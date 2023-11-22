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Пять типографий холдинга Amedia перешли во временное пользование России - РИА Новости, 22.11.2023
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16:36 22.11.2023 (обновлено: 16:54 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/amedia-1911109767.html
Пять типографий холдинга Amedia перешли во временное пользование России
Пять типографий холдинга Amedia перешли во временное пользование России - РИА Новости, 22.11.2023
Пять типографий холдинга Amedia перешли во временное пользование России
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому пять типографий норвежского холдинга Amedia переданы из управления Росимущества в управление... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T16:36
2023-11-22T16:54
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владимир путин
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому пять типографий норвежского холдинга Amedia переданы из управления Росимущества в управление правительства Москвы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации."Внести в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление… следующие изменения: имущество: 3 654 242 обыкновенные акции акционерного общества "Прайм принт Москва", принадлежащие Амедиа Истерн Юэроп АС. Временно управляющий: правительство Москвы", - говорится в указе.Правительству Москвы также передано 140 тысяч обыкновенных акций "Прайм принт Екатеринбург", 700 акций "Прайм принт Новосибирск", 6790 тысяч акций "Прайм принт Челябинск" и 56% долей в уставном капитане "Прайм принт Воронеж".
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в мире, россия, москва, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), владимир путин, экономика
В мире, Россия, Москва, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Владимир Путин, Экономика
Пять типографий холдинга Amedia перешли во временное пользование России

Указом Путина 5 типографий холдинга Amedia перешли во временное пользование РФ

© РИА Новости / Сергей Русанов | Перейти в медиабанкТипография
Типография - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Сергей Русанов
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Типография. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому пять типографий норвежского холдинга Amedia переданы из управления Росимущества в управление правительства Москвы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«
"Внести в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление… следующие изменения: имущество: 3 654 242 обыкновенные акции акционерного общества "Прайм принт Москва", принадлежащие Амедиа Истерн Юэроп АС. Временно управляющий: правительство Москвы", - говорится в указе.
Правительству Москвы также передано 140 тысяч обыкновенных акций "Прайм принт Екатеринбург", 700 акций "Прайм принт Новосибирск", 6790 тысяч акций "Прайм принт Челябинск" и 56% долей в уставном капитане "Прайм принт Воронеж".
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