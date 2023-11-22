https://ria.ru/20231122/armeniya-1911009413.html

Алиев заявил об отсутствии препятствий для заключения мира с Арменией

Алиев заявил об отсутствии препятствий для заключения мира с Арменией - РИА Новости, 22.11.2023

Алиев заявил об отсутствии препятствий для заключения мира с Арменией

Каких-либо препятствий для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией больше нет, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев. РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T11:46

2023-11-22T11:46

2023-11-22T11:55

армения

в мире

азербайджан

ильхам алиев

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

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БАКУ, 22 ноя – РИА Новости. Каких-либо препятствий для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией больше нет, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев."Больше нет каких-либо препятствий для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Наша страна поддерживает региональную мирную повестку, Азербайджан готов к диалогу с Арменией для подписания мирного договора и нормализации отношений между двумя странами", - сказал Алиев в среду в ходе встречи с государственным министром по вопросам Европы и Северной Америки МИД Великобритании Лео Докерти.В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявлял Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

армения, в мире, азербайджан, ильхам алиев, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе