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Суд арестовал третьего подозреваемого в сбыте наркотиков в Астрахани
Суд арестовал третьего подозреваемого в сбыте наркотиков в Астрахани - РИА Новости, 22.11.2023
Суд арестовал третьего подозреваемого в сбыте наркотиков в Астрахани
Суд санкционировал арест третьего подозреваемого в незаконном сбыте наркотиков в Астрахани, возможно, причастного к отравлению около 20 человек, сообщил РИА... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T17:47
2023-11-22T17:47
2023-11-22T17:47
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Суд санкционировал арест третьего подозреваемого в незаконном сбыте наркотиков в Астрахани, возможно, причастного к отравлению около 20 человек, сообщил РИА Новости представитель суда. Ранее областной минздрав информировал, что с 17 ноября в больницу в Астрахани поступили 19 человек с признаками отравления наркотиками. В анализах пациентов выявлены следы метадона - крайне токсичного наркотика из группы опиоидов. В полиции уточнили, что всего пострадал 21 человек. По подозрению в незаконном сбыте наркотиков и возможной причастности к происшествию задержаны трое граждан Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. "Третьему подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 28 дней", - сказал представитель суда. Ранее суд арестовал двоих других фигурантов на такой же срок, до 19 января 2024 года включительно.
https://ria.ru/20231122/narkotiki-1911129322.html
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происшествия, астрахань, киргизия, узбекистан
Происшествия, Астрахань, Киргизия, Узбекистан
Суд арестовал третьего подозреваемого в сбыте наркотиков в Астрахани
Суд арестовал третьего подозреваемого в незаконном сбыте наркотиков в Астрахани
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Суд санкционировал арест третьего подозреваемого в незаконном сбыте наркотиков в Астрахани, возможно, причастного к отравлению около 20 человек, сообщил РИА Новости представитель суда.
Ранее областной минздрав информировал, что с 17 ноября в больницу в Астрахани поступили 19 человек с признаками отравления наркотиками. В анализах пациентов выявлены следы метадона - крайне токсичного наркотика из группы опиоидов. В полиции уточнили, что всего пострадал 21 человек. По подозрению в незаконном сбыте наркотиков и возможной причастности к происшествию задержаны трое граждан Киргизии
, Узбекистана
и Таджикистана
.
"Третьему подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 28 дней", - сказал представитель суда.
Ранее суд арестовал двоих других фигурантов на такой же срок, до 19 января 2024 года включительно.
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