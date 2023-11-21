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Запад хочет удержать бразды правления мировыми процессами, заявил Медведев - РИА Новости, 21.11.2023
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15:12 21.11.2023 (обновлено: 15:34 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/zapad-1910829246.html
Запад хочет удержать бразды правления мировыми процессами, заявил Медведев
Запад хочет удержать бразды правления мировыми процессами, заявил Медведев - РИА Новости, 21.11.2023
Запад хочет удержать бразды правления мировыми процессами, заявил Медведев
Запад зациклен на том, чтобы удержать бразды правления мировыми процессами, блокирует возможности свободного развития и манипулирует сознанием целых народов,... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T15:12
2023-11-21T15:34
дмитрий медведев
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Запад зациклен на том, чтобы удержать бразды правления мировыми процессами, блокирует возможности свободного развития и манипулирует сознанием целых народов, из-за чего в разных регионах мира возникают новые и обостряются старые конфликты, считает председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Во вторник он по видеосвязи провел заседание оргкомитета Форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма. В его состав вошли 16 полномочных представителей высшего руководства политических партий стран Африки, Азии, Европы и Латинской Америки."Так называемый коллективный Запад буквально зациклен на том, чтобы удержать бразды правления мировыми процессами. Для этого они без стеснения прибегают к средствам военно-политического, экономического, идеологического, информационного давления, блокируют возможности свободного развития и манипулируют сознанием целых социальных групп и народов. Из-за этого в различных регионах возникают новые конфликты и обостряются старые", - заявил Медведев на заседании.
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дмитрий медведев, россия, в мире
Дмитрий Медведев, Россия, В мире
Запад хочет удержать бразды правления мировыми процессами, заявил Медведев

Медведев: Запад блокирует возможности развития в мире ради удержания власти

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Запад зациклен на том, чтобы удержать бразды правления мировыми процессами, блокирует возможности свободного развития и манипулирует сознанием целых народов, из-за чего в разных регионах мира возникают новые и обостряются старые конфликты, считает председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Во вторник он по видеосвязи провел заседание оргкомитета Форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма. В его состав вошли 16 полномочных представителей высшего руководства политических партий стран Африки, Азии, Европы и Латинской Америки.
"Так называемый коллективный Запад буквально зациклен на том, чтобы удержать бразды правления мировыми процессами. Для этого они без стеснения прибегают к средствам военно-политического, экономического, идеологического, информационного давления, блокируют возможности свободного развития и манипулируют сознанием целых социальных групп и народов. Из-за этого в различных регионах возникают новые конфликты и обостряются старые", - заявил Медведев на заседании.
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