https://ria.ru/20231121/zapad-1910829246.html
Запад хочет удержать бразды правления мировыми процессами, заявил Медведев
Запад хочет удержать бразды правления мировыми процессами, заявил Медведев - РИА Новости, 21.11.2023
Запад хочет удержать бразды правления мировыми процессами, заявил Медведев
Запад зациклен на том, чтобы удержать бразды правления мировыми процессами, блокирует возможности свободного развития и манипулирует сознанием целых народов,... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T15:12
2023-11-21T15:12
2023-11-21T15:34
дмитрий медведев
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861913252_0:53:2898:1683_1920x0_80_0_0_a4347a77d09f2abe62a382116528ab54.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Запад зациклен на том, чтобы удержать бразды правления мировыми процессами, блокирует возможности свободного развития и манипулирует сознанием целых народов, из-за чего в разных регионах мира возникают новые и обостряются старые конфликты, считает председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Во вторник он по видеосвязи провел заседание оргкомитета Форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма. В его состав вошли 16 полномочных представителей высшего руководства политических партий стран Африки, Азии, Европы и Латинской Америки."Так называемый коллективный Запад буквально зациклен на том, чтобы удержать бразды правления мировыми процессами. Для этого они без стеснения прибегают к средствам военно-политического, экономического, идеологического, информационного давления, блокируют возможности свободного развития и манипулируют сознанием целых социальных групп и народов. Из-за этого в различных регионах возникают новые конфликты и обостряются старые", - заявил Медведев на заседании.
https://ria.ru/20231119/evropa-1910305346.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861913252_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_1895b894f3503c9ee5bac053e407aba3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, россия, в мире
Дмитрий Медведев, Россия, В мире
Запад хочет удержать бразды правления мировыми процессами, заявил Медведев
Медведев: Запад блокирует возможности развития в мире ради удержания власти
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Запад зациклен на том, чтобы удержать бразды правления мировыми процессами, блокирует возможности свободного развития и манипулирует сознанием целых народов, из-за чего в разных регионах мира возникают новые и обостряются старые конфликты, считает председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Во вторник он по видеосвязи провел заседание оргкомитета Форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма. В его состав вошли 16 полномочных представителей высшего руководства политических партий стран Африки
, Азии
, Европы
и Латинской Америки
.
"Так называемый коллективный Запад буквально зациклен на том, чтобы удержать бразды правления мировыми процессами. Для этого они без стеснения прибегают к средствам военно-политического, экономического, идеологического, информационного давления, блокируют возможности свободного развития и манипулируют сознанием целых социальных групп и народов. Из-за этого в различных регионах возникают новые конфликты и обостряются старые", - заявил Медведев на заседании.
Восточная Европа осталась последней надеждой США