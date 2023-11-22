Алиев заявил об отсутствии препятствий для заключения мира с Арменией
Алиев: препятствий для подписания мирного договора с Арменией больше нет
© Пресс-служба президента Азербайджана | Перейти в медиабанкПрезидент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев
© Пресс-служба президента Азербайджана
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Архивное фото
БАКУ, 22 ноя – РИА Новости. Каких-либо препятствий для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией больше нет, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев.
"Больше нет каких-либо препятствий для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Наша страна поддерживает региональную мирную повестку, Азербайджан готов к диалогу с Арменией для подписания мирного договора и нормализации отношений между двумя странами", - сказал Алиев в среду в ходе встречи с государственным министром по вопросам Европы и Северной Америки МИД Великобритании Лео Докерти.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявлял Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.