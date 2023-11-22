https://ria.ru/20231122/aeroflot-1910973336.html

"Аэрофлот" на новогодний период ввел дополнительные рейсы на Дальний Восток

"Аэрофлот" на новогодний период ввел дополнительные рейсы на Дальний Восток - РИА Новости, 22.11.2023

"Аэрофлот" на новогодний период ввел дополнительные рейсы на Дальний Восток

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" на период предпраздничных дней и новогодних каникул ввела 42 дополнительных рейса из Москвы во Владивосток,... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T09:22

2023-11-22T09:22

2023-11-22T10:02

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" на период предпраздничных дней и новогодних каникул ввела 42 дополнительных рейса из Москвы во Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Магадан, сообщает перевозчик. "Аэрофлот" на период предпраздничных дней и новогодних каникул ввел 42 дополнительных рейса из Москвы во Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Магадан. В дополнение к действующему сезонному расписанию с 25 декабря 2023 года по 8 января 2024 авиакомпания добавила семь дополнительных рейсов во Владивосток, 14 - в Хабаровск, 11 - в Южно-Сахалинск, восемь - в Петропавловск-Камчатский, два - в Магадан", - говорится в сообщении. Таким образом, в указанный период частота полетов из аэропорта "Шереметьево" в пункты Дальневосточного федерального округа (ДФО) составит: во Владивосток - до 21 рейса в неделю; Хабаровск - до 20 рейсов в неделю; Южно-Сахалинск - до 13 рейсов в неделю; Петропавловск-Камчатский - до 11 рейсов в неделю; Магадан - до шести рейсов в неделю. Отмечается, что при сохранении высокого спроса во время пикового сезона авиакомпания рассмотрит возможность ввести новые дополнительные рейсы по наиболее востребованным дальневосточным маршрутам. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В прошлом году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, с учетом авиакомпаний группы - 40,7 миллиона. Крупнейший акционер "Аэрофлота" - Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находятся 25,03% обыкновенных акций.

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экономика, владивосток, хабаровск, южно-сахалинск, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), общество, россия, новости - туризм