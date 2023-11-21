https://ria.ru/20231121/zapad-1910829246.html

Запад хочет удержать бразды правления мировыми процессами, заявил Медведев

Запад хочет удержать бразды правления мировыми процессами, заявил Медведев - РИА Новости, 21.11.2023

Запад хочет удержать бразды правления мировыми процессами, заявил Медведев

Запад зациклен на том, чтобы удержать бразды правления мировыми процессами, блокирует возможности свободного развития и манипулирует сознанием целых народов,... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T15:12

2023-11-21T15:12

2023-11-21T15:34

дмитрий медведев

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861913252_0:53:2898:1683_1920x0_80_0_0_a4347a77d09f2abe62a382116528ab54.jpg

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Запад зациклен на том, чтобы удержать бразды правления мировыми процессами, блокирует возможности свободного развития и манипулирует сознанием целых народов, из-за чего в разных регионах мира возникают новые и обостряются старые конфликты, считает председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Во вторник он по видеосвязи провел заседание оргкомитета Форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма. В его состав вошли 16 полномочных представителей высшего руководства политических партий стран Африки, Азии, Европы и Латинской Америки."Так называемый коллективный Запад буквально зациклен на том, чтобы удержать бразды правления мировыми процессами. Для этого они без стеснения прибегают к средствам военно-политического, экономического, идеологического, информационного давления, блокируют возможности свободного развития и манипулируют сознанием целых социальных групп и народов. Из-за этого в различных регионах возникают новые конфликты и обостряются старые", - заявил Медведев на заседании.

https://ria.ru/20231119/evropa-1910305346.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

дмитрий медведев, россия, в мире