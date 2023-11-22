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Началось заседание Мосгордумы по рассмотрению столичного бюджета

Началось заседание Мосгордумы по рассмотрению столичного бюджета - РИА Новости, 22.11.2023

Началось заседание Мосгордумы по рассмотрению столичного бюджета

В Мосгордуме идет заседание по рассмотрению бюджета на будущий год и плановый период 2025–2026 годов, сообщает агентство городских новостей "Москва". РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T10:40

2023-11-22T10:40

2023-11-22T13:28

москва

московская городская дума

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В Мосгордуме идет заседание по рассмотрению бюджета на будущий год и плановый период 2025–2026 годов, сообщает агентство городских новостей "Москва".В повестке заседания проект постановления "О награждении почетными грамотами Московской городской думы", законопроект "О внесении изменений в закон города Москвы "О перечне земельных участков улично-дорожной сети города", законопроект "О бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" и еще три вопроса.Ранее законопроект "О бюджете города Москвы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов" рекомендовала принять комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике.

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москва, московская городская дума