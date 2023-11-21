https://ria.ru/20231121/zerno-1910700721.html
На Кубани производитель зерна внедрит бережливые технологии по нацпроекту
На Кубани производитель зерна внедрит бережливые технологии по нацпроекту - РИА Новости, 21.11.2023
На Кубани производитель зерна внедрит бережливые технологии по нацпроекту
Производитель зерна на Кубани "Колхоз Рассвет" начал участвовать в национальном проекте "Производительность труда", оптимизируя процесс техобслуживания... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T00:37
2023-11-21T00:37
2023-11-21T00:37
краснодарский край
экономика
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КРАСНОДАР, 21 ноя - РИА Новости. Производитель зерна на Кубани "Колхоз Рассвет" начал участвовать в национальном проекте "Производительность труда", оптимизируя процесс техобслуживания автотранспорта в компании, сообщили в пресс-службе краевой администрации. "Компания "Колхоз Рассвет" внедряет бережливые технологии при поддержке Регионального центра компетенций (РЦК)... В качестве потока для оптимизации выбрали процесс проведения технического обслуживания автотранспорта. В настоящее время рабочая группа проходит обучение принципам бережливого производства", - говорится в сообщении. Отмечается, что "Колхоз Рассвет" занимается выращиванием зерновых и зернобобовых культур. Предприятие оснащено машинно-тракторным парком и оборудованием для ремонта техники. Здесь также есть собственный механизированный ток, позволяющий перерабатывать весь урожай без помощи посредников. Участниками нацпроекта "Производительность труда" стали уже более 280 кубанских компаний. Вступить в него могут региональные предприятия пяти базовых несырьевых отраслей экономики: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт и торговля. Выручка компании должна быть от 400 миллионов рублей в год, при этом доля иностранного капитала не может превышать 50%.
https://ria.ru/20231113/agrarii-1909156342.html
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экономика
Краснодарский край, Экономика
На Кубани производитель зерна внедрит бережливые технологии по нацпроекту
Производитель зерна "Колхоз Рассвет" внедрит бережливые технологии по нацпроекту
КРАСНОДАР, 21 ноя - РИА Новости. Производитель зерна на Кубани "Колхоз Рассвет" начал участвовать в национальном проекте "Производительность труда", оптимизируя процесс техобслуживания автотранспорта в компании, сообщили в пресс-службе краевой администрации.
«
"Компания "Колхоз Рассвет" внедряет бережливые технологии при поддержке Регионального центра компетенций (РЦК)... В качестве потока для оптимизации выбрали процесс проведения технического обслуживания автотранспорта. В настоящее время рабочая группа проходит обучение принципам бережливого производства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "Колхоз Рассвет" занимается выращиванием зерновых и зернобобовых культур. Предприятие оснащено машинно-тракторным парком и оборудованием для ремонта техники. Здесь также есть собственный механизированный ток, позволяющий перерабатывать весь урожай без помощи посредников.
Участниками нацпроекта "Производительность труда" стали уже более 280 кубанских компаний. Вступить в него могут региональные предприятия пяти базовых несырьевых отраслей экономики: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт и торговля. Выручка компании должна быть от 400 миллионов рублей в год, при этом доля иностранного капитала не может превышать 50%.
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