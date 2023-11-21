Рейтинг@Mail.ru
На Кубани производитель зерна внедрит бережливые технологии по нацпроекту - РИА Новости, 21.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
 
00:37 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/zerno-1910700721.html
На Кубани производитель зерна внедрит бережливые технологии по нацпроекту
На Кубани производитель зерна внедрит бережливые технологии по нацпроекту - РИА Новости, 21.11.2023
На Кубани производитель зерна внедрит бережливые технологии по нацпроекту
Производитель зерна на Кубани "Колхоз Рассвет" начал участвовать в национальном проекте "Производительность труда", оптимизируя процесс техобслуживания... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T00:37
2023-11-21T00:37
краснодарский край
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889275277_0:0:3106:1747_1920x0_80_0_0_39812a47a3a9a711669c2458c5349308.jpg
КРАСНОДАР, 21 ноя - РИА Новости. Производитель зерна на Кубани "Колхоз Рассвет" начал участвовать в национальном проекте "Производительность труда", оптимизируя процесс техобслуживания автотранспорта в компании, сообщили в пресс-службе краевой администрации. "Компания "Колхоз Рассвет" внедряет бережливые технологии при поддержке Регионального центра компетенций (РЦК)... В качестве потока для оптимизации выбрали процесс проведения технического обслуживания автотранспорта. В настоящее время рабочая группа проходит обучение принципам бережливого производства", - говорится в сообщении. Отмечается, что "Колхоз Рассвет" занимается выращиванием зерновых и зернобобовых культур. Предприятие оснащено машинно-тракторным парком и оборудованием для ремонта техники. Здесь также есть собственный механизированный ток, позволяющий перерабатывать весь урожай без помощи посредников. Участниками нацпроекта "Производительность труда" стали уже более 280 кубанских компаний. Вступить в него могут региональные предприятия пяти базовых несырьевых отраслей экономики: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт и торговля. Выручка компании должна быть от 400 миллионов рублей в год, при этом доля иностранного капитала не может превышать 50%.
https://ria.ru/20231113/agrarii-1909156342.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889275277_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_844253a5bf0592837ad736b4e4052276.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика
Краснодарский край, Экономика
На Кубани производитель зерна внедрит бережливые технологии по нацпроекту

Производитель зерна "Колхоз Рассвет" внедрит бережливые технологии по нацпроекту

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 21 ноя - РИА Новости. Производитель зерна на Кубани "Колхоз Рассвет" начал участвовать в национальном проекте "Производительность труда", оптимизируя процесс техобслуживания автотранспорта в компании, сообщили в пресс-службе краевой администрации.
«
"Компания "Колхоз Рассвет" внедряет бережливые технологии при поддержке Регионального центра компетенций (РЦК)... В качестве потока для оптимизации выбрали процесс проведения технического обслуживания автотранспорта. В настоящее время рабочая группа проходит обучение принципам бережливого производства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "Колхоз Рассвет" занимается выращиванием зерновых и зернобобовых культур. Предприятие оснащено машинно-тракторным парком и оборудованием для ремонта техники. Здесь также есть собственный механизированный ток, позволяющий перерабатывать весь урожай без помощи посредников.
Участниками нацпроекта "Производительность труда" стали уже более 280 кубанских компаний. Вступить в него могут региональные предприятия пяти базовых несырьевых отраслей экономики: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт и торговля. Выручка компании должна быть от 400 миллионов рублей в год, при этом доля иностранного капитала не может превышать 50%.
Колосья ржи - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
Аграриям Пермского края возместят затраты на производство зерна
13 ноября, 15:15
 
Краснодарский крайЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала