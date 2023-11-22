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Алиев заявил об отсутствии препятствий для заключения мира с Арменией - РИА Новости, 22.11.2023
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11:46 22.11.2023 (обновлено: 11:55 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/armeniya-1911009413.html
Алиев заявил об отсутствии препятствий для заключения мира с Арменией
Алиев заявил об отсутствии препятствий для заключения мира с Арменией - РИА Новости, 22.11.2023
Алиев заявил об отсутствии препятствий для заключения мира с Арменией
Каких-либо препятствий для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией больше нет, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T11:46
2023-11-22T11:55
армения
в мире
азербайджан
ильхам алиев
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
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БАКУ, 22 ноя – РИА Новости. Каких-либо препятствий для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией больше нет, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев."Больше нет каких-либо препятствий для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Наша страна поддерживает региональную мирную повестку, Азербайджан готов к диалогу с Арменией для подписания мирного договора и нормализации отношений между двумя странами", - сказал Алиев в среду в ходе встречи с государственным министром по вопросам Европы и Северной Америки МИД Великобритании Лео Докерти.В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявлял Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
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армения, в мире, азербайджан, ильхам алиев, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
Армения, В мире, Азербайджан, Ильхам Алиев, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
Алиев заявил об отсутствии препятствий для заключения мира с Арменией

Алиев: препятствий для подписания мирного договора с Арменией больше нет

© Пресс-служба президента Азербайджана | Перейти в медиабанкПрезидент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев
© Пресс-служба президента Азербайджана
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Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Архивное фото
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БАКУ, 22 ноя – РИА Новости. Каких-либо препятствий для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией больше нет, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев.
"Больше нет каких-либо препятствий для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Наша страна поддерживает региональную мирную повестку, Азербайджан готов к диалогу с Арменией для подписания мирного договора и нормализации отношений между двумя странами", - сказал Алиев в среду в ходе встречи с государственным министром по вопросам Европы и Северной Америки МИД Великобритании Лео Докерти.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявлял Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
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АрменияВ миреАзербайджанИльхам АлиевУрегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
 
 
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