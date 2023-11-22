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Началось заседание Мосгордумы по рассмотрению столичного бюджета - РИА Новости, 22.11.2023
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10:40 22.11.2023 (обновлено: 13:28 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/byudzhet-1911036367.html
Началось заседание Мосгордумы по рассмотрению столичного бюджета
Началось заседание Мосгордумы по рассмотрению столичного бюджета - РИА Новости, 22.11.2023
Началось заседание Мосгордумы по рассмотрению столичного бюджета
В Мосгордуме идет заседание по рассмотрению бюджета на будущий год и плановый период 2025–2026 годов, сообщает агентство городских новостей "Москва". РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T10:40
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москва
московская городская дума
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В Мосгордуме идет заседание по рассмотрению бюджета на будущий год и плановый период 2025–2026 годов, сообщает агентство городских новостей "Москва".В повестке заседания проект постановления "О награждении почетными грамотами Московской городской думы", законопроект "О внесении изменений в закон города Москвы "О перечне земельных участков улично-дорожной сети города", законопроект "О бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" и еще три вопроса.Ранее законопроект "О бюджете города Москвы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов" рекомендовала принять комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике.
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москва, московская городская дума
Москва, Московская городская дума
Началось заседание Мосгордумы по рассмотрению столичного бюджета

В Мосгордуме рассматривают бюджет на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

© Михаил МосквитинМосгордума
Мосгордума
© Михаил Москвитин
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В Мосгордуме идет заседание по рассмотрению бюджета на будущий год и плановый период 2025–2026 годов, сообщает агентство городских новостей "Москва".
В повестке заседания проект постановления "О награждении почетными грамотами Московской городской думы", законопроект "О внесении изменений в закон города Москвы "О перечне земельных участков улично-дорожной сети города", законопроект "О бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" и еще три вопроса.
Ранее законопроект "О бюджете города Москвы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов" рекомендовала принять комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике.
 
МоскваМосковская городская дума
 
 
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