина
США рассчитывают, что ХАМАС освободит больше заложников, сообщил источник

США рассчитывают, что ХАМАС освободит больше 50 заложников по сделке с Израилем

© AP Photo / Petros GiannakourisФотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве
Фотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© AP Photo / Petros Giannakouris
Фотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. США ожидают, что правящее в секторе Газа движение ХАМАС освободит больше 50 заложников в рамках сделки с Израилем, которая составлена так, чтобы стимулировать палестинцев к возвращению всех удерживаемых ими лиц, сказал высокопоставленный представитель американской администрации.
«
"Мы ожидаем, что их будет больше 50, но я бы не хотел называть число. То, как структурирована сделка, создает мощные стимулы для освобождения всех", - сообщил он журналистам.
Чиновник объяснил, что в договоренностях, о которых объявили катарские посредники, прописано освобождение 50 женщин и детей, поскольку их нахождение в плену смогли подтвердить представители ХАМАС, заявив, что им нужна пауза в боевых действиях, чтобы отыскать остальных.
"У нас есть 50. Мы уверены и надеемся, что будет больше", - сказал представитель Белого дома.
Дым, поднимающийся над сектором Газа после израильской бомбардировки - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
США рассчитывают на "полную паузу" в боях в Газе, сообщил источник
Вчера, 05:23
"Поскольку теперь предстоит пауза на много дней, у них будет возможность... найти остальных женщин и детей", - добавил он.
На нынешнем этапе сделки речь идет об освобождении из палестинского плена женщин и детей, однако в секторе Газа удерживаются также мужчины, израильские военнослужащие и иностранцы.
Чиновник сказал, что от объявления о сделки до начала ее реализации с освобождением пройдет 24 часа.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
Источник: Байден участвовал в работе над освобождением заложников из Газы
Вчера, 05:24
 
В миреСШАИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор ГазаПалестина
 
 
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