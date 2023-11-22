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Пять типографий холдинга Amedia перешли во временное пользование России

Пять типографий холдинга Amedia перешли во временное пользование России - РИА Новости, 22.11.2023

Пять типографий холдинга Amedia перешли во временное пользование России

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому пять типографий норвежского холдинга Amedia переданы из управления Росимущества в управление... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T16:36

2023-11-22T16:36

2023-11-22T16:54

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому пять типографий норвежского холдинга Amedia переданы из управления Росимущества в управление правительства Москвы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации."Внести в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление… следующие изменения: имущество: 3 654 242 обыкновенные акции акционерного общества "Прайм принт Москва", принадлежащие Амедиа Истерн Юэроп АС. Временно управляющий: правительство Москвы", - говорится в указе.Правительству Москвы также передано 140 тысяч обыкновенных акций "Прайм принт Екатеринбург", 700 акций "Прайм принт Новосибирск", 6790 тысяч акций "Прайм принт Челябинск" и 56% долей в уставном капитане "Прайм принт Воронеж".

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